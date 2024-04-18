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日幣新低快衝！日本「10飯店5折起」　住沖繩1250、札幌1412元起

▲易遊網精選日本10家旅宿優惠。（圖／易遊網提供）

▲想直衝大阪環球影城，步行4分鐘就到「大阪環球影城港灣酒店」，還有小小兵主題大廳和主題房，每晚含稅3,400元起。（圖／易遊網提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

近期日幣降至34年新低點，易遊網今（18日）起祭出7天限定的「全球訂房會員週」促銷。其中，以沖繩「那霸阿札特飯店」每晚含稅1,250元起最便宜；「東京淺草集市廣場酒店」含稅也只要2,090元起，哈日族不妨再衝一波。

▲易遊網精選日本10家旅宿優惠。（圖／易遊網提供）

▲日本地區有近150間飯店下殺5折起。圖為四星級的「那霸安迪魯酒店」每晚含稅2,050元起。

易遊網即日起至4月24日祭出「全球訂房會員週」，日本地區有近150間飯店下殺5折起，東京飯店推薦「東京淺草集市廣場酒店」，鄰近三線地鐵站，每晚含稅2,090元起；富設計感的「東京銀座名鐵穆瑟酒店」方便逛街，每晚含稅3,780元起；「東京VESSEL INN高田馬場站前酒店」到站即達飯店，選用席夢思床墊，每晚含稅3,440元起。

▲易遊網精選日本10家旅宿優惠。（圖／易遊網提供）

▲2023年新裝修的四星級酒店「大阪心齋橋DEL style酒店 by 大和ROYNET」從地鐵站步行只要3分鐘，每晚含稅2,450元起。

關西部分，2023年新裝修的四星級酒店「大阪心齋橋DEL style酒店 by 大和ROYNET」離心齋橋商圈近，從地鐵站步行只要3分鐘，每晚含稅2,450元起；想直衝大阪環球影城，首選步行4分鐘就到「大阪環球影城港灣酒店」，還有小小兵主題大廳和主題房，每晚含稅3,400元起；「京都M’s Est 四條烏丸酒店」每晚含稅只要1,730元起，高CP值適合小資族或獨旅旅客。

▲易遊網精選日本10家旅宿優惠。（圖／易遊網提供）

▲「京都M’s Est 四條烏丸酒店」每晚含稅只要1,730元起，高CP值適合小資族或獨旅旅客。

沖繩飯店也有優惠，「那霸阿札特飯店」距離輕軌安里站步行免1分鐘，到國際通也只要3分鐘，會員周祭出5折起優惠，每晚含稅只要1,250元起；四星級的「那霸安迪魯酒店」以傳遞「瞬息萬變的藝術與文化之當下」為理念，每晚含稅2,050元起。

▲易遊網精選日本10家旅宿優惠。（圖／易遊網提供）

▲「那霸阿札特飯店」距離輕軌安里站步行免1分鐘，到國際通也只要3分鐘，會員周祭出5折起優惠，每晚含稅只要1,250元起。

玩北海道推薦入住五星級「札幌中島公園普樂美雅酒店」，步行即達札幌不夜城商圈薄野，活動期間6折起，每晚含稅1,498元。設計感十足的智能酒店「札幌站前Forza酒店」，大廳高挑時尚，客房以冰雪色系展現北海道的特色風情，每晚含稅1,412元起。

▲易遊網精選日本10家旅宿優惠。（圖／易遊網提供）

▲北海道推薦入住五星級「札幌中島公園普樂美雅酒店」，步行即達札幌不夜城商圈薄野，活動期間6折起，每晚含稅1,498元。

不只為期七天的下殺優惠，以易遊網APP訂房輸入指定折扣碼，最高可再享700元折扣。會員週期間限定折扣碼「april250」，單筆滿2,500元現折250元；若單筆滿6,000元且使用玉山易遊卡結帳，輸入「ezspring450」可現減450元。

另外，可樂旅遊長期深耕日本旅遊市場，繼2023年包下日本頂級寢台列車「曙光瑞風號」並迅速完銷後，今年再度取得10月28日出發之28席次包車專列，包裝出6天5夜深度行程，除搭配航空商務艙，並安排入住京都Park Hyatt、威斯汀都酒店外，更規劃使用「九州七星號」設計師水戶岡銳治操刀規劃的奢華巴士「YUI PRIMA」，限量席次於今（18日）正式開賣。

▲▼Bic Camera優惠券。即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 日本自由行 日本旅宿 日本飯店 飯店優惠 易遊網

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