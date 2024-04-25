馥蘭朵線上旅展明開跑！1泊4食超享受　北投麗禧贈蛋糕、康乃馨

▲馥蘭朵/馥森集團於明（26日）起至5月5日推出春季線上旅展。（圖／馥蘭朵集團提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

馥蘭朵/馥森集團於明（26日）起至5月5日推出春季線上旅展，平日入住馥蘭朵烏來豪華客房，一泊四食平均每人僅要6,500元，含不限時使用大浴場、來回捷運站接送；北投麗禧酒店也針對母親節祭出優惠，雙人入住15坪寬敞的客房，一泊一食14,000元起，即日起開賣。

▲平日住馥蘭朵烏來豪華客房一晚13,000元起，一泊四食含迎賓茶點、首漾創意料理晚宴、送房宵夜、隔日首漾活力早餐。

馥蘭朵烏來將於明（26日）起祭出線上旅展，平日住豪華客房一晚13,000元起，一泊四食含迎賓茶點、首漾創意料理晚宴、送房宵夜、隔日首漾活力早餐，換算下來每人僅要6,500元，包含不限時使用大浴場、捷運新店站與渡假飯店的來回接駁，此外，購買一套三張票券更能直接升等熱門房型。

位於山林間的馥蘭朵烏來，是烏來區泡湯、旅宿的高質感選擇，推開大門，映入眼簾是翠綠的南勢溪，偶有白鷺鷥飛行，有遁入世外桃源的感受。

▲▼馥森阪治無窗設計讓風能自然引流至室內；因諾莉餐廳全面更換春季菜單。

另外，距離馥蘭朵烏來不到10分鐘車程的馥森阪治也是不容錯過的秘境溫泉，主打與山林零距離接觸，無窗設計讓風能自然引流至室內，浸沐美人湯的同時，四周蓊鬱山林美景也能收進眼簾。而因諾莉餐廳全面更換春季菜單，其中使用烏來深山養殖的鱘龍魚，經過48小時慢火熬煮，烹飪出醇厚膠質魚白湯，搭配煙燻鱘龍魚菲力，平均單人840元。

▲沉浸於有「美人湯」之稱的大磺嘴溫潤白磺溫泉之中。（圖／北投麗禧酒店提供，下同）



若不想跑到烏來，北投麗禧酒店也是泡湯的絕佳選擇，業者即日起推出一泊一食14,000元起專案，可入住15坪寬敞客房，享受私人陽台的翠綠山景，沉浸於有「美人湯」之稱的大磺嘴溫潤白磺溫泉之中，專案從5月1日起開放入住，住房日到2025年4月30日。

▲母親節入住加碼送「鹹焦糖桂圓蛋糕」禮盒、祝福小卡及精緻康乃馨花束等。



5月11至5月12日母親節期間入住，每房加贈祝福小卡及精緻康乃馨花束，再獲由北投麗禧甜點主廚李俊儀精心製作「鹹焦糖桂圓蛋糕」禮盒，只送不賣，獻給母親節難忘又溫馨的時光。

北投麗禧坐落於北投山林至高點，每房以簡約東方禪意風格設計，並設有觀音石打造之冷、熱泡湯池，可享受大磺嘴第一口天然濃郁白磺溫泉。