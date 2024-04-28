2024台東熱氣球嘉年華搶先看！HELLO KITTY無人機煙火秀史上最美

▲「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」將在7月6日至8月19日於鹿野高台登場，今年活動長達45天，其中還有12場熱氣球光雕音樂會。（活動示意圖／翻攝自台灣國際熱氣球嘉年華官網）



記者周姈姈／綜合報導

邁入第14年的「2024台灣國際熱氣球嘉年華」將在7月6日至8月19日於鹿野高台夢幻升空，台東縣長饒慶鈴今(28)日在「2024台灣國際熱氣球嘉年華-全國記者會」中揭曉活動亮點，除了將與三麗鷗攜手合作歡慶HELLO KITTY 50周年生日之外，還帶來共12場熱氣球光雕音樂會，今年夏天一定要衝台東。

台東縣長饒慶鈴表示，台東熱氣球嘉年華每一年都在突破與創新，2021年身穿布農族服飾的HELLO KITTY加入熱氣球的行列，今(2024)年適逢三麗鷗HELLO KITTY 50周年生日，更將以「台灣國際熱氣球嘉年華X HELLO KITTY 50周年生日慶」為主題聯名合作，不只可以看到可愛的HELLO KITTY，還包括許多三麗鷗家族角色。

▲今年適逢三麗鷗HELLO KITTY 50周年生日，因此活動以「台灣國際熱氣球嘉年華X HELLO KITTY 50周年生日慶」為主題聯名合作。（圖／台東縣政府提供）

台東縣政府指出，「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」共預計辦理12場熱氣球光雕音樂會，其中8場將與500架無人機以及煙火秀進行聯合展演，為歷年來最多場次，除了HELLO KITTY之外，布丁狗、美樂蒂、酷企鵝及大耳狗喜拿，預計將於熱氣球與無人機的聯合展演中閃耀亮相；另外，熱氣球光雕音樂會更將邀請天王周湯豪(7月11日)及人氣男團WOLF(S)五堅情(8月19日)分別擔任演出壓軸嘉賓。

▲今年共有12場熱氣球光雕音樂會，其中8場將與500架無人機以及煙火秀進行聯合展演，為歷年來最多場次。（圖／台東縣政府提供）



至於大家最期待的熱氣球繫留體驗，今年將提供上午場(05:30-07:00)與下午場(17:00-18:30)2個時段，饒慶鈴也在記者會中宣布，除了在活動期間上午05:00及下午16:00開放現場購票之外，也將提供民眾2階段線上預約搶先購票，第1階段7月份場次將於5月15日中午12:00開放預約，而第2階段8月份場次將於5月22日中午12:00開放線上預約購票。

台東縣政府也特別提醒，7月6日上午因配合開幕萬球齊飛活動，熱氣球繫留體驗將於當日下午開始進行；另外，為配合鹿野高台光雕音樂會展演，凡恰逢鹿野高台光雕音樂會場次，也將不提供線上預約(僅開放現場販售)。

※「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球開幕及光雕音樂會場次：

(1) 7/01 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台(暖身場)*

(2) 7/06 (六) 05：30 鹿野鄉 鹿野高台(開幕萬球齊飛)

(3) 7/08 (一) 19：00 池上鄉 大坡池

(4) 7/11 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*

(5) 7/15 (一) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光)

(6) 7/18 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*

(7) 7/22 (一) 04：00 成功鎮 三仙台(曙光)

(8) 7/25 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*

(9) 8/01 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*

(10) 8/08 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*

(11) 8/12 (一) 19：00 臺東市 國際地標

(12) 8/15 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*

(13) 8/19 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*

*為無人機展演場次