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大苑子夏季限定「愛文芒果季」開跑！全台11門市搶先喝

▲▼大苑子芒果季。（圖／大苑子提供）

▲大苑子芒果季回來了。（圖／大苑子提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鮮果手搖飲「大苑子」夏季限定「芒果季」開跑了，嚴選現採愛文芒果製成，包括清涼「愛文芒果冰沙」、「愛文翡翠」一次回歸，5月5日起於全台11間門市搶先開賣。

▲▼大苑子芒果季。（圖／大苑子提供）

▲▼大苑子芒果季網羅2款人氣飲品回歸。

▲▼大苑子芒果季。（圖／大苑子提供）

大苑子「芒果季」登場，選用來自屏東枋山、枋寮產地新鮮現採的愛文芒果，當日現摘、隔日直送門市，此波網羅2款人氣飲品回歸，包括「愛文芒果冰沙（中杯95元）」，把新鮮芒果打成清涼冰沙口感、「愛文翡翠（大杯75元）」則是愛文芒果結合回甘茉香綠茶，清爽滋味超消暑。

大苑子芒果季5月5日正式開跑，並於全台11門市搶先販售，包括市府夢想店、基隆義二店、永和樂華店、桃園中正店、新竹民生店，中區：逢甲福星店、台中昌平店、西螺店，南區：嘉義站前店、台南青年店、高雄自強店。

▲▼可不可熟成紅茶推出全新咖啡系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲可不可熟成紅茶推出全新咖啡系列。（圖／記者蕭筠攝，下同）

可不可熟成紅茶則宣布推出全新「咖啡系列」，一共網羅4款限定新品，包括「熟成榛果歐蕾」，把經典熟成歐蕾驚喜升級，選用香醇鮮奶茶搭配榛果香，每一口都能喝到絲滑鮮奶交融醇厚紅茶，且帶有焦糖香；「鴛鴦歐蕾」則是熟成歐蕾結合微苦咖啡香，製成新款鴛鴦鮮奶茶。

▲▼可不可熟成紅茶推出全新咖啡系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲「墨玉鴛鴦歐蕾（右）」、「珈琲雪藏胭脂（左）」。

「墨玉鴛鴦歐蕾」把鴛鴦歐蕾再加入咖啡凍增添咀嚼口感；「珈琲雪藏胭脂」則選用蜜桃果香紅茶做為基底，放入整球咖啡冰淇淋，絲滑咖啡奶茶香氣十足。以上飲品皆推薦微糖少冰，售價60元起，5月7日起於全門市開賣。

▲▼可不可熟成紅茶「雪藏紅茶」回歸 。（圖／記者蕭筠攝）

▲雪藏紅茶同步回歸。

同步還把睽違1年多、夏季限定人氣飲品「雪藏紅茶」搬出來，紅茶基底嚴選自斯里蘭卡優質茶葉，搭配整顆香草冰淇淋，打造沁涼甜蜜口感。

為歡慶新品上市，5月7日起至5月11日全門市祭出「免費加料」活動，只要購買熟成榛果歐蕾、鴛鴦歐蕾、墨玉鴛鴦歐蕾、珈琲雪藏胭脂、太妃熟成共5款指定飲品，即可享白玉、水玉、墨玉任選免費加料，每杯飲品限加一次，每人不限購買杯數，優惠不得併用。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 大苑子 可不可熟成紅茶

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