創立於江戶時代！御船山樂園花海綻放中　600日圓走進夢幻山水畫

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲2024御船山樂園，佐賀武雄賞櫻推薦，50萬平方公尺的繽紛花卉，江戶時代的夢幻花園。

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者黃亭詠

九州佐賀景點推薦！御船山樂園是一年四季都美麗的日式庭院，春天能賞櫻、夏季百花齊放，秋楓紅葉很震撼，冬天感受雪景夢幻，樂園創立江戶時代後期，園區種植50萬平方公尺且多樣性的花卉，能悠哉的坐在涼亭，品茶香和吃烤糰子，還有人氣必買佐賀牛洋芋片，真的超好吃的啦！（目前花況請點這）

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本篇櫻花拍攝日：2024／3／26



御船山樂園交通方式＆停車資訊

自駕的朋友，導航御船山樂園即達，園區備有戶外免費的停車場，開車超級方便，搭車旅人可從JR長崎本線「武雄溫泉」站，搭乘JR巴士至「 御船山樂園」下車即達。

門票資訊

▲御船山樂園入園門票600日元，2歲小孩免費，御船山樂園也有飯店住宿的服務，若是入宿在御船山樂園，可以免費入園。

園區環境

▲走進御船山樂園，周邊就能看到綻放中的櫻花，入口處有規畫洗手間，建議入園前可以先上廁所。

▲在入園門口，也有當日的櫻花開花狀況，若覺得花況不佳，朋友也能評估是否要購票。

御船山樂園其實四季都很漂亮

其中以春天櫻花季和秋天楓葉季最熱門，想來御船山樂園賞花，除了能看官方粉專資訊，其實在入園門口，也有當日的櫻花開花狀況；若覺得花況不佳，朋友也能評估是否要購票滿分來訪時，御船山樂園才剛開花1至2分，雖說知道花開得不多，但咱們來都來了，最後還是決定要購票入園逛逛遊園啦！

櫻花＆庭院景觀

樂園歷史簡介

據說御船山是在300年前從有明海中隆起形成，在江戶時代後期第28代武雄領主島茂義，在山腳修建了佔地 15 萬坪的御船山樂園， 御船山賓館是在1966年創立，歷史相當悠久，樂園裡種滿許多花卉植物，生態物種豐富，不僅能欣賞山景，還有療癒的池塘湖泊。

只是初開但依然很美

雖說當天，御船山樂園的櫻花只是初開但放眼欣賞，數大之美就是漂亮，而且天氣蔚藍晴朗，還有壯麗山群包圍，更能突顯出粉嫩的櫻花，也太迷人啦！沿著森林步道往前走，這區應該也有櫻花，但因為還沒有開，顯得有點蕭瑟，不過大地綠色景觀依舊讓人覺得放鬆。

御船山斷崖景觀

▲御船山樂園入口，大約步行5分鐘，這一區就是御船山樂園的熱門打卡地標，以御船山斷崖為景。

▲庭院裡種滿數不盡的花卉盆栽，一球又一球綠植，好像一顆顆的抹茶丸子。

▲此行滿分來的時間有點早，花球都還沒轉色，但能站在雄偉的御船山斷崖前取景，數不盡的抹茶丸子都是我的背景版也很震撼。

▲再往森林裡探索，這條櫻花大道也很吸引滿分，御船山樂園裡有上千株櫻花。

▲綻放中的櫻花，真的是太療癒心靈了，站在櫻花樹下拍照，也能感受被櫻花包圍。

▲看樹枝錯綜複雜，感覺得出來櫻花很大株。

想要來日本賞櫻，人品運氣還是很重要滴

這邊也分享凱文拍攝御船山樂園的美麗櫻景，雖說花開得不多，但藍天下的櫻花仍是賞心悅目；當天許多來訪的朋友，都和我們一樣，知道櫻花初開，但還是想要進來走走，據說去年同一時間， 御船山樂園早已櫻花盛開，只能說每年氣候不同，櫻花花期也被影響，所以說，想要來日本賞櫻，人品運氣還是很重要滴。

茶屋

▲在御船山樂園裡逛累了沒關係，庭院裡也有賣店，可以買可樂餅和揚物餅，味道還不賴，坐在一旁賞櫻吃美食也很放鬆。

▲另外也有更舒適的帕榻榻米茶屋雅坐，可以吃烤糰子品抹茶香，感覺也很愜意。滿分來訪時，櫻花初開，所以遊園品質不錯，聽說在櫻花盛開時，整間茶屋都是人呀！

賣店

▲館內販售許多在武雄的餅乾、溫泉饅頭和特產，其中最吸引我的就是佐賀牛洋芋片，超級大包，重點是非常好吃，一包450日元。

旅遊心得

此行玩佐賀武雄御船山樂園感受還不賴，雖說櫻花不如預期開得燦爛茂密，但御船山樂園的庭院真的很美，景觀幽靜如畫、斷崖山壁也真的很壯觀，大片且療癒的抹茶丸子景觀拍照也很特別。

御船山樂園

地址：佐賀縣武雄市武雄町大字武雄4100

營業時間：8：00－22：00

服務電話：0954－23－3131

停車資訊：有停車場

門票資訊：成人600日元、小孩350日元

停留時間：1小時－1.5小時

輪椅族：可以

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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