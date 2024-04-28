ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

2024台東熱氣球嘉年華搶先看！HELLO KITTY無人機煙火秀史上最美

▲▼邁入第14年的「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」將在7月6日至8月19日於鹿野高台夢幻升空。（圖／台東縣政府提供、翻攝自台灣國際熱氣球嘉年華官網）

▲「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」將在7月6日至8月19日於鹿野高台登場，今年活動長達45天，其中還有12場熱氣球光雕音樂會。（活動示意圖／翻攝自台灣國際熱氣球嘉年華官網

記者周姈姈／綜合報導

邁入第14年的「2024台灣國際熱氣球嘉年華」將在7月6日至8月19日於鹿野高台夢幻升空，台東縣長饒慶鈴今(28)日在「2024台灣國際熱氣球嘉年華-全國記者會」中揭曉活動亮點，除了將與三麗鷗攜手合作歡慶HELLO KITTY 50周年生日之外，還帶來共12場熱氣球光雕音樂會，今年夏天一定要衝台東。

台東縣長饒慶鈴表示，台東熱氣球嘉年華每一年都在突破與創新，2021年身穿布農族服飾的HELLO KITTY加入熱氣球的行列，今(2024)年適逢三麗鷗HELLO KITTY 50周年生日，更將以「台灣國際熱氣球嘉年華X HELLO KITTY 50周年生日慶」為主題聯名合作，不只可以看到可愛的HELLO KITTY，還包括許多三麗鷗家族角色。

▲▼邁入第14年的「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」將在7月6日至8月19日於鹿野高台夢幻升空。（圖／台東縣政府提供、翻攝自台灣國際熱氣球嘉年華官網）

▲今年適逢三麗鷗HELLO KITTY 50周年生日，因此活動以「台灣國際熱氣球嘉年華X HELLO KITTY 50周年生日慶」為主題聯名合作。（圖／台東縣政府提供）

台東縣政府指出，「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」共預計辦理12場熱氣球光雕音樂會，其中8場將與500架無人機以及煙火秀進行聯合展演，為歷年來最多場次，除了HELLO KITTY之外，布丁狗、美樂蒂、酷企鵝及大耳狗喜拿，預計將於熱氣球與無人機的聯合展演中閃耀亮相；另外，熱氣球光雕音樂會更將邀請天王周湯豪(7月11日)及人氣男團WOLF(S)五堅情(8月19日)分別擔任演出壓軸嘉賓。

▲▼邁入第14年的「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」將在7月6日至8月19日於鹿野高台夢幻升空。（圖／台東縣政府提供、翻攝自台灣國際熱氣球嘉年華官網）

▲今年共有12場熱氣球光雕音樂會，其中8場將與500架無人機以及煙火秀進行聯合展演，為歷年來最多場次。（圖／台東縣政府提供）

至於大家最期待的熱氣球繫留體驗，今年將提供上午場(05:30-07:00)與下午場(17:00-18:30)2個時段，饒慶鈴也在記者會中宣布，除了在活動期間上午05:00及下午16:00開放現場購票之外，也將提供民眾2階段線上預約搶先購票，第1階段7月份場次將於5月15日中午12:00開放預約，而第2階段8月份場次將於5月22日中午12:00開放線上預約購票。

台東縣政府也特別提醒，7月6日上午因配合開幕萬球齊飛活動，熱氣球繫留體驗將於當日下午開始進行；另外，為配合鹿野高台光雕音樂會展演，凡恰逢鹿野高台光雕音樂會場次，也將不提供線上預約(僅開放現場販售)。

※「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球開幕及光雕音樂會場次：

(1) 7/01 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台(暖身場)*
(2) 7/06 (六) 05：30 鹿野鄉 鹿野高台(開幕萬球齊飛) 
(3) 7/08 (一) 19：00 池上鄉 大坡池
(4) 7/11 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*
(5) 7/15 (一) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光)
(6) 7/18 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*
(7) 7/22 (一) 04：00 成功鎮 三仙台(曙光)
(8) 7/25 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*
(9) 8/01 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*
(10) 8/08 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*
(11) 8/12 (一) 19：00 臺東市 國際地標
(12) 8/15 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*
(13) 8/19 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*

*為無人機展演場次

關鍵字： 2024台灣國際熱氣球嘉年華 台東熱氣球嘉年華 暑假 台東旅遊 台東景點 熱氣球 台東打卡 三麗鷗 鹿野高台

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

推薦閱讀

新竹5間親子住宿！平價到奢華全收錄

新竹5間親子住宿！平價到奢華全收錄

「2024台東熱氣球嘉年華」亮點搶先看

「2024台東熱氣球嘉年華」亮點搶先看

冬山最新彩稻田亮相還有熱氣球嘉年華

冬山最新彩稻田亮相還有熱氣球嘉年華

法國最大教堂＋城區街道漫步半日遊

法國最大教堂＋城區街道漫步半日遊

台中旅展登場　民眾瘋搶龍蝦餐券買1送1

台中旅展登場　民眾瘋搶龍蝦餐券買1送1

陸客要來馬祖！旅遊作家：觀光有望恢復飽和

陸客要來馬祖！旅遊作家：觀光有望恢復飽和

黃金週長假　東京膠囊旅館1晚1.2萬日圓

黃金週長假　東京膠囊旅館1晚1.2萬日圓

王品集團11品牌5月優惠一次看

王品集團11品牌5月優惠一次看

玩釜山這裡吃海鮮最便宜！

玩釜山這裡吃海鮮最便宜！

信義區上班族傻眼！　北市知名排骨店宣布頂讓

信義區上班族傻眼！　北市知名排骨店宣布頂讓

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

王品集團11品牌5月優惠一次看

新店輕軌市集今開逛「連4周末都有」

桃園2024最優親子景點開箱！

基隆雨天景點！坐飛艇模擬F16駕駛艙

超消暑！「放大18倍刨冰機」在桃園

西門町「必吃美食」清單！

大陸開放福建居民到馬祖旅遊　李奇嶽：象徵兩岸觀光破冰

2024嘉義最完整旅遊指南！

基隆約聊小天地！山坡上的老宅咖啡廳

城市版「花園咖啡館」在花博！

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

新竹5間親子住宿！平價到奢華全收錄

「2024台東熱氣球嘉年華」亮點搶先看

冬山最新彩稻田亮相還有熱氣球嘉年華

法國最大教堂＋城區街道漫步半日遊

台中旅展登場　民眾瘋搶龍蝦餐券買1送1

陸客要來馬祖！旅遊作家：觀光有望恢復飽和

黃金週長假　東京膠囊旅館1晚1.2萬日圓

王品集團11品牌5月優惠一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366