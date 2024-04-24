國人限定！北市希爾頓「住房送刮刮卡」每張有獎　住寒居套房2折起

▲住一晚中山九昱希爾頓逸林酒店5,400元起。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

拿出身分證送刮刮卡！台北中山九昱希爾頓逸林酒店推出「仲夏逸遊」國人限定住房專案，憑有效證件即獲刮刮卡乙張，獎項除了免費迎賓飲品、台灣特色茶包禮盒等之外，還有機會刮中招牌牛肉麵、炸物拼盤等人氣餐點，中獎機率百分之百，住一晚5,400元起。

▲「仲夏逸遊」國人限定住房專案一覽。（圖／業者提供）



業者指出，「仲夏逸遊」國人限定住房專案，憑中華民國有效證件（身分證／護照／駕照／健保卡／ARC）即獲得刮刮卡乙張，獎項囊括台灣特色茶包禮盒、護照套、招牌牛肉麵、炸物拼盤、逸林滷味等人氣餐點。其中，平日入住逸林客房一晚不含早餐5,400元起，5月1日起至5月31日限定販售，僅限致電02-6618-2174訂房，每日限量5間。刮刮卡獎項兌換效期則到2024年8月31日止。

▲寒居酒店將於5月5日屆滿開幕兩週年。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，為了迎接5月5日開幕兩周年，寒居酒店5月1日至5月31日周日至周四入住寒居「寧鴞套房」，每晚只要6,000元+15.5%，下殺2折、創下史上新低價。

5月1日至7月31日期間，推出「居星食宿」一泊二食住房專案，每房每晚8,200元+15.5%起，入住當晚享用BeGood晚間套餐兩客，菜色含「烤薄餅搭配鷹嘴豆泥醬」、「蓮霧水田芥沙拉」、「酥炸中卷及鮮蝦」等三道開胃菜，主菜提供「肯瓊虎蝦義大利麵」，另有「炭烤菲力」或「炭烤伊比利帶骨豬排」二選一，以及甜點搭配兩杯創意特調飲品，翌日再享早餐兩客，並贈送周年慶限定抱枕乙顆。

▲寒居酒店「寧鴞套房」每晚只要6,000元+15.5%，下殺2折、創下史上新低價。（圖／寒居酒店提供）



5月3日至5月5日期間，寒居酒店也祭出「尋鴞趣」集點抽獎活動，房客領取集點卡後，找尋貓頭鷹印章，完成戳章後即可參加「幸運轉盤」抽獎，天天抽出「燁鴞客房」住宿券（價值13,860元），另有香氛品牌沐浴保養組（價值3,360元）等7個獎項，近百份獎品讓幸運兒帶回家。