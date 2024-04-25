ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

馥蘭朵線上旅展明開跑！1泊4食超享受　北投麗禧贈蛋糕、康乃馨

▲馥蘭朵/馥森集團於明（26日）起至5月5日推出春季線上旅展，馥蘭朵烏來豪華客房,因諾莉餐廳新菜,馥森阪治。（圖／馥蘭朵集團提供）

▲馥蘭朵/馥森集團於明（26日）起至5月5日推出春季線上旅展。（圖／馥蘭朵集團提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

馥蘭朵/馥森集團於明（26日）起至5月5日推出春季線上旅展，平日入住馥蘭朵烏來豪華客房，一泊四食平均每人僅要6,500元，含不限時使用大浴場、來回捷運站接送；北投麗禧酒店也針對母親節祭出優惠，雙人入住15坪寬敞的客房，一泊一食14,000元起，即日起開賣。

▲馥蘭朵/馥森集團於明（26日）起至5月5日推出春季線上旅展，馥蘭朵烏來豪華客房,因諾莉餐廳新菜,馥森阪治。（圖／馥蘭朵集團提供）

▲平日住馥蘭朵烏來豪華客房一晚13,000元起，一泊四食含迎賓茶點、首漾創意料理晚宴、送房宵夜、隔日首漾活力早餐。

馥蘭朵烏來將於明（26日）起祭出線上旅展，平日住豪華客房一晚13,000元起，一泊四食含迎賓茶點、首漾創意料理晚宴、送房宵夜、隔日首漾活力早餐，換算下來每人僅要6,500元，包含不限時使用大浴場、捷運新店站與渡假飯店的來回接駁，此外，購買一套三張票券更能直接升等熱門房型。

位於山林間的馥蘭朵烏來，是烏來區泡湯、旅宿的高質感選擇，推開大門，映入眼簾是翠綠的南勢溪，偶有白鷺鷥飛行，有遁入世外桃源的感受。

▲馥蘭朵/馥森集團於明（26日）起至5月5日推出春季線上旅展，馥蘭朵烏來豪華客房,因諾莉餐廳新菜,馥森阪治。（圖／馥蘭朵集團提供）

▲▼馥森阪治無窗設計讓風能自然引流至室內；因諾莉餐廳全面更換春季菜單。

▲馥蘭朵/馥森集團於明（26日）起至5月5日推出春季線上旅展，馥蘭朵烏來豪華客房,因諾莉餐廳新菜,馥森阪治。（圖／馥蘭朵集團提供）

另外，距離馥蘭朵烏來不到10分鐘車程的馥森阪治也是不容錯過的秘境溫泉，主打與山林零距離接觸，無窗設計讓風能自然引流至室內，浸沐美人湯的同時，四周蓊鬱山林美景也能收進眼簾。而因諾莉餐廳全面更換春季菜單，其中使用烏來深山養殖的鱘龍魚，經過48小時慢火熬煮，烹飪出醇厚膠質魚白湯，搭配煙燻鱘龍魚菲力，平均單人840元。

▲北投麗禧酒店即日起推出一泊一食14,000元起專案，可入住15坪寬敞客房，享受私人陽台的翠綠山景,母親節入住獲由北投麗禧甜點主廚李俊儀精心製作「鹹焦糖桂圓蛋糕」禮盒等。（圖／北投麗禧酒店）

▲沉浸於有「美人湯」之稱的大磺嘴溫潤白磺溫泉之中。（圖／北投麗禧酒店提供，下同）

若不想跑到烏來，北投麗禧酒店也是泡湯的絕佳選擇，業者即日起推出一泊一食14,000元起專案，可入住15坪寬敞客房，享受私人陽台的翠綠山景，沉浸於有「美人湯」之稱的大磺嘴溫潤白磺溫泉之中，專案從5月1日起開放入住，住房日到2025年4月30日。

▲北投麗禧酒店即日起推出一泊一食14,000元起專案，可入住15坪寬敞客房，享受私人陽台的翠綠山景,母親節入住獲由北投麗禧甜點主廚李俊儀精心製作「鹹焦糖桂圓蛋糕」禮盒等。（圖／北投麗禧酒店）

▲母親節入住加碼送「鹹焦糖桂圓蛋糕」禮盒、祝福小卡及精緻康乃馨花束等。

5月11至5月12日母親節期間入住，每房加贈祝福小卡及精緻康乃馨花束，再獲由北投麗禧甜點主廚李俊儀精心製作「鹹焦糖桂圓蛋糕」禮盒，只送不賣，獻給母親節難忘又溫馨的時光。

北投麗禧坐落於北投山林至高點，每房以簡約東方禪意風格設計，並設有觀音石打造之冷、熱泡湯池，可享受大磺嘴第一口天然濃郁白磺溫泉。

關鍵字： 新北市旅遊 烏來區旅遊 新店區旅遊 台北市旅遊 北投麗禧酒店 北投區旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

休旅車撞上「千萬保時捷」　阿伯下車瞬間臉色沉重...

推薦閱讀

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

城市版「花園咖啡館」在花博！

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

郭董欽點「百年油飯」網稱台北最強

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366