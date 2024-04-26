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日本5大動漫聖地！走進最新「魔女之谷」　還有蠟筆小新冒險樂園

▲▼名古屋吉卜力公園－吉卜力大倉庫。（圖／記者蔡玟君攝）

▲名古屋現在最熱門景點之一就是吉卜力公園，上圖為吉卜力大倉庫的湯婆婆辦公室。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本有許多因動漫帶起聖地朝聖旅遊熱潮的景點，Klook特此盤點5大最具代表性的動漫聖地，包括《灌籃高手》必拍打卡場景，實際走進吉卜力動畫電影場景，都能讓人拍得過癮。

▲▼ 日向翔陽在電視目睹「小巨人」爆發力而愛上排球的「舘坂電器商會」。（圖／大町商店会）

▲《排球少年!!》取景地，上圖為日向翔陽在電視目睹「小巨人」爆發力而愛上排球的「舘坂電器商會」。（圖／大町商店会）

1. 《排球少年!!》烏野高校原型與訓練地
人氣動漫《排球少年!!》描寫擁有驚人彈跳力的日向翔陽，加入排球社的逐夢與成長過程，故事取材地多聚集日本岩手縣，包含男主角就讀的「宮城縣立烏野高校」原型「岩手縣立輕米高等學校」、在電視目睹王牌攻擊手「小巨人」爆發力而愛上排球的「舘坂電器商會」、烏野高校排球隊每天跑步訓練的「歷史民俗資料館」等。

▲▼鐮倉高校前車站平交道口。（圖／Klook提供）

▲經典的鐮倉高校前車站平交道口場景。（圖／Klook提供）

2. 《灌籃高手》片頭名場面平交道口
同樣是球類神作的《灌籃高手》，最知名的場景想必是片頭櫻木花道與晴子打招呼的「鐮倉高校前車站平交道口」，動漫迷可透過Klook鎌倉一日遊，體驗搭乘江之電並探訪最著名的平交道口，激發內心沉睡已久的熱血魂。

▲▼吉卜力公園。（圖／Klook提供）

▲吉卜力公園最新「魔女之谷」。（圖／Klook提供）

3. 今年開幕的吉卜力公園「魔女之谷」新園區
「吉卜力公園」於今年3月再添第5園區「魔女之谷」，全新園區中神還原《魔女宅急便》琪琪工作的麵包店、琪琪老家，可一窺《霍爾的移動城堡》中的霍爾城堡、蘇菲工作的帽子店等，其他4個園區也能讓旅客走進《神隱少女》、《龍貓》、《魔法公主》等宮崎駿經典動畫場景中；影迷不妨透過Klook吉卜力公園一日遊玩遍5大園區，過癮的盡情探索。

▲▼大阪環球影城，日本環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎，還有許多聯名商品可以購買。（圖／記者謝盛帆攝）

▲日本環球影城「超級任天堂世界」園區。（圖／記者謝盛帆攝）

4. 日本環球影城《超級瑪利歐》刺激賽車
日本環球影城的「超級任天堂世界」是許多動漫迷願望清單之一，其中超人氣的設施「瑪利歐賽車：庫巴的挑戰書™」，能體驗刺激的瑪利歐賽車，可愛趣味的「耀西冒險」，可乘車穿梭於逼真的遊戲場景，整個園區佈滿經典角色，方便粉絲與瑪利歐、路易、奇諾比奧、食人花等拍照打卡。現在上Klook買快速通關還能選擇場次時段，安排行程更方便。

▲▼淡路島二次元之森蠟筆小新冒險樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼淡路島二次元之森的蠟筆小新冒險樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼淡路島二次元之森蠟筆小新冒險樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

5. 集結經典動漫的遊樂園「二次元之森」
位於淡路島「二次元之森」，是體驗式的動漫主題公園，集結許多日本經典動漫，「勇者鬥惡龍」園區不僅能跟人氣角色史萊姆合影，還能化身遊戲主角，邊打怪邊尋寶；重現木葉忍者村的「火影忍者」園區，除了佐助、我愛羅、宇智波鼬等超夯拍照打卡立牌，還能挑戰三層樓高的立體迷宮；「蠟筆小新」園區則佈滿50多個逗趣可愛的小新、小白、肥嘟嘟左衛門等大型公仔，還有刺激的溜索和攀岩，都能上Klook買票輕鬆入園。

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