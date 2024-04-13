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薰衣草森林2日免門票！開電動車來「送6千元數位券」含餐點買1送1

▲薰衣草森林自2001年成立，23年接待超過900萬名旅人。（圖／薰衣草森林提供）

▲「薰衣草森林」今（13日）、明（14日）兩天開放「免費入園」。（圖／薰衣草森林提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「薰衣草森林」今（13日）、明（14日）兩天開放「免費入園」，不過稍早粉專宣布，目前尖石、新社2園區停車位皆已客滿，請旅人擇日再訪。同時，即日起展開為期一個月的「綠色旅遊來放電活動」，凡符合「響應永續資格者」，可獲總價值逾6,000元的「零碳永續森林數位券」。

▲薰衣草森林至6月23日前適逢園區「繡球花季」。（圖／翻攝自Facebook／薰衣草森林）

▲薰衣草森林至6月23日前適逢園區「繡球花季」。（圖／翻攝自Facebook／薰衣草森林）

薰衣草森林自2001年成立，23年接待超過900萬名旅人，為回饋大家，並響應環保，今（13日）起至5月13日，祭出「永續森林20年 綠色旅遊來放電」活動，凡駕駛新能源車、步行、騎腳踏車抵達薰衣草森林園區（新社店、尖石店），即贈「零碳森林數位券」，限量6000份，總值高達6,000元。

▲薰衣草森林自2001年成立，23年接待超過900萬名旅人。（圖／薰衣草森林提供）

▲「零碳森林數位券」內含園區內600元內（含）全品項主餐「買一送一」優惠。（圖／薰衣草森林提供）

「零碳森林數位券」優惠內容包含產品「買一送一」優惠，像是入園門票、療癒系香草茶包、園區內600元內（含）全品項主餐、清爽香草口味霜淇淋、野植手作植物上板DIY體驗等品項。若駕駛傳統油車車主，則可支付300元環保費用購買該券。

▲薰衣草森林自2001年成立，23年接待超過900萬名旅人。（圖／薰衣草森林提供）

▲香草口味霜淇淋。（圖／薰衣草森林提供）

此時至6月23日適逢園區的「繡球花季」，粉紅、藍紫色繡球花一叢叢盛開，餐點部分，「繡球花主廚特餐」選用園區常見的迷迭香入菜，新竹尖石店品嚐得到「迷迭香寶石鱸魚佐酸奶醬」，台中新社則有「迷迭香帶骨豬棒腿燉蘋果紅酒醬」，均為期間限定；同時也販賣薰衣草、檸檬草口味的繡球花霜淇淋。

▲薰衣草森林自2001年成立，23年接待超過900萬名旅人。（圖／薰衣草森林提供）

▲薰衣草森林自2001年成立，23年接待超過900萬名旅人。（圖／薰衣草森林提供）

接著，4月19日起輪到「2024螢火蟲節」開跑，一路至5月5日，邀旅人在初夏的森林中尋覓螢光，感受園區種下8000棵樹後的美妙成果。

另外，中部最知名的繡球花景點首推苗栗卓蘭的「花露休閒農場」，今年繡球花季打造趣味「繡球花火車」，會載著旅客穿梭繡球花拱門。同時，還推出視覺效果滿分的「繡球花冰淇淋」，一共有玫瑰、優格2種口味，漫步園區，感受被鮮豔繡球花包覆的浪漫氛圍。

關鍵字： 新竹旅遊 尖石旅遊 台中旅遊 薰衣草森林 賞花 花海旅遊 繡球花 花露休閒農場

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