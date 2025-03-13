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身分證中3碼全桌9折！森森燒肉再推優惠　指定消費再抽1年免費吃

▲森森燒肉。（圖／森森燒肉提供）

▲森森燒肉推出第二波玩樂祭優惠，身分證中2碼送伊比利豬肉。（圖／森森燒肉提供）

記者黃士原／台北報導

被網友戲稱「被燒肉耽誤的甜點店」的森森燒肉，4月30日前推出第二波玩樂祭優惠，身分證有「1723」任2碼，就送伊比利豬肉，如果對中3碼以上再享全桌9折。

台中起家的森森燒肉，用餐方式可選擇套餐或單點，套餐1980元起，單點菜色90元起至1168元。餐廳還設有沙拉水果區、甜點櫃、熟食區、飲品區與冰淇淋區等，都能無限取用，其中甜點櫃提供超過10種以上的精緻甜點，包含馬卡龍、法式塔、閃電泡芙、可麗露、瑪德蓮、烤布蕾、鮮奶酪、果實果凍與布朗尼等。

▲森森燒肉甜點櫃。（圖／森森燒肉提供）

森森燒肉日前推出第二波玩樂祭優惠（4/30截止），只要身分證中含有「1723」任2碼，就送「伊比利黑豚梅花佐松露醬」，如果對中3碼再享全桌9折。

沒對中身分證號碼也還有其他好康，到各店消費指定套餐，即可參加一番賞抽獎，獎項包含現金1萬元、1年份免費吃燒肉，還有「當次用餐全單免費」，張張有獎。

▲黃金軟殼蟹天婦羅。（圖／王品提供）

▲黃金軟殼蟹天婦羅。（圖／王品提供）

另外，王品旗下頂級鐵板品牌「阪前 鉄板焼き」、「藝奇」也祭出春日優惠，4月20日前到阪前用餐並出示活動畫面，就款待「黃金軟殼蟹天婦羅」1份，4月底前2人同行前往「藝奇」全台分店，出示活動畫面並消費2客980元（含）以上套餐，就招待「炙燒明太子龍蝦」1份。

關鍵字： 美食雲 森森燒肉 台中美食 身分證 美食優惠

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