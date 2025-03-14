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台北玫瑰展開幕！花況5成「下周最美」　花傘、拱門3大必拍

▲2025台北玫瑰展今（14日）正式揭幕。（圖／公園處提供）

▲2025台北玫瑰展今（14日）開幕，民眾不妨等待天氣轉晴時來賞花。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／台北報導

圓山站附近就有古典歐式花園！2025台北玫瑰展今（14日）正式揭幕，聚集日本、英國、法國和本地超過800種、5000株的玫瑰，把1.5公頃花園點綴地五顏六色。公園處表示，目前花況約5成，預計下周進入最佳觀賞期，一路展到4月13日止。

▲2025台北玫瑰展今（14日）正式揭幕。（圖／公園處提供）

▲▼「秘密花園」是全新擴建的展區；賞完時，一架架飛機從頭頂呼嘯而過。（圖／公園處提供）

▲2025台北玫瑰展今（14日）正式揭幕。（圖／公園處提供）

台北玫瑰園從2022年擴建至今，已規劃出「品種區」、「花海區」、「五彩玫瑰園」、「育種家花園」、「園藝植物布展區」及「秘密花園」6大區塊，本次玫瑰展以「見證玫好」為主題布置。公園處表示，目前整體花況約5成，以「花海區」最為茂盛，不過，受到氣候忽冷忽熱及春雨的影響，花期比往年來得晚，幸好可見許多花苞蓄勢待發，預計在下周迎接滿開的盛況。

▲2025台北玫瑰展今（14日）正式揭幕。（圖／公園處提供）

▲戲弄喬治亞玫瑰拱門在第三年終於迎來花開。（圖／公園處提供）

公園處推薦三大必賞玫瑰，其中，育種家奧斯汀（David Austin）區的戲弄喬治亞 Teasing Georgia 玫瑰拱門，原先第一年植株衰弱，第二年枝葉繁茂、狂抽筍芽，卻不開花；一直到第三年的今年，終於迎來花苞累累，並在日前開出鵝黃色花朵，公園處同仁自嘲是「專門『戲弄人』的喬治亞，今年總算調教有成。」

▲2025台北玫瑰展今（14日）正式揭幕。（圖／公園處提供）

▲▼2025台北玫瑰展今（14日）正式揭幕，展至4月13日止。（圖／公園處提供）

▲2025台北玫瑰展今（14日）正式揭幕。（圖／公園處提供）

另外，公園處介紹，五彩玫瑰園區內的蔓性粉露斯塔、蔓性橘露斯塔，透過志工們巧手牽引成垂瀑式的花傘，近期也有一定的花量，是民眾拍照熱點。許多玫瑰蒐藏家也會關注特殊的綠玫瑰，公園處說，米多莉公主是民眾最常來電詢問的綠玫瑰品種。

想避開周末人潮的民眾，務必把握展期平日下午2點及3點的導覽，由專業的志工帶大家走入花園，認識玫瑰花品種及栽培小知識。想自己逛花園的民眾，也較能慢下步調，在視覺和嗅覺的盛宴中，仔細尋覓各品種的蹤跡。

2025台北玫瑰展
時間：3月14日（五）至 4月13日（日）
地點：台北玫瑰園（北市中山區新生北路三段105號）
 

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 2025台北玫瑰展 台北玫瑰園 玫瑰花

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