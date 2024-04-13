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宜蘭粉紅花瀑來了！「百公尺黃金隧道」6／1開　門票50元換水果冰

▲金雙甡花卉農場開園。（圖／翻攝自金雙甡花卉農場）

▲金雙甡花卉農場開園，黃中帶紅的「跳舞女郎」優雅綻放，一人收費50元贈水果冰一支。（圖／翻攝自金雙甡花卉農場）

記者彭懷玉／台北報導

春天櫻花、紫藤花近尾聲，在宜蘭還有一處限期開放的花卉農場，目前正迎來天宮石斛蘭、跳舞女郎綻放，而長達百公尺的文心蘭金黃隧道，預計在6/1盛開，園區收費維持在50元，還能兌換水果冰一支。

▲宜蘭員山鄉有一條長達百公尺的「黃金花海隧道」 。（資料照／翻攝自金雙甡花卉農場粉絲專頁）

▲金雙甡花卉農場以長約百公尺的「黃金花海隧道」打響知名度，密密麻麻的花幾乎看不到天空。（資料照／翻攝自金雙甡花卉農場粉絲專頁）

金雙甡花卉農場位於宜蘭縣員山鄉，最初以長約百公尺的「黃金花海隧道」打響知名度，每到6月開花時湧入眾多旅客，把農場擠得水泄不通，而每年4月先是天宮石斛蘭、跳舞女郎迎賓，為一年花季開先鋒。

▲金雙甡花卉農場「天宮石斛蘭」。（圖／翻攝自金雙甡花卉農場）

▲「天宮石斛蘭」花期約15-18天，約可以維持到4/25。（圖／翻攝自金雙甡花卉農場粉絲專頁）

場主張甡融透露，今年從4/8開園，「天宮石斛蘭」如粉紅瀑布般奔騰而下，花期約15-18天，約可以維持到4/25，「跳舞女郎」花期較長，將搭配文心蘭構成的黃金隧道，一起綻放到6月初。

緊接著，民眾最期待的文心蘭，預計在6/1盛開，張甡融推估，今年可能會提早，若有提前，會在粉專上公布，請有興趣的民眾多加留意。

▲金雙甡花卉農場「黃金花海隧道」已於5/28開放。（圖／翻攝自Facebook／金雙甡花卉農場）

▲民眾最期待的文心蘭，預計在6/1盛開，張甡融推估，今年可能會提早，若有提前，會在粉專上公布。（資料照／翻攝自金雙甡花卉農場粉絲專頁）

縱使如今萬物皆漲，金雙甡花卉農場入園費仍維持在50元，並招待一支30元水果冰，期間每日早上9點30分至下午4點30分開放入園參觀。

▲金雙甡花卉農場開園。（圖／翻攝自金雙甡花卉農場）

▲金雙甡花卉農場4/8起開園了，目前有「天宮石斛蘭」、「跳舞女郎」綻放。（圖／翻攝自金雙甡花卉農場粉絲專頁）

金雙甡花卉農場由雙胞胎兄弟張甡金、張甡融一同經營，以500盆文心蘭、高約3公尺的「高人一等」品種，交織出一條長達百公尺的花海隧道最為知名，「天宮石斛蘭」、「跳舞女郎」也受不少粉絲喜愛，現場還有空氣鳳梨、彩葉芋等數百種的花卉植栽，宛如踏入一座植物的大觀園。

金雙甡花卉農場
地址：宜蘭縣員山鄉枕山路一段68號（導航設定「金雙甡花卉農場」即可抵達）
入園清潔費：50元，贈一支30元水果冰

關鍵字： 宜蘭旅遊 員山鄉旅遊 花海旅遊 金雙甡花卉農場 黃金花海隧道 天宮石斛蘭 文心蘭金黃隧道

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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