夜探三仙台！星空尋訪夜精靈　4～10月每人500元起

▲▼活動特別使用溫柔光源的燈具，在行程中體會友善對待及珍惜生態環境的重要性。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東部海岸國家風景區管理處成功海洋環境教室4月至10月特別規劃推出「夜探三仙台-星空尋訪夜精靈」活動，以暗空探索作為活動主題，結合生態與星光，讓遊以友善不打擾的慢遊方式，感受三仙台夜間的迷幻魅力，是非常適合大人小孩一起來體驗的親子旅程。





東管處表示夜探三仙台活動要傳達的環境保護理念是以「友善」與「感謝」的態度對待三仙台生態環境，活動期間特別使用溫柔光源的燈具，讓遊客在行程中體會並了解友善對待及珍惜生態環境的重要性，並感謝珍貴的大自然生態，讓我們有幸目睹眼前的奧妙與美好。





活動行程分為過島與不過島，再依照不同內容安排，區分為：暗空旅程、星子魔法旅程、神仙過橋來報喜、夜光邂逅海精靈等四項。在專業導覽老師引導下，可以在三仙台暗空下觀看星河的流轉、認識及探索在地動（植）物的生態與棲地、找尋創造屬於自己的星座卡、過島、夜會三仙台海精靈等，這次的系列遊程不僅能深入體驗三仙台特有生態，並透過整合相關資源，以打造觀光產業與環境都能共好為目標，東管處誠摯邀請大家走進三仙台與大自然互動，展開一趟療癒且放鬆的輕旅行。

▲三仙台八拱橋迷人夜景。



「夜探三仙台-星空尋訪夜精靈」系列活動，已於4月1日起開放報名，報名方式8人以上成團，活動時間依不同行程有1.5小時至2.5小時，活動費用每人500元起。

詳細活動內容可洽詢成功海洋環境教室089-851259或至島嶼見學旅行社網站查詢。https://mytaitungtrip.rezio.shop/zh-TW/product/MOJYKW