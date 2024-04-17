玩國旅不如去長灘島！到世界級景點比墾丁近　熱帶島嶼賞絕美夕陽

熱愛故事行銷和平面攝影，被商業周刊評為王牌部落客，是台灣第一位受邀報導好萊塢巨星大溪地私人海島度假村「The Brando」和「卡達航空最新商務艙」的自媒體。

▲去世界級的長灘島度假比去墾丁還方便，菲律賓長灘島遊記。

撰文攝影／夏金剛的奇幻之旅、整理／實習記者黃亭詠

我熱愛水上活動，從帛琉、關島、峇厘島、馬爾地夫、模里西斯一路玩到海島之王-大溪地波拉波拉，二十餘年來，長灘島從未進入必訪清單，即便是2018年菲律賓總統杜特帝鐵腕封島半年，設定每日只准19,000名旅客留宿島上及其他諸多淨灘峻法，並在2022年被TIME雜誌選為全球最美度假勝地之一後，仍激不起我一絲想望。

2023年，以台北為出發點，長灘島終於漂移到比墾丁還近的地方，已到說走就走的程度，不過，長灘島滿溢年輕辣妹俊男，我這樣一名年過五旬的大叔實在有礙島容，不禁憂慮起鄙視的眼光比烈日更加灼人；再者，習慣高檔酒店的設施與服務，也回不去主攻小資族的陽春旅店了吧？

種種心理門檻直到2024年3月3日，我親自去了趟長灘島之後才雲開見日，沒想到這個假期竟成為咱夫妻近10年來最放鬆的5天4夜，且讓我解釋小島如何改變一名56歲男子的觀感。

比墾丁還近的長灘島

「長灘島終於漂移到比墾丁還近的地方」當然是句玩笑話，以前去長灘島，得先飛至首都馬尼拉，再轉國內線班機到「班乃島Panay」，落地後搭兩小時巴士和渡輪，含轉機大約要折騰六個小時才能踏上美麗白沙。但自2023年「菲律賓皇家航空Royal Air」開航直飛「卡提克蘭Caticlan」之後，舟車奔波頓時只需三個鐘頭左右，這樣豈不比墾丁還近？

在此進一步說明，長灘島本島沒有機場，市場上宣稱直飛長灘島的航空公司，多從桃園飛到鄰近的班乃島「卡利伯國際機場Kalibo」，距離前往長灘島的卡提克蘭渡輪碼頭要搭巴士兩小時。

皇家航空也同樣飛到班乃島，但它降落的是「卡提克蘭國內線機場」，距離碼頭只有5至10分鐘的車程，然後再搭15分鐘渡輪即可抵達長灘島碼頭。

▲皇家航空降落的是卡提克蘭國內線機場，距離碼頭只有5至10分鐘的車程，然後再搭15分鐘渡輪即可抵達長灘島碼頭。

渡輪這段我有印象，但咱夫妻都想不起來到底有沒有搭巴士，可見機場離碼頭多近。總之，上午11點搭皇家航空RW-258班機從桃園起飛，下午1點45分抵達，回程RW-257班機下午3點從卡提克蘭起飛，傍晚5點45分降落桃園。皇家航空帶來的便利，增加玩樂長灘島的時間，也提高了旅遊CP值。

長灘島沒有奢華酒店

長灘島全長7公里，因擁有綿延4公里不間斷的白沙灘White Beach而聞名於世，狹長的地形只有一條街貫穿，理所當然名為Main Road，最繁榮的商業區以島中央的D’Mall為中心（我一天至少聽到20次這家購物中心的名字），主街旁如微血管般的巷弄皆直通白沙灘，沙灘旁佈滿各式餐廳、酒吧、旅店、咖啡廳、小賣店，琳瑯滿目，遊客喜歡在椰林搖曳下，踩著細軟白沙散步、逛街、做日光浴或下海戲水，白沙灘同時也是多項水上活動的出發點，因此整片沙灘熱鬧非凡，加上方位朝西，傍晚都是欣賞落日的人潮，一派人間樂土的景象，但這並不是我想要的寧靜假期。

▲島上最熱鬧的中心商業區。

因此，我選擇住在島嶼西北方的5星級酒店「莫凡彼Mövenpick」，從Main Road轉入冰淇淋酒店是一段下坡山路，地點相當偏僻，沿途也不見整齊劃一的植栽或告示牌，讓咱夫妻直犯嘀咕，是要被賣掉了嗎？我請教在地導遊Peter，從酒店到西門町一般的市中心要多久，他皺眉沉吟了一會兒回答，算有點遠喔，搭嘟嘟車至少要15分鐘。我一聽就笑了，小島的度量衡果然有差距。

