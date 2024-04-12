ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

搭捷運就到！北投「300株富士櫻」終於開花　風鈴木、青梅一起賞

▲芝山站至唭哩岸站的線形公園櫻花開了,奇岩四號綠地則有一排16株的洋紅風鈴木盛開。（圖／公園處提供）

▲北市線形公園沿線的300株富士櫻已陸續綻放。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

別以為櫻花季過了，北市捷運線形公園的300株富士櫻已綻放，一路到士林劍潭國小對面、芝山站等地，往北延伸至西安橋側均有種植，公園處指出，目前花況逾6成，比去年晚開兩周左右。

▲芝山站至唭哩岸站的線形公園櫻花開了,奇岩四號綠地則有一排16株的洋紅風鈴木盛開。（圖／公園處提供）

▲石牌站旁富士櫻花況。

往年在4月初開花的富士櫻，直到近日才陸續盛開，公園處指出，目前富士櫻花況逾6成，有開花的植株均成滿開狀態，推算一下，比去年晚開兩周左右，預計是北市最後一波櫻花。

▲芝山站至唭哩岸站的線形公園櫻花開了,奇岩四號綠地則有一排16株的洋紅風鈴木盛開。（圖／公園處提供）

▲劍潭國小對面、捷運線形公園的富士櫻與圓山大飯店同框。

想徜徉在粉嫩花海的民眾，不妨搭捷運到芝山站至唭哩岸站的線形公園瞧瞧，從士林劍潭國小對面、芝山站、過東華橋、經明德站、石牌站、唭哩岸站一路往北延伸到西安橋側，均有種植以富士櫻為主的粉嫩櫻花。

▲芝山站至唭哩岸站的線形公園櫻花開了,奇岩四號綠地則有一排16株的洋紅風鈴木盛開。（圖／公園處提供）

▲劍潭國小對面捷運線形公園富士櫻盛開。

公園處說明，目前在劍潭國小對面、石牌捷運站體旁及東陽街北側花況最好，並有少量花期相當的吉野櫻、墨染櫻伴生，假使氣溫沒有急遽升溫，至周末假期應該還能觀賞幾天。而過了北投西安橋，往清江國小旁的奇岩四號綠地，則有一排16株的洋紅風鈴木盛開，延續這波粉紅熱潮，園區內另有約25株梅花樹上的青梅結實累累，可一次收進眼簾。

▲芝山站至唭哩岸站的線形公園櫻花開了,奇岩四號綠地則有一排16株的洋紅風鈴木盛開。（圖／公園處提供）

▲奇岩四號綠地則有一排16株的洋紅風鈴木盛開，圓滾滾花球如粉紅色棉花糖。

公園處表示，台灣中南部生產的富士櫻（如九族文化村）在北部又名昭和櫻（如陽明公園噴水池）或臺灣粉紅櫻（三芝三生步道），花瓣5枚，較山櫻花細長，花朵挺立非下垂，花色粉紅，在嬌弱的各櫻花品種中較為強健，成為主流櫻花品種之一，頗受民眾歡迎。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 北投區旅遊 線形公園 富士櫻

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

她開箱8款「超養眼」女性泳衣 網讚性感露背式：這94真理！

推薦閱讀

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

日本藝術大師大卷伸嗣作品　南港驚喜展出

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

紐西蘭皇后鎮2大必玩！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

住飯店3天2夜「每人每晚675」送早餐

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

台北老爺Buffet餐廳4/26重新開幕

城市版「花園咖啡館」在花博！

嘉義梅山「6處景點＆美食」旅遊提案

日本環球任天堂世界新園區延後開幕

住礁溪捷絲旅每人1125元起

漢來海港甜點季明天登場

台灣人氣手搖杯吃茶三千插旗北加州

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

熱門行程

2024探旅新北定向越野 開啟城市探險之旅！

尋找驚喜與冒險，探索新北之美。穿越山水間，感受地方風情。立即報名，開啟精彩探險之旅！

享受桃園異國饗宴，感受在地風情，體驗特有文化

桃園異國慶典開跑！展現地方魅力、特色活動及美食一應俱全，讓您沈浸於傳統及歡樂之中

最新新聞更多

今天就買！7-11珍珠奶茶買1送1爽喝

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

中橫東段落石高峰期　合歡山賞花由西部進入

東南亞知名悅榕集團疫後首度抵台中　宣傳普吉島旅遊

台南捷運藍線環評通過　擬2031通車

福岡最新Snow Peak奢華露營開幕

明年合約到期！漢來海港敦化店將熄燈

東京漢堡排「嘉」抽2人同行免費吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366