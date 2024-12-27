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台南人氣名店「山記魚仔店」復活　目前試營運中「1／18開幕」

▲台南人氣名店「山記魚仔店」復活。（圖／取自山記魚仔店老闆蔡頂山臉書）

▲台南人氣名店「山記魚仔店」復活。（圖／取自山記魚仔店老闆蔡頂山臉書）

記者黃士原／台北報導

曾是台南市長推薦名單的人氣小吃「山記魚仔店」，今年8月無預警熄燈，讓許多老客人直呼「好可惜喔」。不過停業4個月後，日前有網友發現重新開業，正在試營中，明年1月18日正式開幕。

位於台南市府前路一段的山記魚仔店，開業已有25年，老闆蔡頂山因為愛吃魚，因此決定開一家鮮魚湯店，供應深海石斑、海鱸新鮮魚湯，有魚頭、下巴、魚肚、魚肉等不同部位可選擇。另外，店裡也有各式生魚片、壽司、手捲、日本小菜與炸烤類料理，其中鮭魚飯是許多客人來店必點。

▲山記魚仔店鮭魚飯。（圖／規小孫提供）

今年8月山記魚仔店無預警宣布熄燈，不過4個月後，該店已低調開始試營運，部落客「樂天小高」發現後還在多個臉書美食社團宣傳復業消息，目前試營運中，預計明年1月18日正式開幕，他也提到，菜單並沒有變太多，但重新裝潢的店面變得更舒適，同時多了2樓可用餐。

▲排隊名店「阿英海產粥」復活了。（圖／取自阿英海產粥臉書）

近期復活的還有台北市科技大樓捷運站旁的排隊名店「阿英海產粥」。原本上個月24日發文表示，「阿英海產粥下台一鞠躬，謝謝大家長久支持，永久歇業」，主要原因是老闆娘英姐因糖尿病導致肺部被病毒、細菌侵蝕，目前要靠機器跟血氧機幫助呼吸，人還在加護病房，什麼時候醒來可以自己呼吸還不知道，只能持續觀察治療。

不過，阿英海產粥小老闆後來發文表示「會接手繼續做」，已於12月初開始營業，開店時間為11:00-14:00、17:00-21:00。同時菜單也有更動，刪除了虱目魚跟吻仔魚，也可以湯、麵分開（連料都一起濾起來），只是不能換料。

關鍵字： 美食雲 台南美食 山記魚仔店 復活美食

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