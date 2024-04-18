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素食版林聰明沙鍋魚頭限定開賣　嘉義2024艸食祭4／20登場

▲嘉義2024艸食祭4/20登場 。（圖／取自嘉義市政府建設處網站）

▲嘉義2024艸食祭4/20登場 。（圖／取自嘉義市政府建設處網站）

記者黃士原／台北報導

以「美味不分葷素，好吃就是我的菜」為訴求核心的「艸食祭」主題市集，4月20日至21日再度回到嘉義舉辦，地點在嘉義市文化創意產業園區。除了多家知名蔬食品牌，還邀請葷食餐飲品牌設計各種無肉料理，總共集結80家餐飲與80家植感手作。

參與這次艸食祭的80家餐飲業者中，有翻轉道地馬來西亞美食成蔬食料理的「大馬日常」、素食西班牙燉飯的「Yen的廚房」、法國老闆混搭台式脆瓜仔肉的「LeFrenchQuiche 法式鹹派」、日系大阪燒混搭義式紅醬的「樂咖大阪燒」、沒有「肉」的梅肉生煎包「樹巢Tree Nest」、沒有「蛋」的蛋餅「Mine專賣蛋餅」等排隊名店。

今年也有許多知名素食大廠參戰，包含NO MEATING 一植肉、松珍、HOYA弘陽、vEGGs植物蛋，還有7-11旗下的天素地蔬。

▲林聰明沙鍋魚頭將在市集推出期間限定素食版的沙鍋魚頭。（圖／記者陳俊宏攝）

而傳承三代、躍上國際Netflix的嘉義小吃「林聰明沙鍋魚頭」，這次推出期間限定素食版的沙鍋魚頭，採用近10種蔬果熬製多時的濃郁湯底，並以素沙茶呈現林聰明靈魂底蘊，再加入非基改豆腐、非基改豆皮、黑木耳、蒜頭、蔥、洋蔥，以及植物魚柳條，詮釋經典味道。

▲「樹巢Tree Nest」沒有「肉」的梅肉生煎包。（圖／取自樹巢Tree Nest臉書）

▲「樹巢Tree Nest」沒有「肉」的梅肉生煎包。（圖／取自樹巢Tree Nest臉書）

料理展演則邀請到台南擅長翻轉亞洲經典料理的「毛蔬亞洲料理」，帶來肉食控也愛的「塔香脆腸」，將杏鮑菇透過手撕、成串、川燙與煎烤等繁複程序製作出仿真的脆腸口感。

除了無肉餐飲，市集也邀請天然有機、環保食器、無動物性實驗等綠色品牌參與，以「自然、動植物、花」為意象，設計限定產品與毛小孩周邊商品。

▲台中國家歌劇院將在4月20、21日舉辦「藝起蔬活—NTT╳無肉市集」活動。（圖／取自台中國家歌劇院網站）

▲台中國家歌劇院將在4月20、21日舉辦「藝起蔬活—NTTx無肉市集」活動。（圖／取自台中國家歌劇院網站）

另外，台中國家歌劇院將在4月20、21日舉辦「藝起蔬活—NTTx無肉市集」活動，集結全台超過50個品牌，推廣無肉、無蛋無奶、無五辛的餐食生活，為落實環保永續，市集當天所有產品、商品「裸買裸賣」，全面不提供任何一次性餐具。

關鍵字： 美食雲 艸食祭 素食版林聰明沙鍋魚頭

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