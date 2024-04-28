玩釜山這裡吃海鮮最便宜！海景首排享用「當地海女」捕捉新鮮海味

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者邵筱鈞

釜山影島海鮮餐廳推間這家位於「影島海女文化展示館」一樓的「影島海女村」不僅能用平價價格品嚐海女捕捉的新鮮海鮮，戶外座位區還有無敵海景，是視覺味覺的雙重享受，這裡菜單推薦必點海鮮拉麵、韓式飯捲，老饕還教了隱藏版吃法變化出海膽飯捲。

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影島海女村 交通方式

影島海女村位在「影島海女文化展示館」一樓，前往的交通方式，可從釜山地鐵南浦站，6號出口出來後搭乘前往影島的公車，很多班次都可抵達。這天看到不少遊客都是搭計程車來，南浦站過了影島大橋後，很快就能到達影島，如果懶得等公車、查公車的人，直接跳上計程車也是個省時的玩法。

影島海女文化展示館

影島海女文化展示館是一棟兩層樓建築，一樓是海鮮餐廳「影島海女村」，二樓則介紹著釜山海女的歷史。可以免費參觀、不用收取門票，如果對海女歷史有興趣的人，吃飽飯後不妨上樓參觀一下，能夠更清楚知道釜山海女的生活。

影島海女村 用餐環境

這裡是一家網路人氣很高的釜山影島美食，其中一大賣點在於戶外座位區，可以欣賞影島的美麗海景，用餐環境舒適又愜意，能一邊看著海景、一邊品嚐美食，實在是旅行途中的幸福享受。這裡能吃到各式當地海女捕捉的新鮮海鮮，直接來漁村吃肯定是最新鮮，根據釜山當地人表示，直接來影島吃海鮮價格是最便宜的，同樣的海鮮如果在「札嘎其市場」買的話，價錢可能會翻倍。

影島海女村 菜單

菜單如下，不僅附有圖片還貼心註明英文、日文、中文三種語言。每份價格也標示的相當清楚，所以不太需要擔心不知道怎麼點餐的問題，不會韓文比手畫腳也會通。

▲現做的韓式飯捲相當有名，和海鮮一起吃竟也意外的搭。

▲餐點一口氣上齊，擺在桌上就是如此壯觀，在這樣的塑膠椅、小桌子上吃海鮮，氣氛真的很不錯，會加分了餐點的美味感。

影島海女村 特色餐點

菜單上部分餐點中文都寫作「海囊」，口感非常爽脆，本身其實沒什麼味道，吃的時候建議可以搭配沾醬，吃起來會比較夠味，海螺的話則是用牙籤扭出來吃。

影島海女村 海鮮拉麵

海鮮拉麵用料相當實在，有著好多淡菜和完整一隻小章魚，海鮮的新鮮度都很棒，尤其是Ｑ彈可口的小章魚，吃的時候可以自己再用剪刀剪成適當好入口的大小，吃過韓國泡麵的人，應該都會對海鮮拉麵的味道很熟悉，湯頭調味就是走那個路線，在加入大量海鮮的加分下，會讓整碗拉麵的湯頭變得更加鮮甜，帶點小辣、十分涮嘴。

影島海女村 飯捲配海膽絕配

如果還有點其他海鮮的話，建議2至3人分都是足夠的，一人一份可能光吃飯捲就飽了，韓國老饕推薦的吃法，會再單點一份海膽，把海膽加在韓式飯捲上一口吃下，飯捲與海膽的絕妙組合，絕對是來到這裡用餐，最享受且最幸福的吃法。

▲主食推薦一定要點韓式飯捲，一份的份量不少。

影島海女村 旅遊用餐心得

五天四夜的行程中，影島是我最喜歡的釜山景點，很推薦大家一定要留一天給影島，能在海邊散步吹吹風，來「影島海女村」品嚐新鮮美味的海鮮料理，還能再找一家咖啡店休息看海，放慢腳步、靜下心來感受釜山影島的海之魅力。

影島海女文化展示館 （영도해녀문화전시관）



地址：부산광역시 영도구 중리남로 2－36

營業時間：9：00－18：00（每周一公休）

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