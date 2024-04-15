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北市免費「虎山賞螢生態導覽」要來了！限時2天、自行前往免報名

▲虎山生態步道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲虎山生態步道山谷地形潮濕、植被茂密，十分適合螢火蟲棲息。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

每年4月中至5月初迎來螢火蟲出沒高峰，北市虎山溪「賞螢生態導覽」今年4/20、4/27有免費定點導覽，不需事前報名，可自行前往。而往年一開放即秒殺的「指南溪溪溝賞螢生態導覽」今年未舉辦，大地處透露，明年賞螢活動預計換到南港區舊庄桂花吊橋。

▲虎山賞螢。（圖／大地處提供）

▲虎山溪「溪溝賞螢生態導覽」預計於4/20、4/27連續兩個周六登場。（圖／大地處提供）

虎山溪「溪溝賞螢生態導覽」預計於4/20、4/27連續兩個周六登場，導覽時間為晚上6點30分至8點30分，結合登山健行與現場定點生態人員講解，讓民眾更了解溪溝生態。

虎山賞螢路線沿途設有指標，依標示從松山慈惠堂旁的虎山自然步道入口進入，沿虎山生態步道賞螢，再銜接虎山溪步道下山，途中有3處定點解說站，有專業生態人員講解螢火蟲及自然生態等內容，以安全方式近距離觀察螢火蟲，體驗溪溝夜間生態、親近大自然。

▲虎山賞螢。（圖／大地處提供）

▲虎山賞螢路線。（圖／大地處提供）

大地處提醒，即日起至5/5，虎山山腰步道及虎山生態步道沿途路燈延後至晚上9點30分開燈，請民眾關燈後於入口處稍作停頓，待眼睛適應黑暗後再進入。此外，再次呼籲不使用手電筒或其他照明工具，若需使用請僅照射於步道上，且不捕抓螢火蟲、不離開步道、不留下垃圾、不喧嘩推擠，並記得穿著長袖上衣與長褲減少蚊蟲叮咬。

交通方式部分，搭捷運至後山埤站，循中坡南路往福德街方向，步行約20分鐘可達福德街251巷慈惠堂登山口。或是搭公車到福德國小站下車，沿福德街251巷方向走約10分鐘，可達慈惠堂登山口。

▲北市草湳橋下方的指南溪2019年螢況。（圖／大地處提供）

▲北市草湳橋下方的指南溪2019年螢況。（資料照／大地處提供）

另外，超夯的「指南溪溪溝賞螢生態導覽」每年一開放報名即湧進400至500人報名，大地處證實今年不會舉辦，民眾可自行前往，可搜尋「台北市文山區指南路三段草湳橋廣場」，明年賞螢主力預計換到南港區舊庄桂花吊橋。對賞螢有興趣的民眾，不妨參考北市賞螢網站，取得更多相關資訊。

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