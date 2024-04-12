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信義區「吉祥道」明開幕！10家限定優惠一次看　送飲料、空氣鳳梨

▲信義區「吉祥道」即日起試營運，4月13日起正式開幕，一共有10家商店、30多個品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲信義區「吉祥道」將於明（13日）起開幕，複合式空間內聚集10家餐廳、書屋、洗衣店等不同屬性商店，開幕日各家祭出限定優惠。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

信義區潮流小百貨「吉祥道」將於明（13日）起正式開幕，複合式空間內聚集10家餐廳、書屋、洗衣店等不同屬性商店，開幕日各家祭出限定優惠，凡打卡、評論、購物，就有打折、送飲料、空氣鳳梨等小確幸，想省荷包或湊熱鬧的民眾，不妨下滑看看。

▲信義區潮流小百貨「吉祥道」13日起正式開幕，複合式空間內聚集10家餐廳、書店、洗衣店等不同屬性商店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲4/13開幕當周，來「大吉團」用餐，於Google評論或社群打卡分享贈飲料一瓶。（圖／記者彭懷玉攝）

美食類
4/13開幕當周，來「大吉團」用餐，於Google評論或社群打卡分享贈飲料一瓶。4/13-4/30，凡追蹤大吉團及虎牌啤酒IG，即可試飲虎牌冰釀一罐。

厚達4公分的「豚門厚切豬排」，開幕日推出「厚切豬排套餐-大盛」半價，需於FB及IG打卡、發限動設定公開即可享優惠，限量供應、售完為止。

▲信義區潮流小百貨「吉祥道」13日起正式開幕，複合式空間內聚集10家餐廳、書店、洗衣店等不同屬性商店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲4/13 - 4/20期間，IG打卡分享「COFFEE LAW」，全品項飲品現折30元。（圖／記者彭懷玉攝）

4/13 - 4/20期間，IG打卡分享「COFFEE LAW」，全品項飲品現折30元；凡是「COFFEE LAW」會員可享全品項9折。「Blossom Cafe」明（13日）全品項打9折，凡拍照打卡、評論、轉發貼文按讚（擇一），並在社群打卡，額外贈送限量耳掛咖啡1包。

▲不只是建商招待所，「吉祥道」一共聚集30多家品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「花花小姐」4/13-4/21推出全品項折10元優惠。（圖／記者彭懷玉攝）

「花花小姐」4/13-4/21推出全品項折10元優惠 ，開幕期間追蹤分享 Instagram或是Google商家評論，贈送花花棒棒糖「花吉棒」一支。

▲信義區潮流小百貨「吉祥道」13日起正式開幕，複合式空間內聚集10家餐廳、書店、洗衣店等不同屬性商店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲蘆洲名店「龍鳳堂餅舖」開幕日享有祝壽組合（壽桃+麵線）優惠價100元，購買就送9折優惠券。（圖／記者彭懷玉攝）

蘆洲老字號名店「龍鳳堂餅舖」開幕日享有祝壽組合（壽桃+麵線）優惠價100元，購買就送9折優惠券，可於下次折抵使用，再加碼IG追蹤、分享可免費獲得舞茶酥乙個。

▲信義區「吉祥道」即日起試營運，4月13日起正式開幕，一共有10家商店、30多個品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼來自屏東的「紅氣球書屋」；贈送前10名購書消費者「空氣鳳梨」一棵，只有明（13日）一天。（圖／記者彭懷玉攝）

▲信義區潮流小百貨「吉祥道」13日起正式開幕，複合式空間內聚集10家餐廳、書店、洗衣店等不同屬性商店。（圖／記者彭懷玉攝）

書店類
來自屏東的「紅氣球書屋」贈送前10名購書消費者「空氣鳳梨」一棵（限量10棵），只有明（13日）一天，另外，4/13-5/13單筆消費滿500元，贈送手工書衣一組。

▲信義區潮流小百貨「吉祥道」13日起正式開幕，複合式空間內聚集10家餐廳、書店、洗衣店等不同屬性商店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼《助六の日常》快閃店則將優惠延長至6/16；福袋單入售價588元，含3樣商品，下殺近5折。（圖／記者彭懷玉攝）

▲信義區潮流小百貨「吉祥道」13日起正式開幕，複合式空間內聚集10家餐廳、書店、洗衣店等不同屬性商店。（圖／記者彭懷玉攝）

快閃店類
《助六の日常》快閃店則將優惠延長至6/16，其中，福袋單入售價588元，內有絨毛購物袋、助六大徽章、寶特瓶長吊繩等三樣商品，價值近千元，下殺近5折。

▲不只是建商招待所，「吉祥道」一共聚集30多家品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲即日起至4/14，「萬秀洗濯實驗室」精緻乾水洗、代洗代烘、所有周邊商品、清酒咖啡全面9折。（圖／記者彭懷玉攝）

其他類別
即日起至4/14，「萬秀洗濯實驗室」精緻乾水洗、代洗代烘、所有周邊商品、清酒咖啡全面9折。

▲不只是建商招待所，「吉祥道」一共聚集30多家品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲聚集18個品牌的「好島集」推出超過10項永續商品優惠。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，聚集18個品牌的「好島集」推出超過10項永續商品優惠。而restyle2050是恆隆行旗下的家電循環經濟平台，4/13 - 4/20期間，只要輸入restyle2050折扣碼，單筆結帳不限金額，即可享94折優惠。

關鍵字： 台北市旅遊 信義區旅遊 吉祥道

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