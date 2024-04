漂浮水上的小木屋！泰國最夯網美下午茶　內文有交通＆預約方式

撰文攝影/飛天璇的口袋、整理/實習記者邵筱鈞

Bubble in the Forest應該是泰國曼谷目前最夯的網美咖啡館吧!整個環境充滿濃濃的馬爾地夫風情,可以在漂浮水上小木屋喝下午茶,也可以漫步在木棧道拍照打卡,因為真的很夯,建議要到Bubble in the Forest要先預約,不過如果沒有指定座位區的話,平日下午臨時過來倒也不至於會沒有位子。

Bubble in the Forest 位置

Bubble in the Forest其實不在曼谷,它位於曼谷旁邊的Nakhon Pathom(中文譯成:佛統府),距離曼谷市區大約60公里左右。

Bubble in the Forest 交通方式

如果從曼谷搭車前來大概是40至50分鐘的時間,建議直接在曼谷搭乘Bolt或是Grab前來就可以,車資大約是300泰銖左右。

Bubble in the Forest 預約方式

網路上有介紹Bubble in the Forest可以透過粉絲頁或是Line@預約,實際上我私訊粉絲頁之後得到的回覆是請加Line@直接預約,那麼問題來了,預約的時候會被要求要在前兩天先匯訂金900泰銖才會保留座位,對方的回覆複製給大家看。

Bubble in the Forest 座位區

順便介紹一下Bubble in the Forest的環境,用餐座位區主要分成四種:

Building:中間最高的兩層樓木造屋子

Swing:三角形屋頂的漂浮小木屋

Bridge:木棧道旁的圓形(蛋形)座位區,很熱。

Bar Zone:室內用餐區

其中最夯的應該就是Swing,也就是三角形屋頂的漂浮小木屋,它的座位數也是最多。比較有挑戰性的是Building,它有懸掛式吊床,另外Bridge很好拍,但是因為沒有遮敝物,所以夏天真的很熱,大概3分鐘就會中暑的那種熱!如果沒有一定要指定座位區的話,其實Bar Zone在一般時間都會有空位。然後這天發現,其實可以坐在Bar Zone就好了,因為一般人一定點完餐之後就到處逛逛拍照,其實也不會真的一直坐在座位上。

Bubble in the Forest環境介紹

▲一進門就有指示牌,所有網美必拍的區域都寫的很清楚。

光是Swing就有分成兩個區

一個就是在正中間最漂亮的那個池上區,另外一區是位於這小溪區,如果想要寧靜一點,我覺得這裡的位子也挺不錯的。

中間這裡就是Bar Zone

它也是唯一的市內用餐區,坐裡面不會就曬到太陽,可以喝完飲料之後再出去拍照就可以了。

Bubble in the Forest餐點

Bubble in the Forest其實不只是咖啡館,它也有提供一般的正餐,像是常見的泰國料理這裡也都吃得到。不過在這種地方比較適合吃吃甜點喝個飲料,純粹放鬆一下就好。

▲加點了一份金錢蝦餅當下午茶點心,飲料和餐點都還不錯,並不會雷。

▲這裡水都很湛藍,而且環境也很乾淨,走在木棧道上真的會想像自己置身在馬爾地夫的感覺,真的覺得泰國的餐廳都超厲害的。

▲這個Bridge(圓形)座位區真的超曬的,建議傍晚之後坐會比較剛好,事實上我們這天也沒看到其他客人,畢竟中暑不是開玩笑的。

▲走到最底就是Building,它是兩層樓的建築,這裡的座位數其實不是很多,不過它也是整個Bubble in the Forest視野最好的地方。

▲上了二樓就可以看到這個經典畫面,是不是超美!而且它的設計並不會太過匠氣,我覺得不但很有創意,而且也很有質感。

▲二樓平台的旁邊還有網子做的躺椅,看一堆網美坐在這裡拍照真的覺得勇氣很大。

▲旁邊還有可愛的熱氣球裝置藝術。

▲Swing區到了下午其實也會曬到太陽,不過有秋千很無敵,很適合拍拍網美照。

▲還有網美浴缸,拍了半天小櫻桃就是躺的不好看,乾脆叫她坐起來比較自然一些。

▲還有這種蘋果造型的座位區,也有遮陽的地方,但是當天沒有人坐,也不確定是不是一般的用餐區還是只是拍照區。

▲實際造訪Bubble in the Forest發現整個園區並沒有想像中的大,不過動線設計的還不錯,環境也很乾淨,真的很好拍。



Bubble in the Forest

地址:170 Charoen Tha Alley, Bang Toei, Sam Phran District, Nakhon Pathom 73170泰國

電話:(+66) 65-727-6888

營業時間:10:00-21:00

