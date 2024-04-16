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搭日本「曙光瑞風號」免抽籤！可樂旅遊4／18開賣　每人48.8萬起

▲▼曙光瑞風號。（圖／曙光瑞風號提供）

▲曙光瑞風號的景觀車廂。（圖／曙光瑞風號提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

想要來一趟日本奢華深度之旅嗎？可樂旅遊宣布包下日本3大頂級寢台列車之一的「曙光瑞風號」，於10月28日取得專列，帶領旅客來場6天5夜深度日本之旅，從關西地區一路玩到山陰山陽地區，從4月18日開賣，每人48萬8888元起，限量28席次。

▲▼曙光瑞風號。（圖／曙光瑞風號提供）

▲曙光瑞風號客房示意圖。

▲▼曙光瑞風號。（圖／曙光瑞風號提供）

▲獨享整個車廂的「頂級套房」。

曙光瑞風號主要行駛於山陰山陽地區，全車共10節車廂，設有13間「皇家雙人房」以及1間「頂級套房」，每節車廂均有專屬管家服務。車廂設計沉穩淡雅，皇家雙人房內裝採用山陰山陽地區5個縣的木材設計，並擺設精美工藝品裝飾；僅有1間的頂級套房位於第7節車廂，使用大理石與天然木材，寬敞的房內設置玄關、陽台、客廳及配備歐式浴缸之衛浴空間。車上料理則安排和食名店「菊乃井」主廚村田吉弘，及西式料理HAJIME主廚米田肇監修，以在地食材提供米其林星級和洋料理。

▲▼曙光瑞風號。（圖／曙光瑞風號提供）

▲後樂園延養亭。（圖／可樂旅遊提供）

此次專列將帶領旅客深度探索岡山、松江、東濱等當地隱藏版名所，例如觀賞傳承百年的出雲神樂表演、為瑞風號貴賓限定開放入內參觀日本三大名園後樂園之中的延養亭，或也可於明明庵茶室來場茶之湯文旅。

▲▼曙光瑞風號。（圖／YUI PRIMA提供）

▲奢華巴士「YUI PRIMA」。（圖／YUI PRIMA提供）

為了讓旅人有更極致奢華的體驗，此次行程可樂旅遊獨家規劃使用「九州七星號」設計師水戶岡銳治操刀的奢華巴士「YUI PRIMA」，巴士內規劃有吧台區，提供飲料及小點心，整體氛圍典雅細緻， 打造鐵路、陸路雙奢華體驗。

▲▼日本豪華寢台列車九州七星號。（圖／讀者MoMo授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲日本豪華寢台列車九州七星號。（圖／讀者MoMo授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

雄獅旅遊旗下璽品旅遊則推出10月登上台灣人最熟知的奢華列車「九州七星號」，先入住福岡麗思卡爾頓酒店，再搭九州七星號來場夢幻鐵道之旅。旅客可藉由行程深度探索九州地區，並體驗從產地到餐桌的體驗，同時入住當地奢華溫泉旅館，留下難得回憶。

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2024年9月30日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 曙光瑞風號 可樂旅遊 日本旅遊 日本中國旅遊 日本關西旅遊 關西旅遊 亞洲旅遊 鐵道旅遊

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