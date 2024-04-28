ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

媽媽「姓名中1字」免費吃帝王蟹　王品集團11品牌5月優惠一次看

▲王品牛排母親節限定尋人活動開跑。（圖／王品牛排提供）

記者黃士原／台北報導

隨著母親節即將到來，王品牛排除了再度推出尋人活動，招待媽媽吃帝王蟹之外，同集團多個品牌也祭出各種優惠，可免費吃到扇貝海鮮盤、義式焗烤扇貝、巴斯克乳酪等。以下整理王品旗下11個品牌在5月推出的好康活動。

王品牛排

即日起到5月31日，媽媽姓名中有「眞、心、謝、禮」任一同音字，例如「珍／貞」、「欣」、「李」等，到全台分店內用消費2客套餐，出示證件，即送1375元的「起司焗烤帝王蟹」一份。起司焗烤帝王蟹是選用新鮮肥美的帝王蟹腳加上濃郁起司焗烤，一口就能吃到牽絲起司的鹹香口感與甘甜蟹肉。

▲5月2日至5月31日，平日到夏慕尼消費2客套餐，出示指定活動畫面，送2份「扇貝海鮮盤。（圖／王品提供）

▲5月2日至5月31日，平日到夏慕尼消費2客套餐，出示指定活動畫面，送2份扇貝海鮮盤。（圖／王品提供）

夏慕尼

5月2日至5月31日，平日到店消費2客套餐，出示官網、FB粉絲團/LINE指定活動畫面，即送2份總價680元「扇貝海鮮盤」。

▲即日起到5月31日，到西堤內用經典套餐1客，媽媽出示任一「年輕美照」，就送「義式焗烤扇貝」1份。（圖／王品提供）

▲即日起到5月31日，到西堤內用經典套餐1客，媽媽出示任一「年輕美照」，就送義式焗烤扇貝1份。（圖／王品提供）

西堤牛排

即日起到5月31日，不限平假日，到店內享用經典套餐1客，媽媽出示任一「年輕美照」，就送206元的「義式焗烤扇貝」1份，無痛升級海陸大餐。

▲5月到THE WANG慶祝母親節，打卡送1份藍莓巴斯克乳酪蛋糕。（圖／王品提供）

▲5月到THE WANG慶祝母親節，打卡送1份藍莓巴斯克乳酪蛋糕。（圖／王品提供）

THE WANG

5月期間，消費者在社群平台公開打卡，主廚送每桌母親「莓好馨意」1份，醇厚香濃的巴斯克乳酪，佐以新鮮藍莓。5/11-5/12每桌再獻上康乃馨花朵。

▲5月1日至5月19日，帶媽媽到全台莆田門店用餐，完成指定濾鏡遊戲，有機會免費吃到極上盛饌海陸盆菜。（圖／王品提供）

▲5月1日至5月19日，帶媽媽到全台莆田門店用餐，完成指定濾鏡遊戲，有機會免費吃到極上盛饌海陸盆菜。（圖／王品提供）

莆田

5月1日至5月19日，帶媽媽到全台莆田門店用餐，完成指定濾鏡遊戲，有機會免費吃到1280元的芙蓉蟹黃龍蝦球、千元的極上盛饌海陸盆菜。

▲即日起到5月底，到「阪前」消費套餐，即可用499元加購980元的「炙燒鮪魚戰斧」與「柚見果香特調」 。（圖／王品提供）

▲即日起到5月底，到阪前消費套餐，即可用499元加購980元的炙燒鮪魚戰斧+柚見果香特調 。（圖／王品提供）

阪前和牛鐵板燒

即日起到5月31日，到店消費套餐，即可用499元加購980元的「炙燒鮪魚戰斧」與「柚見果香特調」。

▲5月底前，到藝奇內用消費2客極上或名物套餐，出示活動畫面，就送「櫻之干貝最中餅」。（圖／王品提供）

▲5月底前，到藝奇內用消費2客極上或名物套餐，出示活動畫面，就送櫻之干貝最中餅。（圖／王品提供）

藝奇和牛岩板燒日本料理

即日起到5月31日，到全台門店內用消費2客極上/名物套餐，出示官網或社群活動畫面，即送170元的「櫻之干貝最中餅」1份。

▲5月18日前，帶媽媽到全台「和牛涮」消費2客和牛套餐，成為LINE好友領券，送1盤日本A5和牛。（圖／王品提供）

▲5月18日前，帶媽媽到全台和牛涮消費2客和牛套餐，成為LINE好友領券，送1盤日本A5和牛。（圖／王品提供）

和牛涮

即日起到5月18日，成為LINE好友領券，帶媽媽消費2客「極上和牛」或「頂級和牛」套餐，就送459元的「日本A5和牛」。5月18日前消費打卡，再送每人「日本A5和牛無限招待券」1張，7月31日前到店消費2客「極上和牛」或「頂級和牛」套餐，可再贈「日本A5和牛」1份。

