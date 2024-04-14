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台南10飯店優惠！入住送《從拉斐爾到梵谷》門票　住5星飯店1975元

▲▼台南奇美博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》一票難求。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

今年台南迎接建城400年，規劃許多盛大活動，讓人每個月都想去台南玩，飯店與旅遊業者也趁勢推出各種優惠專案，吸引旅客朝聖，包括入住指定飯店就送未開展就轟動的奇美博物館年度國際特展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》免費門票，或能提前為慶祝母親節做準備。

▲▼捷絲旅台南虎山館。（圖／業者提供）

▲捷絲旅台南虎山館是距離台南奇美博物館最近的旅宿。（圖／業者提供）

Klook
Klook宣布推出「奇美特展飯店套票」，每組包含展覽門票2張及飯店雙人房1晚，特展提供最熱門的7月暑假週六（7月6日、13日、20日、27日），及每天高達8個時段讓藝術迷預約，從4月8日起至5月31日於指定頁面限時開賣。

此次飯店套票與6間知名台南飯店合作，包含距離奇美博物館僅5分鐘車程的「捷絲旅台南虎山館」、擁有峇里島風格Villa套房與私人露天泳池的「清水漾」、設有超過200坪兒童遊戲室的「夏都城旅安平館」以及鄰近台南熱門景點如安平老街、武聖夜市的「F Hotel台南館」、「森旅行」、「康橋商旅台南民生館」。

▲▼台南禧榕軒大飯店。（圖／禧榕軒大飯店提供）

▲台南禧榕軒大飯店設有空中花園泳池。（圖／業者提供）

台南禧榕軒大飯店
台南禧榕軒大飯店從即日起推出住宿送票優惠，只要從5月2日至8月31日期間入住《禧樂奇遇》從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展住房專案，每房贈送奇美博物館特展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》免預約門票2張，並含翌日百鴦花園餐廳午餐，每房每晚4799元起。

▲▼台南晶英酒店。（圖／業者提供）

▲台南晶英酒店。（圖／業者提供）

台南晶英酒店
台南晶英酒店趁著此次國際特展，推出兩款連泊住宿專案。「晶奇饗宴」住宿專案攜手「捷絲旅台南虎山館」，推出1+1住房專案，5月2日起至8月29日期間入住，每房加贈奇美博物館「從拉斐爾到梵谷:英國國家藝廊珍藏展」免預約門票2張。

該專案需連續入住台南晶英酒店與捷絲旅台南虎山館，並可享台南晶英酒店升等府城套房、隔日延退至下午1點，並含早餐；入住捷絲旅台南虎山館時則享升等禾雅套房、加贈十鼓文創園區門票2張，並提供台南晶英至捷絲旅台南虎山館單程免費接駁。該專案限官網預訂

而若選擇「晶奇再續」住房專案，適用入住日為5月2日起至6月28日期間、周日至周四入住，連續入住台南晶英酒店2晚，除享升等16坪小西門套房外，每房加贈「從拉斐爾到梵谷:英國國家藝廊珍藏展」免預約門票2張，以及周邊小禮物一份，同時享有入住期間其中一天早餐，以及14樓晶英貴賓廊Happy Hour。

▲▼捷絲旅台南虎山館紅球主題房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼捷絲旅台南虎山館紅球主題房有藝術家畫作、紅球元素，還有桌上型設施。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼捷絲旅台南虎山館紅球主題房。（圖／記者蔡玟君攝）

捷絲旅台南虎山館
捷絲旅台南虎山館即日起推出3個月限定紅球主題房，藉由房內藝術家手繪畫作、互動遊戲，感受紅球在台南魅力，例如房內可看到美國藝術家Kurt Perschke手繪紅球置身台南各大景點的畫作，還有可愛的紅球抱枕、紅球造型地毯做擺飾，房內更有紅球樂桌上型遊戲可以玩。

業者也規劃一系列伴手禮讓旅客帶回家，如紅球造型沙灘毛巾、澳洲皇家Tilley名為「火星的日落」經典香氛泡澡球，還有紅球手繪畫作明信片、活動徽章別針，打開冰箱，則有以荔香烏龍茶裡加入柚子、蘋果與杏桃風味的酸甜調飲「府城冰果室」，並搭配復古可愛紅球棒棒糖，氛圍感滿滿。即日起入住每晚4999元起，訂房加購高鐵車票，享7折起優惠。

▲▼台南遠東香格里拉。（圖／業者提供）

▲台南遠東香格里拉推出周年慶優惠。（圖／業者提供，下同）

而台南遠東香格里拉飯店慶祝周年慶，即日起至4月30日期間，只要與飯店「同月同日」生日、且「生肖屬龍」者，預訂三天兩夜不含早餐住房專案，享第二晚免費，優惠價3950元起，等於每晚1975元就能住五星飯店。另外，透過官網預訂「2024睡到自然醒」平日住房專案，享高鐵加購車票最低7折起。

▲▼台南遠東香格里拉特選尊榮客房。（圖／業者提供）

▲台南遠東香格里拉特選尊榮客房示意圖。

台南遠東香格里拉慶祝周年慶，推出「好運一條龍」三天兩夜不含早餐專案，只要是民國101、89、77、65、53、41、29或17年等龍年出生、且生日為3月23日的壽星，於周六至周三期間入住，即贈送第二晚免費，連住兩晚優惠價3950元起，每日限量3間。

除此之外，飯店為未符合上述身分的消費者，增設官網限定「2024睡到自然醒」平日住房專案，入住特選尊榮客房住宿一晚，保證安排高樓層32至38樓指定客房，每晚4048元起，平均每人最低只要2024元，並享高鐵票7折優惠。

▲▼台南大員皇冠假日酒店。（圖／業者提供）

▲台南大員皇冠假日酒店。（圖／業者提供）

台南大員皇冠假日酒店
台南大員皇冠假日酒店母親節優惠提前開跑，即日起至5月31日，推出母親節限時優惠「重返青春假期」住房專案，每房3999元起，含翌日自助式早餐，加碼送1組「相紙無框畫」，為媽媽留下難忘的回憶紀錄。此外，還可參加幸運扭蛋1次，讓媽媽試試手氣，扭出驚喜、扭出大獎。最大獎是價值3萬2000元的「海洋拉娜」頂級保養品，有機會成為今年最幸運、最開心的媽咪。

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