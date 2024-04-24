ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

國人限定！北市希爾頓「住房送刮刮卡」每張有獎　住寒居套房2折起

▲中山九昱希爾頓逸林酒店,逸林酒店La Salle森酒吧,國人住房專案價目一覽。（圖／業者提供）

▲住一晚中山九昱希爾頓逸林酒店5,400元起。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

拿出身分證送刮刮卡！台北中山九昱希爾頓逸林酒店推出「仲夏逸遊」國人限定住房專案，憑有效證件即獲刮刮卡乙張，獎項除了免費迎賓飲品、台灣特色茶包禮盒等之外，還有機會刮中招牌牛肉麵、炸物拼盤等人氣餐點，中獎機率百分之百，住一晚5,400元起。

▲中山九昱希爾頓逸林酒店,逸林酒店La Salle森酒吧,國人住房專案價目一覽。（圖／業者提供）

▲「仲夏逸遊」國人限定住房專案一覽。（圖／業者提供）

業者指出，「仲夏逸遊」國人限定住房專案，憑中華民國有效證件（身分證／護照／駕照／健保卡／ARC）即獲得刮刮卡乙張，獎項囊括台灣特色茶包禮盒、護照套、招牌牛肉麵、炸物拼盤、逸林滷味等人氣餐點。其中，平日入住逸林客房一晚不含早餐5,400元起，5月1日起至5月31日限定販售，僅限致電02-6618-2174訂房，每日限量5間。刮刮卡獎項兌換效期則到2024年8月31日止。

▲寒居酒店,BeGood餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲寒居酒店將於5月5日屆滿開幕兩週年。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，為了迎接5月5日開幕兩周年，寒居酒店5月1日至5月31日周日至周四入住寒居「寧鴞套房」，每晚只要6,000元+15.5%，下殺2折、創下史上新低價。

5月1日至7月31日期間，推出「居星食宿」一泊二食住房專案，每房每晚8,200元+15.5%起，入住當晚享用BeGood晚間套餐兩客，菜色含「烤薄餅搭配鷹嘴豆泥醬」、「蓮霧水田芥沙拉」、「酥炸中卷及鮮蝦」等三道開胃菜，主菜提供「肯瓊虎蝦義大利麵」，另有「炭烤菲力」或「炭烤伊比利帶骨豬排」二選一，以及甜點搭配兩杯創意特調飲品，翌日再享早餐兩客，並贈送周年慶限定抱枕乙顆。

▲寒居酒店「寧鴞套房」。（圖／寒居酒店提供）

▲寒居酒店「寧鴞套房」每晚只要6,000元+15.5%，下殺2折、創下史上新低價。（圖／寒居酒店提供）

5月3日至5月5日期間，寒居酒店也祭出「尋鴞趣」集點抽獎活動，房客領取集點卡後，找尋貓頭鷹印章，完成戳章後即可參加「幸運轉盤」抽獎，天天抽出「燁鴞客房」住宿券（價值13,860元），另有香氛品牌沐浴保養組（價值3,360元）等7個獎項，近百份獎品讓幸運兒帶回家。

關鍵字： 台北市旅遊 星級飯店 飯店優惠 台北中山九昱希爾頓逸林酒店 寒居酒店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

DJ SODA「30秒泡湯片」！只包1條毛巾掉出車頭燈　站起來形狀全露

推薦閱讀

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

城市版「花園咖啡館」在花博！

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

郭董欽點「百年油飯」網稱台北最強

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366