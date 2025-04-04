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品田牧場生日優惠！對中2碼送串炸鮮貝　2007年生爽拿限量證件夾

▲厚切腰內豬排。（圖／品田牧場提供）

▲品田牧場18周年慶優惠來了。（圖／王品提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

王品集團旗下品牌「品田牧場」歡慶18周年生日，祭出一系列生日慶優惠，2007年出生者可獲得只送不賣的限量品田豬太郎證件夾；另外，出生月份或日期對中2碼還送「串炸鮮貝」。

▲▼品田牧場周年慶優惠。（圖／品田牧場提供）

▲凡在2007年出生者於門市出示證件且消費任一套餐，就送品田豬太郎證件夾。

品田牧場18歲生日慶優惠來了，5月15日之前，凡在2007年出生者於門市出示證件，且消費任一客套餐，即可獲得只送不賣的「品田豬太郎證件夾」，數量有限、送完為止。業者還加碼，生日月份或日期含有「1」或「8」的消費者，消費任一套餐就送「串炸鮮貝」1份。

▲涮樂和牛、熊一、夯下去證件對中2碼，升級天使紅蝦吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

▲涮樂和牛、熊一、夯下去證件對中2碼，升級天使紅蝦吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

另外，看準4月連假出遊商機，馬辣集團的「證件對對碰」則推出全新方案，只要證件號碼含有「6、5、4」任2碼，前往旗下10個品牌用餐，可享有不同優惠，涮樂和牛可享有天使紅蝦全桌吃到飽，熊一、夯下去直接升級北海道大帆立貝無限供應。

4月的馬辣證件對對碰以「6、5、4」（樂活4月）為優惠密碼，只要同桌身分證、健保卡或護照等有效證件對中任2碼（可重複，如66、55），或姓名中有「馬、辣、慶」任一字（限同字），提前至少1日訂位，並主動告知參加優惠活動，用餐前出示相關證件，即可享有以下優惠。

▲新馬辣、馬辣證件對中2碼，升級XXL大蛤吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

▲新馬辣、馬辣證件對中2碼，升級XXL大蛤吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

馬辣頂級麻辣鍋：2位成人以上消費「午餐798元／晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

新馬辣經典麻辣鍋：2位成人以上消費「午餐798元／晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

新馬辣Plus經典麻辣鍋：2位成人以上消費「午餐898元／晚餐及假日998元」以上方案，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

涮樂和牛鍋物：2位成人以上消費「午餐749元／晚餐及假日799元」以上方案，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。

問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋：3位成人以上用餐，每人均消1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」1份。

▲肉之間「安格斯黑牛嫩肩」。（圖／馬辣集團提供）

▲肉之間「安格斯黑牛嫩肩」。（圖／馬辣集團提供）

肉之間大盤肉幸福鍋物：2位成人以上用餐，每人均消600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」1份。

熊一燒肉：2位成人以上消費「午餐698元/晚餐及假日798元」以上方案，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。

夯下去和牛燒肉放題：2位成人以上消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。

燒肉Cha Cha：2位成人以上消費，每人均消600元以上，每桌送「特上牛胸腹肉（市價200元）」或「精選豚五花（市價170元）」1份。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 品田牧場 馬辣集團

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