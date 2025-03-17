ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

南港飯店牛排吃到飽延長至6月底　4／1起加送哈根達斯冰淇淋

▲台北六福萬怡酒店大廳酒吧牛排吃到飽延長至6月底。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

記者黃士原／台北報導

肉食主義者看過來，六福萬怡酒店大廳酒吧的牛排吃到飽活動，原本只到3月底，不過業者日前公告延長到6月30日，而且4月1日起加送享哈根達斯冰淇淋每人1份。

位於台北市南港區的六福萬怡酒店大廳酒吧，去年底推出爐烤牛吃到飽活動，使用美國42個月齡以下的Prime等級牛肉，以百里香、迷迭香、大蒜等香料佐味，用爐烤方式鎖住肉汁，口感軟嫩中帶有嚼勁，用餐客人可再佐以芥末醬、喜馬拉雅玫瑰鹽、夏威夷火山黑鹽來增添風味。

原本活動只到3月底，業者日前公告延長到6月30日，而且除了牛排吃到飽，歐式麵包、鮮蔬沙拉、主廚湯品、咖啡與熱茶無限享用外，4月1日起每人再送1份哈根達斯冰淇淋。

▲君品酒店每月的11日都有牛排吃到飽活動。（圖／君品提供）

另外，君品酒店館內「茶苑」每月的11日都有「肉食狂歡節」活動，單人餐價1111元+10%，可在用餐時段內，無限享用10盎司頂級牛排、手工麵包、花園沙拉、主廚例湯、甜點及飲品。兩人同行的顧客，還可享受1999元+10%的雙人優惠，相當於每人僅需1000元+10%。

▲台北萬豪大廳酒廊也推Semi-buffet，千元可享沙拉吧吃到飽。（圖／台北萬豪提供）

台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge（大廳酒廊）則是新推Semi-buffet，自3月17日起的平日晚間開始供應義式沙拉吧，每位980元+10%就能吃到飽，供應鮮蔬沙拉、開胃菜、起司冷肉盤、精選熱食、當令水果及主廚甜點，加價220元至600元即可享用精緻主菜，包含爐烤美國沙朗襯法式田螺醬、時令到港鮮魚配煙花女醬汁、焗烤新植物肉蔬菜千層。

關鍵字： 美食雲 牛排吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

婦無照騎車回收物掉滿地！害 #外送員 慘摔畫面曝 #高雄

推薦閱讀

新葡苑A13店午茶港點吃到飽3/19登場

新葡苑A13店午茶港點吃到飽3/19登場

直擊！東京晴空塔下櫻花開了

直擊！東京晴空塔下櫻花開了

南港飯店爐烤牛排吃到飽延長至6/30

南港飯店爐烤牛排吃到飽延長至6/30

超市「和牛便當」優惠！青森食材、晴天霹靂米入菜

超市「和牛便當」優惠！青森食材、晴天霹靂米入菜

全台6大必去花園景點一次看！

全台6大必去花園景點一次看！

身分證同時有「29」免費吃100隻蝦

身分證同時有「29」免費吃100隻蝦

台南必拍8處夢幻花海懶人包

台南必拍8處夢幻花海懶人包

抹茶控把握！7-11升級配方　限時7天優惠

抹茶控把握！7-11升級配方　限時7天優惠

凌空飛越大嶼山！香港360纜車全攻略

凌空飛越大嶼山！香港360纜車全攻略

2家手搖飲「春分日優惠」快收！

2家手搖飲「春分日優惠」快收！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證同時有「29」免費吃100隻蝦

台北「夢幻鮮豔花毯」美到3月底！

三芝櫻花正美！順遊觀景台、吃海鮮

身分證中3碼全桌9折

免費景點！全台2處最美玫瑰花園正美

中壢民宅藏「奶油餐包」工廠！

台中中區當地人推爆的火雞肉飯！

礁溪「蝸牛式」蔥油餅包了滿滿三星蔥

花蓮「美人魚實境秀」4月起預約收費

老爺8飯店優惠！2699元起含2份早餐

熱門行程

最新新聞更多

新葡苑A13店午茶港點吃到飽3/19登場

直擊！東京晴空塔下櫻花開了

南港飯店爐烤牛排吃到飽延長至6/30

超市「和牛便當」優惠！青森食材、晴天霹靂米入菜

全台6大必去花園景點一次看！

身分證同時有「29」免費吃100隻蝦

台南必拍8處夢幻花海懶人包

抹茶控把握！7-11升級配方　限時7天優惠

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366