▲尬鍋5月祭出加菜券及炒雞火鍋系列88折優惠。（圖／王品提供）

▲尬鍋5月祭出加菜券及炒雞火鍋系列88折優惠。（圖／王品提供）

尬鍋

尬鍋4月29日至5月31日與插畫家垃圾人聯名，推出厭世上班族系列活動，活動期間有多重好禮。第一重：到FB指定貼文留言，就送加菜優惠券，有機會獲得鮮蝦、鯛魚一盤或炸蛋贈菜。第二重：內用消費點炒雞火鍋，即可抽開運籤詩，能現領帶皮豬五花、鯛魚、銷魂雞肉飯等免費招待，人人有獎。第三重：結帳時出示名片，就送炒雞火鍋系列88折優惠券，不限平假日皆可使用。

▲12MINI即日起推出外帶單筆滿6鍋，其中1鍋由品牌招待。（圖／王品提供）

▲12MINI即日起推出外帶單筆滿6鍋，其中1鍋由品牌招待。（圖／王品提供）

12MINI

即日起推出外帶單筆滿6鍋，其中1鍋由12MINI招待，滿12鍋就送2鍋免費，依此類推。另外加碼逢12放送，5月12日當天上午10點，在品牌官方Line帳號發券送豆皮，免費加菜吃鍋。

▲品田牧場即日起到5/31，外帶自取享單筆88折。（圖／王品提供）

▲品田牧場即日起到5/31，外帶自取享單筆88折。（圖／王品提供）

品田牧場

即日起到5月31日，外帶自取享單筆88折。另外，今年每個周二都是獨享豬排滿腹日，內用消費點厚切腰內豬排套餐，結帳現折50元，等於現打88折。

關鍵字： 王品集團 王品 美食優惠 母親節優惠 王品 尋人活動 姓名優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

絲襪妹被撞「四肢後仰秒立起」　目睹民眾驚：可要LINE嗎？

推薦閱讀

新竹5間親子住宿！平價到奢華全收錄

新竹5間親子住宿！平價到奢華全收錄

「2024台東熱氣球嘉年華」亮點搶先看

「2024台東熱氣球嘉年華」亮點搶先看

冬山最新彩稻田亮相還有熱氣球嘉年華

冬山最新彩稻田亮相還有熱氣球嘉年華

法國最大教堂＋城區街道漫步半日遊

法國最大教堂＋城區街道漫步半日遊

台中旅展登場　民眾瘋搶龍蝦餐券買1送1

台中旅展登場　民眾瘋搶龍蝦餐券買1送1

陸客要來馬祖！旅遊作家：觀光有望恢復飽和

陸客要來馬祖！旅遊作家：觀光有望恢復飽和

黃金週長假　東京膠囊旅館1晚1.2萬日圓

黃金週長假　東京膠囊旅館1晚1.2萬日圓

王品集團11品牌5月優惠一次看

王品集團11品牌5月優惠一次看

玩釜山這裡吃海鮮最便宜！

玩釜山這裡吃海鮮最便宜！

信義區上班族傻眼！　北市知名排骨店宣布頂讓

信義區上班族傻眼！　北市知名排骨店宣布頂讓

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

王品集團11品牌5月優惠一次看

新店輕軌市集今開逛「連4周末都有」

桃園2024最優親子景點開箱！

基隆雨天景點！坐飛艇模擬F16駕駛艙

超消暑！「放大18倍刨冰機」在桃園

西門町「必吃美食」清單！

大陸開放福建居民到馬祖旅遊　李奇嶽：象徵兩岸觀光破冰

2024嘉義最完整旅遊指南！

基隆約聊小天地！山坡上的老宅咖啡廳

城市版「花園咖啡館」在花博！

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

新竹5間親子住宿！平價到奢華全收錄

「2024台東熱氣球嘉年華」亮點搶先看

冬山最新彩稻田亮相還有熱氣球嘉年華

法國最大教堂＋城區街道漫步半日遊

台中旅展登場　民眾瘋搶龍蝦餐券買1送1

陸客要來馬祖！旅遊作家：觀光有望恢復飽和

黃金週長假　東京膠囊旅館1晚1.2萬日圓

王品集團11品牌5月優惠一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366