沒多久，酒店到了，迎賓大廳沒有5星氣勢的裝潢，倒是園區綠化和道路，有靜謐的情調。我入住的標準房型挺寬敞，乾淨整齊，有一方陽台，可惜視野不開闊，卻見隔鄰比基尼女子雙腿翹在陽台欄杆上悠哉閱讀，她友善地跟我說了聲嗨，嗯，這番景緻大勝海景，我對酒店感到滿意。

▲在島嶼西北方的5星級酒店「莫凡彼Mövenpick」。

放下行李迫不急待逛酒店，坐擁私人沙灘是莫凡彼的優勢，遊客果然寥寥無幾，兩側遠處各站一保安，確保閒雜人等闖入，氣氛十分清幽。

沙灘上立有一扇顏色鮮豔的醒目紅門，各國網美紛紛在此打卡或拍短影音，紅門推開就是白沙碧海，彷彿通向熱帶天堂的任意門，頗有戲劇效果 （攝影師的小提醒：上午拍順光，下午紅門就逆光了）。

▲門推開就是白沙碧海，彷彿通向熱帶天堂。

莫凡彼的歐美年輕客人占大多數，讓人渾然不覺身在菲律賓，時間久了，我也漸漸習慣了西方女士鍾愛丁字泳褲，屁股蛋滿天飛，或戀人們動不動在沙灘上擁吻的激情畫面。

對我來說，廣袤的無邊際泳池比私人沙灘更具誘惑力，依高差分為三層，連恐水的太太都直說好想泡水，我們選在人少的第三層，仰浮池中，水溫清涼，藍天開闊，一股療癒感滲進整個靈魂，我完全想不起來上一次徹底鬆懈身心是什麼時候了。

▲廣袤的無邊際泳池比私人沙灘更具誘惑力，依高差分為三層。

莫凡彼和白沙灘同樣朝西，落日景觀吃到飽，你可以看著輪廓清晰的太陽，圓滾滾的潛入海平面，天空的顏色由淡黃變橙紅再至湛藍。菲律賓觀光部的友人告訴我，11月到5月是乾季，不太降雨，你現在來剛剛好，東北風吹起來涼快，接下來就慢慢開始變熱了。所以我很幸運，連續四晚見到夕陽無限好，美不勝收。

長灘島美食

菲律賓曾被西班牙、美國與日本統治，造就出殖民國多樣的文化與寬容性，很多西方遊客因為太愛長灘島而選擇永久居留，這使得長灘島很容易嚐到世界各國的道地美食，我們在酒店池畔邊的BREZZA享用義大利料理，無論沙拉或披薩都很美味，接下來幾天外食包括西班牙料理、螃蟹海鮮、傳統菲式料理等，也都餐餐精彩，連菲律賓知名的連鎖美式速食餐廳Jollibee，雞腿juicy的程度也不輸肯德基，難怪有實力在全球開設1,300家、國內近3,200家門店，若形容長灘島是美食天堂，我不會反對。

▲▼酒店池畔邊的BREZZA可以享用義大利料理。

長灘島必玩水上活動

由於年紀漸長，除了游泳，已好久沒有玩水上活動，這次在長灘島第一次玩拖曳傘，我們搭乘渡輪駛向停泊在深海區域的海上平台，這裡是拖曳傘、香蕉船、深潛浮潛的集散地，各家活動公司都派船來平台接人，前往遊玩的地點。

因為是第一次玩拖曳傘，加上想拍美景，上半身不時往前傾，後來不小心從坐姿滑成了立姿，全身重量都由該邊承擔，在蛋蛋的憂愁中，只好揮舞手臂對著下方疾駛的快艇畫大圈，意即我要下來了，很可惜，長灘島俯瞰很豐富。

▲拖曳傘刺激的同時也能欣賞漂亮沙灘。

我們也從平台前往一艘派對遊艇「鑽石號」，遊艇上酒吧、聲光設備一應俱全，我可以想像時尚男女在海中央隨著震天價響的舞曲搖曳身軀的畫面，遊艇B1層是KTV套房，玻璃窗外就是藍色海下世界，相當歡樂。

