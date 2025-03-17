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每人777元！新葡苑A13店推午茶港點吃到飽　這3天4人行1人免費

▲新葡苑遠百信義A13店3月19日起推出「蒸籠推車下午茶」，25款經典港點無限供應。（圖／新葡苑提供）

▲新葡苑遠百信義A13店3月19日起推出「蒸籠推車下午茶」，25款經典港點無限供應。（圖／新葡苑提供）

記者黃士原／台北報導

港點吃到飽再增1家！新葡苑遠百信義A13店3月19日起平日推出「蒸籠推車下午茶」，25款經典港點無限供應，每人777元，前3天餐廳再加碼祭出「4人同行1人免費」優惠。

短暫離開1年後，新葡苑去年7月重回台北信義區，進駐遠百信義A13，餐廳提供全系列中華料理，匯集各地美食，包含有台式皮蛋小炒、北京掛爐片皮鴨、港式燒臘、四川酸菜魚、上海紅燒肉、揚州炒飯等菜色，甚至還能品嚐到星洲炒米粉。

▲新葡苑A13店午茶港點吃到飽3/19登場。（圖／記者黃士原攝）

▲蒸籠推車上的燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪都可以無限取用。（圖／記者黃士原攝）

▲新葡苑A13店午茶港點吃到飽3/19登場。（圖／記者黃士原攝）

▲新葡苑招牌蛋塔。（圖／記者黃士原攝）

除了中華料理，新葡苑遠百信義A13店也供應各式港點，而且將於3月19日至4月18日的平日推出「蒸籠推車下午茶」，25款經典菜色無限供應，包括推車上的燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪，以及服務生逐桌詢問的炸物，全都可以吃到飽，果汁、茶飲與咖啡也是無限暢飲。

新葡苑遠百信義A13店的蒸籠推車下午茶時間為平日14:30至16:00，每人777元，3月19日至3月21日餐廳再加碼祭出「4人同行1人免費」優惠。

▲添好運「90分鐘點心放題」活動延長到3月底。（圖／添好運提供）

另外，只提供單點的添好運，近期推出期間限定的「90分鐘點心放題」受到好評，之前先行開跑的台中JMall店、桃園站前店、高雄富民店、台南店、新店裕隆城，活動時間都延長到3月31日。

由於太多網友希望增加台北市的分店，業者日前宣布天母高島屋店也加入吃到飽活動，時間為3月17日至3月21日、3月24日至3月28日，用餐時間為14:00~17:00（最後點餐時間16:30）。

關鍵字： 美食雲 新葡苑 港點吃到飽

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