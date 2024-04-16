疫後「郵輪業績暴增3倍」！AsiaYo曝秘訣：有賴AI庫存管理

▲公主遊輪鑽石公主號停靠鹿兒島。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2019年疫情爆發前，台灣是亞洲第二大郵輪市場，隨著疫後郵輪旅遊市場復甦，自2023年加入了郵輪市場的AsiaYo觀察到，僅一年時間，業績成長了三倍之多，可看出郵輪旅遊市場潛力無窮。

AsiaYo自成立以來首度進軍郵輪市場，不僅販售台灣為母港出發的郵輪產品，還有世界各地多元化的玩法，並運用AI科技流程的優勢，突破了許多傳統旅行社下單的困境，也因此，銷售量呈現爆發式成長。

據交通部數據指出，2023年來台郵輪超越300航次，其中在基隆、高雄雙母港策略之下，進出港的旅客超越50萬人次，已經恢復2019年疫情前的5成，2024年可望恢復至7成，再創亞洲巨大的郵輪市場。

AsiaYo觀察到此商機，於2023年政策解封後立即就地轉型，改變多年來訂房為主的業務，投入郵輪市場，精選多元的郵輪航線，目前網站產品遍及日本、韓國、新加坡、吉隆坡、泰國、香港、澎湖、紐澳，隨時更新航程上架。

▲「名勝世界壹號」停靠基隆港。（示意圖／記者彭懷玉攝）



AsiaYo指出，與公主遊輪、地中海郵輪、挪威郵輪、歌詩達郵輪、名勝世界郵輪等國際知名郵輪品牌合作，並有台灣出發、外國出發及Fly Cruise（機票＋船票）等多種組合商品讓旅客挑選。一年下來，業績成長了300%，這個成績證明了OTA（Online Travel Agency線上旅遊業）對於郵輪市場的優勢。

AsiaYo執行長鄭兆剛表示，「運用AI庫存管理的方式省去傳統旅行社人工業務的繁瑣流程，科技後台系統充分掌握各郵輪品牌的艙房庫存，明確知道出發日期的艙房存量，更清楚掌握旅客的特殊需求。而為讓旅客安心，在線上下單後均會有一個制式流程，聯繫線下單的客人，且提供六國語言真人客服，讓客人知道後續的郵輪注意事項，後續的服務越來越細緻。」

鄭兆剛說，「目前下單旅客的年齡層平均值為32~40歲，比起眾人刻板印象中郵輪高齡化差異甚遠。目前也跟多個國際郵輪公司洽談合作中，未來除了台灣出發的郵輪航次，也將推出全球各式的郵輪產品，目標是在2024年成為台灣銷售最多郵輪產品的OTA科技旅遊平台。」