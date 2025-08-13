ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
想飛日本卻排不出假？中山站「小東區」道地日系麵食、選品、咖啡廳一次逛

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲中山站線型公園完工後翻新樣貌，超大斑馬線設計讓人聯想到日本澀谷熱鬧街頭氛圍，成為城市新地標 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

如果說台北有一個地方，能讓你在短短數小時內從昭和東京跳到神戶街頭，再轉進香川小鎮與赤峰巷弄，那一定是中山站。「小東區」這個暱稱，不只是因為這裡聚集了多家來自日本的品牌，更因為它在氛圍、味覺與美學上，都保留了那份純正的日系靈魂。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲中山站「小東區」紅、白燈籠點綴，濃縮昭和東京到神戶街頭的日系風情 。（圖／記者王威智攝）

這趟旅程的開場，就從近日插旗台灣，從東京而來的「伊良可樂 IYOSHI COLA」開始。外觀復古的紅磚建築與日本原裝販賣機，彷彿把你帶回昭和年代。這款手工精釀可樂，以祖傳漢方草藥和百年古方為基底，加入可樂果、柑橘、肉桂、小荳蔻與高麗人參，層次溫和卻耐人尋味。無論是經典風味還是「魔法糖漿」調製的特別飲品，每一口都是對工藝與風味的執著。

哈日族的饕客下一站絕對要品嚐日本道地麵食！來自神戶的「長田本庄軒」，鐵板滋滋作響，空氣中滿是醬香與麵香，經典大阪風味炒麵用料大方，每口都像咬下日本街頭的日常。對比之下，來自香川縣的「丸龜製麵」則是另一種純粹：手工製作的Q彈烏龍麵，自由搭配現炸天婦羅，無論是熱湯的暖心，還是冷麵的清爽，都恰到好處。

如果你是拉麵迷，赤峰街將徹底俘獲你的靈魂。「隱家拉麵」 的濃厚豚骨醬油湯頭醇厚平衡，配上軟嫩叉燒，滿足度爆表；「勝王拉麵」 每日限量的薩索雞白湯濃郁細膩，而柚子七味醋橘雞湯則像一股清風；「池音 鶏白湯ラーメン」 的乳白湯頭溫潤細緻，搭配舒肥雞胸與豬叉燒，溫柔到讓人想獨佔這份靜謐。

吃飽後，「小東區」的日系選品店會讓行程再延長一倍。來自大阪的 Natural Kitchen 帶來平價卻高質感的小物，兼顧實用與美感；小器生活道具 則是日本職人手工製品的集合，每一次使用都像是一場優雅儀式。

如果時尚是你的必修課，粉嫩優雅的 PEACH JOHN 與個性多變的 paishop 絕對值得駐足。甜點與咖啡控則能在金田屋的水果大福找到珠寶般的甜點藝術，在 tella tella cafe 的木質溫馨中，享受如同日本家庭午後的香醇咖啡與手作甜點。

一場不需登機的感官旅行！中山站「小東區」不是地圖上的一個點，而是一場感官旅行——從味蕾到觸覺，從街景到器皿，都是日本的縮影。下一次想飛日本卻被行事曆卡住，不妨先在這裡，預演一場日系假期。

