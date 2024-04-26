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燦星獨包「台北－普吉島」5／21開航　再推赴泰免簽證費優惠

▲▼泰國珊瑚島。（圖／燦星旅遊提供）

▲到普吉島就是要搭船出海跳島，上圖為珊瑚島。（圖／燦星旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

泰國對台灣免簽證優惠將於5月10日到期，尚未確定是否會延長。而為了吸引更多人到泰國旅遊，燦星旅遊攜手台灣虎航推出「台北－普吉島」獨家包機，並於5月21日正式開航，業者為慶祝直飛開航，宣布從5月26日起至泰國官方公告免簽證政策終止期間，只要旅客購買普吉島產品，就能享免簽證費優惠，若公告延長，活動期間報名的遊客將享有每人1000元折扣。

▲台灣虎航昨天下午在桃園機場航勤接駁車傳出前往日本大阪、東京航班送錯旅客烏龍事件。（示意圖／記者蔡玟君攝，非本新聞航班）

▲燦星旅遊攜手台灣虎航推「台北－普吉島」獨家包機。（圖／記者蔡玟君攝）

此次燦星旅遊攜手台灣虎航再次推出「台北－普吉島」獨家包機，包機時間為5月21日起至2025年5月20日為止，提供每周二、四、六共3個來往航班。

▲▼泰國普吉島夢幻嘉年華樂園。（圖／燦星旅遊提供）

▲普吉島夢幻嘉年華樂園。

除了推出免簽證費優惠外，燦星旅遊結合悅榕集團旗下酒店，推出多元化普吉島行程，包括自由行和4~6人小型團體旅遊，並囊括「安達曼達水上樂園」、「夢幻嘉年華樂園」等最新開幕的樂園，以及各種出海跳島體驗。

▲▼泰國PP島。（圖／燦星旅遊提供）

▲▼PP島（上圖）和攀牙灣（下圖）都是出海跳島必去景點。

▲▼泰國攀牙灣。（圖／燦星旅遊提供）

如「普吉開航特惠」含攀牙灣、珊瑚島雙出海、雙五星酒店晚宴5日，保證入住4晚悅榕集團悅槤酒店、悅椿自助餐、無購物，限量一口價每人1萬6999 元起。另有「普吉最夯 YONA 海灘俱樂部半自助 5 天」，每人1萬4999 元起，到世界上第一個浮動海灘俱樂部-YONA海灘俱樂部邂逅最精彩的假日。

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲暑假想去日本玩，把握旅展優惠。（示意圖／記者蔡玟君攝）

而隨著2024TITF台中國際旅展從即日起至29日登場，長榮航空直營旅行社－長汎假期，祭出今年暑期超值優惠，歐洲最高折2萬，去東南亞海島度假2萬有找，而台灣人最喜歡的日本，暑假出發也有3萬有找優惠。

台灣人最愛的日本，長汎假期精選暑假熱銷行程推出三萬有找的旅展限定價，如「樂活九州湯布院童話村5日」，安排兩晚溫泉旅宿、柳川水都遊船；最受親子歡迎的「浪漫京阪神~環球影城輕旅行5日」觀光玩樂行程一次滿足，還特別保留一日自由活動時間，讓旅客可以好好逛街採買。

▲▼凡爾賽宮、韓國美食。（圖／長汎假期提供）

▲韓國美食超多元，還能享受宮廷料理。（圖／長汎假期提供）

韓國方面，美食家首選行程「韓國蒸霸讚5日」享用韓國宮廷料理、農場採草莓，每人2萬5500起；「韓瘋三大主題樂園5日」2萬6800元起，帶著孩子瘋玩樂高樂園、樂天世界、韓國最大室內動物園，並且全程入住四星飯店。

若想到東南亞海島度假， 「宿霧小資輕旅行5日」優惠1萬8999元起，就能與鯨鯊共游，體驗雙跳島浮潛；「馬來西亞漫遊雲頂法國村5日」1萬9900元起，可搭乘纜車到雲頂高原娛樂城，擁有室內、室外的遊樂園。

▲▼凡爾賽宮、韓國美食。（圖／長汎假期提供）

▲凡爾賽宮。（圖／長汎假期提供）

長程線也有優惠，例如歐洲團體行程「FUN遊德瑞雙大道少女峰10日」旅展最高折2萬，搭乘登山火車登上少女峰；「香頌法國雙宮8日」7萬9900元，到羅浮宮、凡爾賽宮感受法式美學。美國則有「玩美加族~臥谷長榮美西9日」9萬1900元起，遊美國四大國家公園大峽谷、優瑟美地、布萊斯、錫安國家公園，舊金山洛杉磯航班雙點進出節省交通時間。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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