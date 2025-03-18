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三重「花漾水樂園」年底前完工！7設施、1戲水道　逾1800坪免費玩

▲花漾水樂園可由五華陸橋進入河濱公園,示意圖。（圖／新北市高灘處提供）

▲逾1800坪的「花漾水樂園」就位於三重區重陽橋下，預計今年第4季完工。（示意圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

新北市高灘處將打造逾1800坪的「花漾水樂園」，就位於三重區重陽橋下，是新北市第4座水樂園；樂園以獨特的向日葵主題，加上7種不同的噴水設施、1條戲水道，預計今年第4季完工。

▲花漾水樂園可由五華陸橋進入河濱公園,示意圖。（圖／新北市高灘處提供）

▲未來將成為全新的水陸遊憩場域，夏天讓小孩盡情暢玩。

新北市高灘處斥資1400萬元，在三重區重陽橋下打造「花漾水樂園」，搭配現有的太陽地景兒童遊戲場，未來將成為全新的水陸遊憩場域，夏天讓小孩盡情暢玩。

▲花漾水樂園可由五華陸橋進入河濱公園,示意圖。（圖／新北市高灘處提供）

▲以太陽與花朵為設計靈感打造樂園，將設置花朵型、圓拱圈及圓柱型等特色噴水設施。

高灘處處長黃裕斌表示，「花漾水樂園」施工前為2座圓形步道，為活化閒置綠地空間並提升景觀特色，以太陽與花朵為設計靈感打造「花漾水樂園」，將設置花朵型、圓拱圈及圓柱型等特色噴水設施，並配有洗手洗腳區、休憩區等完善設施，可以一次體驗戲水與遊戲場的雙重樂趣。

▲花漾水樂園可由五華陸橋進入河濱公園,示意圖。（圖／新北市高灘處提供）

▲親水設施面積為6000平方公尺（1815坪）。

高灘處說，整體工程經費約為1400萬元，親水設施面積為6000平方公尺（1815坪），是繼三重「海世界水樂園」、汐止「星際遊戲場水星戲水區」、新店「陽光遊戲場蝶型水道區」後，新北河濱第4座水樂園。另也提醒，施工期間有機具進出，請民眾多注意及包涵。

▲花漾水樂園可由五華陸橋進入河濱公園,示意圖。（圖／新北市高灘處提供）

▲花漾水樂園施工前現場樣貌。

交通資訊
1.自行開車：以「日月亭淡水河畔 uTagGo」或「龍門籃球場」為導航點，可從三重環河北路二段龍門越堤道進入前往停車場，再步行往重陽大橋方向即可抵達。

2.大眾運輸：搭臺北捷運從三和國中站2號出口下車，沿三重自強路四段至自強路五段堤坡，再透過越堤階梯（或五華陸橋）前往重陽大橋下河濱公園即可抵達。

3.步行前往：利用重陽大橋下游側五華陸橋或重陽橋上游側（預計6月完工）環河陸橋跨堤電梯，進入河濱公園後，再步行前往重陽大橋方向即可抵達。

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