台東最新日式老屋雞蛋糕開幕　13款口味吃得到超香抹茶卡士達　

▲魚刺人雞蛋糕寶桑店開幕。（圖／雲品國際提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

雲品國際宣布攜手「魚刺人雞蛋糕」，於台東北町日式木屋群打造「魚刺人雞蛋糕寶桑店」，讓旅客可在日式老屋內用銅板價品嚐雞蛋糕，還有台東限定的「紅烏龍合作社」與「鳳梨釋迦抹茶卡士達」口味。

▲店內多達13款口味。

雲品國際先在寶桑町屋打造日式旅宿，目前假日住房達9成滿，平日住房率也有4成的成績。為了提供旅客更多體驗，攜手「魚刺人雞蛋糕」在此展店，店內提供13款特色雞蛋糕，從原味、小山園抹茶、鹹鴨蛋黃流沙，到台東限定的「紅烏龍合作社」與「鳳梨釋迦抹茶卡士達」都有，還可搭配各式飲品一起享用。

▲▼旅客可在日式老屋內用餐賞景。

旅客可以坐在飄著雞蛋糕香氣的日式老宅內邊欣賞窗外景觀，空間內也陳列許多過去的老物件增添懷舊氣息，提供沉浸式的用餐氛圍。

▲今年最新開幕的住宿設施「寶桑町屋Machiya Posong」

而在同園區內的住宿設施「寶桑町屋Machiya Posong」於今年2月15日開幕，園區內規劃7棟日式町屋與1棟10間雅房的文創青年旅館。

獨棟的日式町屋有雙人、4人、6人及至多10人入住的規格，室內空間自26.5坪起跳，包含日式庭院則有廣達120坪以上的住宿體驗空間，每晚1萬5000元起，開幕期間則推出包棟町屋，雙人入住4888元+15.5%，每加一人則為800元、12歲以下兒童免收費。開幕期間至6月底前，入住獨棟日式町屋的旅客，雲品特別加碼贈送紅葉谷綠能溫泉園區入園泡湯行程，並安排定時接駁服務。

▲知本老爺酒店。（圖／業者提供）

台東知本老爺酒店則從即日起至4月30日為止祭出住宿券加碼優惠，持指定券種入住知本老爺，限時享「贈送自助晚餐」、「升等豪華客房」專屬禮遇，豪華客房視覺寬敞舒適的泡湯環境，給予旅人最難忘的度假體驗。

而旗下船歌餐廳也推出「春之韻」茶風味新湯底，以「春茶」入鍋，更打造一系列茶點與開胃菜。即日起至5月31日，兩款茶系湯底正式登場，包含清爽果香系「紅烏龍蔬果茶湯鍋」，以台東鹿野紅烏龍結合當季鮮蔬熬製，融入金鑽鳳梨、蘋果精華的茶湯溫潤回甘，使涮肉層次再昇華；而淡雅花香系「福鹿茶杭菊鍋」則嚴選福鹿茶文火慢燉融入杭菊，養生醇美的湯頭，最適合襯托海鮮食材的鮮美。