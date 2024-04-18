直擊／6000人搶看！澎湖花火節今晚試放　10分鐘絕美煙火點亮夜空

記者周姈姈／澎湖報導

萬眾矚目的「2024澎湖國際海上花火節」將在5月2日正式開幕，今年攜手《航海王》帶來28場演出，而今（18）晚迎來首場試放場，晚間9點連續施放10分鐘超美煙火照亮觀音亭海面、璀璨澎湖夜空，讓旅客驚呼「實在太美了！」，預計今晚試放場吸引6000人至觀音亭園區觀看，為花火節迎來第一波高潮。

▲「2024澎湖國際海上花火節」首場試放場今（18）晚登場。（圖／記者周姈姈攝）



「2024澎湖國際海上花火節」重磅攜手《航海王》打造「航海王動畫25周年璀璨之夜」，首場試放場於今（18）日晚間9點登場，觀音亭園區預估有6000人到場觀看，另外也有許多旅客選擇搭船出海看煙火，長達10分鐘繽紛花火點亮夜空，讓所有旅客驚嘆連連，若錯過今晚的試放場也別難過，4月25日還有第2場，同樣能看見10分鐘煙火秀。

▲「2024澎湖國際海上花火節」首場試放場預計吸引6000人到觀音亭園區觀看，為花火節掀起第一波活動高潮。（圖／記者周姈姈攝）



▲「2024澎湖國際海上花火節」首場試放場帶來10分鐘煙火秀。（圖／記者周姈姈攝）



「2024澎湖國際海上花火節」將在5月2日正式開幕至7月30日閉幕（5、6月為每周一、四；7月為每周二），期間也規劃6月1日七美、6月15日望安以及7月28日吉貝共3場離島場，總計28場；《航海王》700台無人機秀將於5月2日開幕亮相，到7月30日閉幕期間，氣候許可下將每場安排無人機展演，離島場300台無人機秀則以澎湖主題展演。

▲「2024澎湖國際海上花火節」首場試放場超震撼！推薦旅客可在觀音亭園區欣賞，或是也能搭船出海看煙火。（圖／記者周姈姈攝）



▲「2024澎湖國際海上花火節」將在5月2日正式開幕至7月30日閉幕，趕快安排假期來欣賞這難得的夏日花火盛宴。（圖／記者周姈姈攝）



特別的是，在28場煙火秀中有5場是由榮獲多項國際獎項及金氏世界紀錄的國際團隊帶來國際煙火秀，首場將由捷克「NV FIREWORKS S.R.O」在5月13日帶來「澎坊三號港之夜」，也是今年首場國際煙火秀，由捷克團隊為澎湖鄉親、遊客打造最難忘的視覺饗宴。

▲「2024澎湖國際海上花火節」節目表。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節臉書專頁）

今年的舞台活動也是非常精彩！試放場將邀請甫獲國際獎項的澎湖縣文化局合唱團在4月18日登台演出，4月25日、5月2日開幕以及7月30日閉幕則將安排動漫主題歌手及交響樂團進行航海王動漫音樂會，開幕還會再加碼大嘻哈時代冠軍歌手Young Lee演出，閉幕加碼邀請療癒女聲楊淨宇演唱。

不僅如此，「2024澎湖國際海上花火節」活動期間還將設有《航海王》主題商售店和《航海王》主題輕食餐廳，販售限定的商品、輕食、炸物及冰品；另外，《航海王》迎賓打卡區、魯夫五檔、千陽號通通都霸氣現身澎湖！更還有一系列活動，包括購買《航海王》環保杯可享全島指定區域飲品無限暢飲、全島設有紀念章活動等。

另外，作為長期花火節合作夥伴的澎坊免稅商店Pier3三號港，也在建築外牆貼上《航海王》大型玻貼，館內還有大型魯夫公仔，並有官方授權的《航海王》主題快閃店，販售《航海王》相關產品、花火節限定商品「海賊包」；民眾只要和三號港的《航海王》建築陳列或魯夫公仔合照上傳社群，即可兌換限量的電話蟲鑰匙圈，憑花火節官方銷售的環保杯至三號港，還能免費裝滿氣泡水。

▲澎坊免稅商店Pier3三號港也在建築外牆貼上《航海王》大型玻貼。（圖／記者周姈姈攝）