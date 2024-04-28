媽媽「姓名中1字」免費吃帝王蟹　王品集團11品牌5月優惠一次看

▲王品牛排母親節限定尋人活動開跑。（圖／王品牛排提供）

記者黃士原／台北報導

隨著母親節即將到來，王品牛排除了再度推出尋人活動，招待媽媽吃帝王蟹之外，同集團多個品牌也祭出各種優惠，可免費吃到扇貝海鮮盤、義式焗烤扇貝、巴斯克乳酪等。以下整理王品旗下11個品牌在5月推出的好康活動。

王品牛排

即日起到5月31日，媽媽姓名中有「眞、心、謝、禮」任一同音字，例如「珍／貞」、「欣」、「李」等，到全台分店內用消費2客套餐，出示證件，即送1375元的「起司焗烤帝王蟹」一份。起司焗烤帝王蟹是選用新鮮肥美的帝王蟹腳加上濃郁起司焗烤，一口就能吃到牽絲起司的鹹香口感與甘甜蟹肉。

▲5月2日至5月31日，平日到夏慕尼消費2客套餐，出示指定活動畫面，送2份扇貝海鮮盤。（圖／王品提供）

夏慕尼

5月2日至5月31日，平日到店消費2客套餐，出示官網、FB粉絲團/LINE指定活動畫面，即送2份總價680元「扇貝海鮮盤」。

▲即日起到5月31日，到西堤內用經典套餐1客，媽媽出示任一「年輕美照」，就送義式焗烤扇貝1份。（圖／王品提供）

西堤牛排

即日起到5月31日，不限平假日，到店內享用經典套餐1客，媽媽出示任一「年輕美照」，就送206元的「義式焗烤扇貝」1份，無痛升級海陸大餐。

▲5月到THE WANG慶祝母親節，打卡送1份藍莓巴斯克乳酪蛋糕。（圖／王品提供）

THE WANG

5月期間，消費者在社群平台公開打卡，主廚送每桌母親「莓好馨意」1份，醇厚香濃的巴斯克乳酪，佐以新鮮藍莓。5/11-5/12每桌再獻上康乃馨花朵。

▲5月1日至5月19日，帶媽媽到全台莆田門店用餐，完成指定濾鏡遊戲，有機會免費吃到極上盛饌海陸盆菜。（圖／王品提供）

莆田

5月1日至5月19日，帶媽媽到全台莆田門店用餐，完成指定濾鏡遊戲，有機會免費吃到1280元的芙蓉蟹黃龍蝦球、千元的極上盛饌海陸盆菜。

▲即日起到5月底，到阪前消費套餐，即可用499元加購980元的炙燒鮪魚戰斧+柚見果香特調 。（圖／王品提供）

阪前和牛鐵板燒

即日起到5月31日，到店消費套餐，即可用499元加購980元的「炙燒鮪魚戰斧」與「柚見果香特調」。

▲5月底前，到藝奇內用消費2客極上或名物套餐，出示活動畫面，就送櫻之干貝最中餅。（圖／王品提供）

藝奇和牛岩板燒日本料理

即日起到5月31日，到全台門店內用消費2客極上/名物套餐，出示官網或社群活動畫面，即送170元的「櫻之干貝最中餅」1份。

▲5月18日前，帶媽媽到全台和牛涮消費2客和牛套餐，成為LINE好友領券，送1盤日本A5和牛。（圖／王品提供）

和牛涮

即日起到5月18日，成為LINE好友領券，帶媽媽消費2客「極上和牛」或「頂級和牛」套餐，就送459元的「日本A5和牛」。5月18日前消費打卡，再送每人「日本A5和牛無限招待券」1張，7月31日前到店消費2客「極上和牛」或「頂級和牛」套餐，可再贈「日本A5和牛」1份。

▲尬鍋5月祭出加菜券及炒雞火鍋系列88折優惠。（圖／王品提供）

尬鍋

尬鍋4月29日至5月31日與插畫家垃圾人聯名，推出厭世上班族系列活動，活動期間有多重好禮。第一重：到FB指定貼文留言，就送加菜優惠券，有機會獲得鮮蝦、鯛魚一盤或炸蛋贈菜。第二重：內用消費點炒雞火鍋，即可抽開運籤詩，能現領帶皮豬五花、鯛魚、銷魂雞肉飯等免費招待，人人有獎。第三重：結帳時出示名片，就送炒雞火鍋系列88折優惠券，不限平假日皆可使用。

▲12MINI即日起推出外帶單筆滿6鍋，其中1鍋由品牌招待。（圖／王品提供）

12MINI

即日起推出外帶單筆滿6鍋，其中1鍋由12MINI招待，滿12鍋就送2鍋免費，依此類推。另外加碼逢12放送，5月12日當天上午10點，在品牌官方Line帳號發券送豆皮，免費加菜吃鍋。

▲品田牧場即日起到5/31，外帶自取享單筆88折。（圖／王品提供）

品田牧場

即日起到5月31日，外帶自取享單筆88折。另外，今年每個周二都是獨享豬排滿腹日，內用消費點厚切腰內豬排套餐，結帳現折50元，等於現打88折。