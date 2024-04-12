搭捷運就到！北投「300株富士櫻」終於開花　風鈴木、青梅一起賞

▲北市線形公園沿線的300株富士櫻已陸續綻放。（圖／公園處提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

別以為櫻花季過了，北市捷運線形公園的300株富士櫻已綻放，一路到士林劍潭國小對面、芝山站等地，往北延伸至西安橋側均有種植，公園處指出，目前花況逾6成，比去年晚開兩周左右。

▲石牌站旁富士櫻花況。



往年在4月初開花的富士櫻，直到近日才陸續盛開，公園處指出，目前富士櫻花況逾6成，有開花的植株均成滿開狀態，推算一下，比去年晚開兩周左右，預計是北市最後一波櫻花。

▲劍潭國小對面、捷運線形公園的富士櫻與圓山大飯店同框。

想徜徉在粉嫩花海的民眾，不妨搭捷運到芝山站至唭哩岸站的線形公園瞧瞧，從士林劍潭國小對面、芝山站、過東華橋、經明德站、石牌站、唭哩岸站一路往北延伸到西安橋側，均有種植以富士櫻為主的粉嫩櫻花。

▲劍潭國小對面捷運線形公園富士櫻盛開。

公園處說明，目前在劍潭國小對面、石牌捷運站體旁及東陽街北側花況最好，並有少量花期相當的吉野櫻、墨染櫻伴生，假使氣溫沒有急遽升溫，至周末假期應該還能觀賞幾天。而過了北投西安橋，往清江國小旁的奇岩四號綠地，則有一排16株的洋紅風鈴木盛開，延續這波粉紅熱潮，園區內另有約25株梅花樹上的青梅結實累累，可一次收進眼簾。

▲奇岩四號綠地則有一排16株的洋紅風鈴木盛開，圓滾滾花球如粉紅色棉花糖。



公園處表示，台灣中南部生產的富士櫻（如九族文化村）在北部又名昭和櫻（如陽明公園噴水池）或臺灣粉紅櫻（三芝三生步道），花瓣5枚，較山櫻花細長，花朵挺立非下垂，花色粉紅，在嬌弱的各櫻花品種中較為強健，成為主流櫻花品種之一，頗受民眾歡迎。