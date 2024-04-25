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旅客來台最愛吃買清單公布！日客掃貨醬料電鍋　港人喜歡牛肉麵

▲▼永康商圈人氣名店-永康街15號思慕昔芒果冰,芒果冰,觀光客,排隊,人氣名店,打卡景點。（圖／記者湯興漢攝）

▲永康商圈是觀光客人氣去處。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／台北報導

根據交通部觀光署資料統計，香港及日本奪下2023年來台旅客人次的冠亞軍，「國泰 亞洲萬里通」就公布港、日來台必備行程、購物偏好排行榜，香港旅客最愛買的是食品點心及服飾配件，日本旅客則喜歡收藏各種台式經典調味醬料與台鐵、捷運周邊商品。

「國泰 亞洲萬里通」此次通過香港與日本會員進行來台旅遊觀光偏好調查，共約3000人，根據受訪者表示，有半數人有興趣未來一年內來台灣旅遊，並以自由行、商務、拜訪親友為主。

▲▼亞洲萬里通港日來台調查。（圖／亞洲萬里通提供）

▲▼亞洲萬里通港日來台旅遊偏好調查排行榜。（圖／亞洲萬里通提供）

▲▼亞洲萬里通港日來台調查。（圖／亞洲萬里通提供）

根據調查，對港、日旅客來說，有91%旅客表示來台最想體驗的就是購物與享受美食，但喜歡的美食略有不同。對香港人來說，美食首選是牛肉麵，其次是台式桌菜和小吃，而日本人最愛台灣美食前3名則是台式桌菜，再來是火鍋與小吃。

而購物偏好方面，香港旅客來台最愛買食品點心、服飾配件、文化及文創商品；日本旅客來台最愛買台式調味醬料，其次是捷運、台鐵周邊產品和帆布袋，甚至，日本人很喜歡來台買電蚊拍和大同電鍋。

▲▼國泰 亞洲萬里通。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「國泰 亞洲萬里通」攜手台灣三井不動產推出到旗下商場每消費30元可累積1哩數。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼國泰 亞洲萬里通。（圖／記者蔡玟君攝）

而對「國泰 亞洲萬里通」而言，台灣向來是重要市場，為了向全球會員擴充集哩場域，正式攜手台灣三井不動產旗下三井OUTLET PARK、 LaLaport，只要在三井不動產旗下商場消費，即可直接賺取哩數，每消費30元可累積1哩數。還有新光三越、Global Mall、昇恆昌、微風百貨，也提供一站式購物賺哩服務。

關鍵字： 亞洲萬里通 國泰航空 三井不動產 台灣特色系列

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