陸海空制霸長灘島

雖然拖曳傘不太順利，幸好我之前搭了直升機飛往更高空環島，直升機基地有點像工寮，在此我先插個話，長灘島固然有它的美，可部分環境髒亂破敗，在檔次上仍不及馬爾地夫或峇里島，不過，我把它視為異國文化的一部分而不以為意，只想提醒讀者別過度美化，以免夢碎。

好，回到如玩具般迷你的直升機，擋風玻璃活像昆蟲的複眼，好像坐進一隻蜻蜓的肚子裡。扣除機長，全機最多可搭載3名乘客，所以人人有獨立窗景，最佳位置當然是副駕，視野遼闊窗戶大，起飛很輕盈，只是上下機時很忙，要快步衝向飛機、要戴降躁耳機、要繫安全帶、一切就緒後迅速對攝影師耍帥拍照，隨即就升天了。環島一圈10分鐘，不管拍影片或照片也手忙腳亂，費用約合台幣3,000元左右，雖意猶未盡，但想陸海空全面盡享長灘島，我覺著挺值得。

▲直升機可以在空中導覽，欣賞絕美海景。

長灘島的意外驚喜

我意外喜愛搭風帆落日巡航的暢快悠閒，我和太太在螃蟹船的連結桿上，在海上或坐或躺，享受徐徐微風與夕陽，雙腳下是深藍的海水，最讓人佩服的是船長，他站在狹窄的主船身，一邊乘風破浪，一邊用手機幫我們拍影片或照相，其構圖運鏡之流暢、穩定，再再讓學電影的我倆汗顏。

那一刻我覺得，這種親自體驗的沉浸式旅行似乎比靜態的風景文化欣賞更好玩，足以讓大人們童心四射。

在眾多印象深刻的活動中，我最難忘的是和太太在沙灘夜遊，前文曾說太太怕水，更別說是黑幽幽的海邊，令人發毛，但是長灘島的沙灘坡度平緩，我用手機的電筒照耀前路，始終可以看見清澈海水下的白色沙灘，遂大膽往前走，不知不覺中已離岸50公尺遠，水深卻只到小腿肚，越前近海中央，離光害越遠，天色和前方都更漆黑，相反的每顆星星都變得更璀璨，我們夫妻就在平時絕不可能離岸這麼遠的地方赤腳涉水散步，仰望無垠星空，真是太美妙的經驗。

長灘島SIZE剛剛好

長灘島的主要交通工具是嘟嘟車，簡單說是有頂蓋的三輪摩托車，滿街都是，隨時招手都有，正因島嶼大小恰到好處，150披索車資幾乎足夠抵達多數景點、餐廳與酒店。1塊錢菲律賓披索約等於0.57新台幣，150披索差不多90元新台幣，加上只有一條主街，不容易迷路，所以交通方面讓人放心又方便，不過，上車前切記先跟司機談好價錢，以免下車不愉快，壞了遊興。說到底，就算用走的，7公里也不至於走斷腿是吧？

▲長灘島的主要交通工具嘟嘟車。

長灘島也有五臟俱全的商業區，有超商、有購物中心、有小賣店，還有台灣人開的雪花冰店，因此不會有一島一酒店的無聊，當然，現在我也知道了長灘島有五星級酒店、高爾夫球場，想來趟豪華假期也OK，我和太太原本就計畫這麼做，但因為晚餐都吃太飽，所以每晚都沿著White Beach散步消化，剛才說到我們會離岸50公尺，涉水一段距離之後再上岸回酒店，沿路可以看人、看表演（例如火舞）、逛逛小店、聽現場演唱，菲律賓人很會唱歌，某些久違的英文老歌會擊中咱倆，沿路都是各家營業場所傳出的好聽音樂，心情時不時就會閃現驚喜、感動，甚至是珍惜當下的體悟。

結論

總結下來，長灘島也許不是各項條件最優的海島，但站在台灣人的角度，我認為它具備了距離近、景點美、活動多、交通方便、覓食容易、價格親民、酒店選擇多樣化的優點，真要挑剔的話，就是近海沒什麼熱帶魚，不如馬爾地夫斑斕，但相對的，水清澈、坡度緩，親子同樂安心也是它的優點，個人以為，在皇家航空直飛之後，你不妨抱著國旅的心情來規劃長灘島之旅。

夏金剛的奇幻之旅

「壹顆好心」&「夏金剛的奇幻之旅」創辦人，專長故事行銷、平面攝影、演講。

現有經營：部落格、粉絲團、Instagram、Youtube

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