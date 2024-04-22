台北最難訂麻辣鍋！詹記西門店5／6開幕　今中午12點開放線上訂位

▲詹記麻辣火鍋。（圖／周花花，甲飽沒提供）

記者黃士原／台北報導

台北人氣餐廳「詹記麻辣火鍋」西門大世界店籌備4個月，官方臉書粉專昨日宣布將於5月6日開幕，今日中午12點開放線上訂位。

詹記麻辣火鍋是一位難求的人氣餐廳，除了新莊總店及敦南店，今年初傳出將在西門町開設第3家店，而官方臉書粉專昨日宣布，西門大世界店（成都路上星聚點舊址）將於5月6日開幕，同時也介紹1樓是餐廳入口，B1為用餐區域，B2為停車場，今日中午12點開放線上訂位（5月6日至5月31日）。

詹記麻辣火鍋創立於1994年，目前有新莊總店及敦南店，都是許多麻辣火鍋愛好者的口袋名單，嘴饞想吃就去店裡報到，更是許多中港台藝人很愛去的麻辣火鍋店。店裡招牌鴨血一向很受好評，曾經被香港雜誌選為台北市最好吃的鴨血。

▲這一小鍋4月台中、新北連開2家店。（圖／這一鍋集團提供）

另外，主打個人鍋的「這一小鍋」，湯頭口味以亞洲風味為研發重點，將各地經典湯頭創新呈現，有石頭鍋、頤心菌菇鍋、御膳麻辣鍋、源味大骨鍋、絲滑麻奶鍋及老火湯等。用餐方式先選湯底，再依個人喜好決定肉品主餐，價格298元起，另外還有各式單點食材。近期集團加快展店腳步，台中大魯閣店及永和保平店分別於4月18日、20日開幕。