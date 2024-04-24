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星野集團最新「OMO7高知」6月開幕！有大浴場　還能天天看夜來祭

▲▼OMO7高知。（圖／星野集團提供）

▲OMO7高知飯店的OMO Base是兩層樓階梯式，還能欣賞夜來祭舞蹈表演。（圖／星野集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

星野集團旗下旅宿品牌「OMO」持續拓點，繼剛開幕的東京五反田館後，宣布最新2間OMO飯店「OMO7高知」和「OMO5 函館」，將分別於6月與7月開幕，帶給旅客更不一樣在地住宿特色體驗。

「OMO7高知」是改裝翻新後將於6月13日開幕，也是日本四國地區首家OMO飯店。旅館坐落在歷史悠久、充滿文化氛圍的高知市中心，走路5分鐘就有路面電車可以搭。

▲▼OMO7高知。（圖／星野集團提供）

▲▼OMO7高知將透過住宿、文化體驗、導覽、美食讓旅客感受更多在地魅力。

▲▼OMO7高知。（圖／星野集團提供）

全新樣貌的OMO7高知將高知在地人文特色融入飯店設計中。例如名列為日本10大祭典之一的高知「夜來祭」，為了讓來賓盡情體驗高知與其居民的魅力，因此精心訂定了「熱情好客的『高知』, 度過難忘的夜晚！」主題，在館內的OMO Base中每天晚上都能看到夜來祭舞蹈表演。

▲▼OMO7高知。（圖／星野集團提供）

▲OMO7高知宴會文化主題概念客房「宴 套房」。

▲▼OMO7高知。（圖／星野集團提供）

▲OMO7高知館內大浴場。

此外，館內擁有133間客房、8種房型，最有特色的客房是以高知的「Okyaku」宴會文化為主題的概念客房「宴 (Utage) 套房 」，旅客可以入住能體驗高知宴會文化的客房，以及品嘗各種美食的OMO Dining，在一天旅程結束後，還可前往有著高知自然風光的大浴場，在露天澡堂盡情紓解旅行的疲憊。

而「OMO5 函館」則將於7月6日開幕！旅館距離函館站步行約5分鐘，面對舊城區，可作為函館觀光的據點。館內以「120%函館」為概念，提供前所未有的住宿體驗，一次充分享受函館特有的海鮮、函館山的夜景、歷史悠久的街道並深入發掘的周邊魅力。

「120%函館」的概念包含了讓遊客充分享受函館魅力的願望，市內隨處可見歷史名勝、夜景和熱鬧的攤販市集等，充滿了許多隱藏的魅力，等待遊客的探索與發現。

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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