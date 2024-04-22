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漂浮水上的小木屋！泰國最夯網美下午茶　內文有交通＆預約方式

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者邵筱鈞

Bubble in the Forest應該是泰國曼谷目前最夯的網美咖啡館吧！整個環境充滿濃濃的馬爾地夫風情，可以在漂浮水上小木屋喝下午茶，也可以漫步在木棧道拍照打卡，因為真的很夯，建議要到Bubble in the Forest要先預約，不過如果沒有指定座位區的話，平日下午臨時過來倒也不至於會沒有位子。

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Bubble in the Forest　位置
Bubble in the Forest其實不在曼谷，它位於曼谷旁邊的Nakhon Pathom（中文譯成：佛統府），距離曼谷市區大約60公里左右。

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

Bubble in the Forest　交通方式
如果從曼谷搭車前來大概是40至50分鐘的時間，建議直接在曼谷搭乘Bolt或是Grab前來就可以，車資大約是300泰銖左右。

Bubble in the Forest　預約方式
網路上有介紹Bubble in the Forest可以透過粉絲頁或是Line@預約，實際上我私訊粉絲頁之後得到的回覆是請加Line@直接預約，那麼問題來了，預約的時候會被要求要在前兩天先匯訂金900泰銖才會保留座位，對方的回覆複製給大家看。

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

Bubble in the Forest　座位區
順便介紹一下Bubble in the Forest的環境，用餐座位區主要分成四種：

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

Building：中間最高的兩層樓木造屋子

Swing：三角形屋頂的漂浮小木屋

Bridge：木棧道旁的圓形（蛋形）座位區，很熱。

Bar Zone：室內用餐區

其中最夯的應該就是Swing，也就是三角形屋頂的漂浮小木屋，它的座位數也是最多。比較有挑戰性的是Building，它有懸掛式吊床，另外Bridge很好拍，但是因為沒有遮敝物，所以夏天真的很熱，大概3分鐘就會中暑的那種熱！如果沒有一定要指定座位區的話，其實Bar Zone在一般時間都會有空位。然後這天發現，其實可以坐在Bar Zone就好了，因為一般人一定點完餐之後就到處逛逛拍照，其實也不會真的一直坐在座位上。

Bubble in the Forest環境介紹

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲一進門就有指示牌，所有網美必拍的區域都寫的很清楚。

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

光是Swing就有分成兩個區
一個就是在正中間最漂亮的那個池上區，另外一區是位於這小溪區，如果想要寧靜一點，我覺得這裡的位子也挺不錯的。

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

中間這裡就是Bar Zone
它也是唯一的市內用餐區，坐裡面不會就曬到太陽，可以喝完飲料之後再出去拍照就可以了。

Bubble in the Forest餐點
Bubble in the Forest其實不只是咖啡館，它也有提供一般的正餐，像是常見的泰國料理這裡也都吃得到。不過在這種地方比較適合吃吃甜點喝個飲料，純粹放鬆一下就好。

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲加點了一份金錢蝦餅當下午茶點心，飲料和餐點都還不錯，並不會雷。

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這裡水都很湛藍，而且環境也很乾淨，走在木棧道上真的會想像自己置身在馬爾地夫的感覺，真的覺得泰國的餐廳都超厲害的。

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這個Bridge（圓形）座位區真的超曬的，建議傍晚之後坐會比較剛好，事實上我們這天也沒看到其他客人，畢竟中暑不是開玩笑的。

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲走到最底就是Building，它是兩層樓的建築，這裡的座位數其實不是很多，不過它也是整個Bubble in the Forest視野最好的地方。

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲上了二樓就可以看到這個經典畫面，是不是超美！而且它的設計並不會太過匠氣，我覺得不但很有創意，而且也很有質感。

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲二樓平台的旁邊還有網子做的躺椅，看一堆網美坐在這裡拍照真的覺得勇氣很大。

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲旁邊還有可愛的熱氣球裝置藝術。

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲Swing區到了下午其實也會曬到太陽，不過有秋千很無敵，很適合拍拍網美照。

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲還有網美浴缸，拍了半天小櫻桃就是躺的不好看，乾脆叫她坐起來比較自然一些。

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲還有這種蘋果造型的座位區，也有遮陽的地方，但是當天沒有人坐，也不確定是不是一般的用餐區還是只是拍照區。

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼網紅必拍泰國馬爾地夫風情餐廳，漂浮在水上的小木屋。（圖／部落客飛天璇提供）

▲實際造訪Bubble in the Forest發現整個園區並沒有想像中的大，不過動線設計的還不錯，環境也很乾淨，真的很好拍。

Bubble in the Forest
地址：170 Charoen Tha Alley, Bang Toei, Sam Phran District, Nakhon Pathom 73170泰國
電話：（＋66） 65－727－6888
營業時間：10：00－21：00

飛天璇
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