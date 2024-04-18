持火車票根折500元！10家↑飯店「世界地球日優惠」　加贈環保餐盒

▲環保意識抬頭，以節能減碳方式旅遊，降低對地球的傷害。（圖／福容大飯店提供）



記者彭懷玉／綜合報導

響應4月22日世界地球日，飯店業也祭出相關好康，邀旅人一同環保愛地球。福隆福容飯店推出持火車票根享住房折500元，再加碼贈送環保餐盒1個；汐止富士大飯店入住指定房享有9.5折優惠；凱撒飯店連鎖即日起至6月30日也推出環保主題住房專案，入住贈星巴克咖啡。

▲使用環保住房方案入住福容福隆店官網套裝專案，即可享房費500元折扣。（圖／福容大飯店提供）



即日起至12月31日，只要入住福容福隆店官網任一套裝住房方案，選擇不提供備品服務，以及入住時出示抵達福隆站的火車票或台灣好行票根，即可享住房500元折扣優惠，再加碼贈送環保餐盒1個。

▲福容桃園店推廣環保綠生活減碳住房，每晚住宿2,499元。（圖／福容大飯店提供）



福容桃園店祭出「環保綠生活 減碳住房專案」，入住精緻客房一晚僅2,499元，專案不含牙刷、刮鬍刀等一次性備品，選擇一般住房專案也可繳回未開封的備品，可依住房人數兌換百元超商禮券，不僅省荷包，還能減少廢棄物。

福容桃園機捷A8店則有「Eco Planet綠色永續環保愛地球住房專案」3,510元起；福容花蓮店「綠生活專案」2,860元起，以上專案皆不含一次性備品。如想要純住宿不含早餐，則可選擇福容徠旅水里店「環保長住方案」2,399元起，或是福容徠旅林口店「徠綠能純住房專案」3,298元起。

▲富士大飯店支持世界地球日主題，不提供一次性塑膠類製品，入住指定房型即可享9.5折優惠。（圖／富士大飯店提供）



全球升溫有感，2024年世界地球日的主題是「多一塑不如少一塑」（Planet vs. Plastics），富士大飯店也支持這項行動，即日起推出「環保愛地球」住房專案，不提供一次性塑膠類製品，入住指定房型即可享9.5折優惠，並邀大家關閉不必要的照明設備，一起打造零塑膠的未來。

▲台北趣淘漫旅探索雙人客房。（圖／凱撒飯店連鎖提供）

另外，凱撒飯店連鎖即日起至6月30日也推出環保主題住房專案，不提供一次性備品，包含入住台北凱撒連續兩晚、每晚3,250元起，每房贈送熊嗨星樂園兌換券及Drink Bar咖啡飲品抵用券；住板橋凱撒連續兩晚、每晚4,500元，贈自助式早餐及綠色旅人包；台北凱達每晚2,488元起，贈送星巴克咖啡服務飲品、國際旅客連住三晚再加贈一日票悠遊卡；內湖凱旋則是推出四人房每晚4,038元起，贈送早餐、法國頂級浴鹽、紅酒等；台北趣淘漫旅連續入住兩晚、每晚2,650元，贈送復古茄芷袋、環保餐具及馬克杯；台南趣淘漫旅每晚3,000元起，贈送早餐、曾文水庫門票及6大極限運動體驗。

