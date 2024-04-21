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放了整支草莓抹茶脆皮雪糕！　「大苑子X哈根達斯」聯名飲品開喝

▲▼「大苑子X哈根達斯」推出全新聯名飲品「夏日搖滾」。（圖／大苑子提供）

▲「大苑子X哈根達斯」推出全新聯名飲品。（圖／大苑子提供）

記者蕭筠／台北報導

開喝了！人氣鮮果手搖飲品牌「大苑子」強勢攜手美國人氣冰淇淋品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」推出清涼聯名飲品，把整支草莓抹茶脆皮雪糕放進愛文翡翠當中，消暑又帶有濃郁口感，即日起於全門市開喝，使用指定外送平台下單還可享85折優惠。

「大苑子X哈根達斯」最新聯名飲品「夏日搖滾」開喝了，特意選用大苑子夏季限定愛文翡翠，是茉香綠茶搭配新鮮芒果的組合，再把一整支哈根達斯全新「草莓抹茶脆皮雪糕」直接放進飲品當中，每一口都能喝到濃郁芒果香及雪糕滑順口感，即日起正式上市開喝。

為慶祝新品上市，至5月10日起於foodpanda下單「夏日搖滾」即可享85折優惠，期間單筆消費滿250元再輸入「阿婆愛喝茶」，還能再有疊加優惠最高68折，限使用1次、限使用線上付款，小確幸快收下。

▲▼「可不可熟成紅茶 x noii noii x CASETiFY」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲可不可熟成紅茶推出2款聯名飲品。（圖／記者蕭筠攝）

另，可不可熟成紅茶近日也有2款聯名飲品等喝，其中，聯名飲品包括「紅玉熟成」，是日月潭紅玉紅茶結合經典熟成紅茶的組合，香氣十足，而「茉玉春蘋」則選用紅玉熟成結合蘋果汁，再加上茉莉茶凍配料，茶果香濃郁又有咀嚼口感，即日起在全門市通通喝得到。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 大苑子 可不可熟成紅茶 哈根達斯

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