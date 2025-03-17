南港飯店牛排吃到飽延長至6月底　4／1起加送哈根達斯冰淇淋

▲台北六福萬怡酒店大廳酒吧牛排吃到飽延長至6月底。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

記者黃士原／台北報導

肉食主義者看過來，六福萬怡酒店大廳酒吧的牛排吃到飽活動，原本只到3月底，不過業者日前公告延長到6月30日，而且4月1日起加送享哈根達斯冰淇淋每人1份。

位於台北市南港區的六福萬怡酒店大廳酒吧，去年底推出爐烤牛吃到飽活動，使用美國42個月齡以下的Prime等級牛肉，以百里香、迷迭香、大蒜等香料佐味，用爐烤方式鎖住肉汁，口感軟嫩中帶有嚼勁，用餐客人可再佐以芥末醬、喜馬拉雅玫瑰鹽、夏威夷火山黑鹽來增添風味。

原本活動只到3月底，業者日前公告延長到6月30日，而且除了牛排吃到飽，歐式麵包、鮮蔬沙拉、主廚湯品、咖啡與熱茶無限享用外，4月1日起每人再送1份哈根達斯冰淇淋。

▲君品酒店每月的11日都有牛排吃到飽活動。（圖／君品提供）

另外，君品酒店館內「茶苑」每月的11日都有「肉食狂歡節」活動，單人餐價1111元+10%，可在用餐時段內，無限享用10盎司頂級牛排、手工麵包、花園沙拉、主廚例湯、甜點及飲品。兩人同行的顧客，還可享受1999元+10%的雙人優惠，相當於每人僅需1000元+10%。

▲台北萬豪大廳酒廊也推Semi-buffet，千元可享沙拉吧吃到飽。（圖／台北萬豪提供）

台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge（大廳酒廊）則是新推Semi-buffet，自3月17日起的平日晚間開始供應義式沙拉吧，每位980元+10%就能吃到飽，供應鮮蔬沙拉、開胃菜、起司冷肉盤、精選熱食、當令水果及主廚甜點，加價220元至600元即可享用精緻主菜，包含爐烤美國沙朗襯法式田螺醬、時令到港鮮魚配煙花女醬汁、焗烤新植物肉蔬菜千層。