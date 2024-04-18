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臺中旅展明開跑！住全台8館一晚1千元起　日韓第2人減6千元

▲路徒行旅臺南成大館,dots by Dot Glamping Suite 001。（圖／小鹿文娛提供）

▲路徒行旅臺南成大館。（圖／小鹿文娛提供）

記者彭懷玉／台北報導

「2024 ATTA臺中國際旅展」將於明（19日）至4月22日在臺中國際展覽館登場，國內外皆有便宜可撿。其中，「小鹿文娛旅宿集團」旗下19館通用祭出2大套票，平日雙人住宿一晚最低只要千元起，凡於實體旅展購入任一套票，即贈500元住宿抵用券及聯合早餐券4張。

▲路徒行旅臺南成大館,dots by Dot Glamping Suite 001。（圖／小鹿文娛提供）

▲今年1月開幕的「路徒行旅 臺南成大館」共有6種房型，以木質調打造溫暖氛圍。（圖／小鹿文娛提供）

業者指出，「島內遷徙」6000元套票含6張住宿券，可兌換小鹿文娛於臺北、臺南、花蓮、墾丁旗下8館，囊括路境行旅府前館、恆春的小迷鹿、小迷鹿．艾米會館、台南路徒行旅台南成大館、花蓮路徒行旅花蓮東大館、路境行旅花蓮大同館、一起一起旅店花蓮館中山館、路境行旅花蓮站前館等。其中最推薦於今年1月開幕的「路徒行旅 臺南成大館」，全館共有6種房型，以木質調打造溫暖氛圍。

▲「路徒Plus行旅」站前館位在24-35樓，2021年開幕，以「大人系遊樂園」打造室內造景 。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「路徒Plus行旅」站前館位在24-35樓，以「大人系遊樂園」打造室內造景 。（圖／記者彭懷玉攝）
「漫遊臺北」9000元套票同樣含6張住宿券，可兌換台北路徒PLUS行旅、路徒行旅中華館、路徒Plus行旅主題館、路徒Plus行旅站前館、谷墨商旅、謙商旅東門館等住宿一晚，或當現金折抵，每張1,500元可折抵1,800元費用。

▲路徒行旅臺南成大館,dots by Dot Glamping Suite 001。（圖／小鹿文娛提供）

▲dots by Dot Glamping Suite 001躺在帳篷內就能看到富士山。（圖／小鹿文娛提供）

集團於去年8月首次跨足豪華露營，與日本團隊共同營運「dots by Dot Glamping Suite 001」，躺在帳篷內就能看到富士山，活動期間還推出「臺灣獨享住宿優惠」，一張1500元，雙人最低不含早餐住一晚需用8張。同時，線上旅展也於4月19日同步開賣，方便無法到現場的民眾選購。

▲五福旅遊也參加臺中國際旅展，歌詩達郵輪－莎倫娜號,日本季節限定「立山雪牆」。（圖／五福旅遊提供）

▲日本季節限定「立山雪牆」。（圖／五福旅遊提供）

此外，五福旅遊也參加臺中國際旅展，旅展期間日韓團體行優惠包含FUN暑假東京5日46,900起、夏沁立山黑部5日35,800起、星戀名古屋5日36,800起、玩樂九州5日36,900起，以上行程皆享旅展第二人減6,000優惠；悠閒沖繩4日22,800起等行程，則可享第二人減4,000元。

自由行機加酒部分，旅展限定最高第二人減3,000元，商品囊括日韓、香港、泰國曼谷、澳門、新加坡等熱門城市，東京自由行24,990元起、大阪自由行19,990起、首爾自由行13,500起、曼谷自由行19,700起、香港未稅8,888起、澳門12,500起，報名指定行程再加碼送網卡。

▲五福旅遊也參加臺中國際旅展，歌詩達郵輪－莎倫娜號,日本季節限定「立山雪牆」。（圖／五福旅遊提供）

▲暑假搭歌詩達郵輪-莎倫娜號也有優惠，同房中第三、四人最低4,900元起。（圖／五福旅遊提供）

暑假搭歌詩達郵輪-莎倫娜號也有優惠，同房中第三、四人最低4,900元起。另外，詢問度不斷的MSC郵輪-榮耀號最新11-12月冬季航程，同房中第三、四人最低7,900元起，只要於旅展報名付訂，再享每房減6,000元。

關鍵字： 台中旅展 2024台中國際旅展 小鹿文娛旅宿集團 星級飯店 飯店優惠 五福旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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