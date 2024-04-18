ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

持火車票根折500元！10家↑飯店「世界地球日優惠」　加贈環保餐盒

▲使用環保住房方案入住福容福隆店官網套裝專案，即可享房費500元折扣,福容桃園店推廣環保綠生活減碳住房，每晚住宿2,499元。（圖／福容大飯店提供）

▲環保意識抬頭，以節能減碳方式旅遊，降低對地球的傷害。（圖／福容大飯店提供）

記者彭懷玉／綜合報導

響應4月22日世界地球日，飯店業也祭出相關好康，邀旅人一同環保愛地球。福隆福容飯店推出持火車票根享住房折500元，再加碼贈送環保餐盒1個；汐止富士大飯店入住指定房享有9.5折優惠；凱撒飯店連鎖即日起至6月30日也推出環保主題住房專案，入住贈星巴克咖啡。

▲使用環保住房方案入住福容福隆店官網套裝專案，即可享房費500元折扣,福容桃園店推廣環保綠生活減碳住房，每晚住宿2,499元。（圖／福容大飯店提供）

▲使用環保住房方案入住福容福隆店官網套裝專案，即可享房費500元折扣。（圖／福容大飯店提供）

即日起至12月31日，只要入住福容福隆店官網任一套裝住房方案，選擇不提供備品服務，以及入住時出示抵達福隆站的火車票或台灣好行票根，即可享住房500元折扣優惠，再加碼贈送環保餐盒1個。

▲使用環保住房方案入住福容福隆店官網套裝專案，即可享房費500元折扣,福容桃園店推廣環保綠生活減碳住房，每晚住宿2,499元。（圖／福容大飯店提供）

▲福容桃園店推廣環保綠生活減碳住房，每晚住宿2,499元。（圖／福容大飯店提供）
福容桃園店祭出「環保綠生活 減碳住房專案」，入住精緻客房一晚僅2,499元，專案不含牙刷、刮鬍刀等一次性備品，選擇一般住房專案也可繳回未開封的備品，可依住房人數兌換百元超商禮券，不僅省荷包，還能減少廢棄物。

福容桃園機捷A8店則有「Eco Planet綠色永續環保愛地球住房專案」3,510元起；福容花蓮店「綠生活專案」2,860元起，以上專案皆不含一次性備品。如想要純住宿不含早餐，則可選擇福容徠旅水里店「環保長住方案」2,399元起，或是福容徠旅林口店「徠綠能純住房專案」3,298元起。

▲富士大飯店支持世界地球日主題，推出【環保愛地球】住房專案。（圖／富士大飯店提供）

▲富士大飯店支持世界地球日主題，不提供一次性塑膠類製品，入住指定房型即可享9.5折優惠。（圖／富士大飯店提供）

全球升溫有感，2024年世界地球日的主題是「多一塑不如少一塑」（Planet vs. Plastics），富士大飯店也支持這項行動，即日起推出「環保愛地球」住房專案，不提供一次性塑膠類製品，入住指定房型即可享9.5折優惠，並邀大家關閉不必要的照明設備，一起打造零塑膠的未來。

▲台北趣淘漫旅探索雙人客房。（圖／凱撒飯店連鎖提供）

▲台北趣淘漫旅探索雙人客房。（圖／凱撒飯店連鎖提供）

另外，凱撒飯店連鎖即日起至6月30日也推出環保主題住房專案，不提供一次性備品，包含入住台北凱撒連續兩晚、每晚3,250元起，每房贈送熊嗨星樂園兌換券及Drink Bar咖啡飲品抵用券；住板橋凱撒連續兩晚、每晚4,500元，贈自助式早餐及綠色旅人包；台北凱達每晚2,488元起，贈送星巴克咖啡服務飲品、國際旅客連住三晚再加贈一日票悠遊卡；內湖凱旋則是推出四人房每晚4,038元起，贈送早餐、法國頂級浴鹽、紅酒等；台北趣淘漫旅連續入住兩晚、每晚2,650元，贈送復古茄芷袋、環保餐具及馬克杯；台南趣淘漫旅每晚3,000元起，贈送早餐、曾文水庫門票及6大極限運動體驗。
 

關鍵字： 世界地球日優惠 飯店優惠 住房優惠 星級飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

DJ SODA「30秒泡湯片」！只包1條毛巾掉出車頭燈　站起來形狀全露

推薦閱讀

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366