走春爆人潮！千巧谷牛樂園環園小火車成亮點　大小朋友開心同樂

記者王悉宇／雲林報導

農曆新年迎來出遊潮，許多民眾趁著大年初一走春，尋找適合闔家同樂的景點。雲林崙背鄉的千巧谷牛樂園，長年以其親近乳牛的特色吸引遊客，今年更特別推出「環園小火車」，讓各地來訪的民眾能悠閒乘坐，欣賞園區美景，感受新春氣息，不少遊客搭乘後直呼「值回票價」。

▲小火車環園全長520公尺，繞行一圈約需9分鐘，沿途經過錦鯉池、乳牛區等景點。（圖／記者王悉宇翻攝）

崙背千巧谷牛樂園佔地1.2公頃，是全台首座以乳牛為主題的觀光牧場。園區內除了提供與乳牛近距離接觸、體驗餵食樂趣外，還規劃有餐廳、乳品加工區及特色商品展售館，成為許多親子家庭假日休閒的熱門去處。

▲園區特別打造「環園小火車」，並以木造車站呈現日治時期復古風情。（圖／記者王悉宇翻攝）

今年春節期間，園區特別打造「環園小火車」，並以木造車站呈現日治時期復古風情。小火車每15分鐘發車一次，發動時汽笛響徹園區，車頭煙囪更不時冒出縷縷白煙，營造出懷舊氛圍，讓大小朋友都驚喜不已。業者黃吉雄表示，自己從小就是火車迷，因此特別規劃這條環園小火車路線，圓自己兒時的夢想。他特意將車站設於一棵70年歷史的茄苳樹旁，為整體景觀增添古色古香的韻味。

▲崙背千巧谷牛樂園，長年以其親近乳牛的特色吸引遊客，今年更特別推出「環園小火車」。（圖／記者王悉宇翻攝）

黃吉雄進一步說明，環園小火車全長520公尺，繞行一圈約需9分鐘，沿途經過錦鯉池、乳牛區等景點，讓遊客以不同視角欣賞牧場風光，享受與大自然共處的樂趣。不少首次搭乘小火車的遊客表示，過去來訪時只能步行遊園與餵牛，今年搭乘小火車後，有種耳目一新的感受，讓旅程更添趣味。

▲崙背千巧谷牛樂園，長年以其親近乳牛的特色吸引遊客。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲業者黃吉雄表示，自己從小就是火車迷，因此特別規劃這條環園小火車路線，圓自己兒時的夢想。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲小火車每15分鐘發車一次，發動時汽笛響徹園區，車頭煙囪更不時冒出縷縷白煙，營造出懷舊氛圍，讓大小朋友都驚喜不已。（圖／記者王悉宇翻攝）