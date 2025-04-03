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高雄六龜必看花旗木景點！粉色花海中泡美人湯　住露營車夜賞星空

▲▼高雄龜山區花旗木。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄六龜有浪漫花旗木景點。（圖／高雄市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

4月到來，正是賞花旗木最好時節！高雄六龜山區就有浪漫的花旗木花海，旅客不僅可以走進粉色花海中，還能前往六龜溫泉泡湯。高雄市政府觀光局也與六龜觀光休閒協會合作，即日起至5月31日於六龜寶來及不老溫泉區辦理「六龜復古新潮遊」活動，推出2條日夜生態導覽遊程、復古音樂派對及最受小朋友喜愛的山城水樂園。

▲▼高雄六龜花旗木。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

▲每到4月，最推薦到六龜追花、泡湯。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

六龜擁有溫泉、花旗木等美景，也是高雄原生山茶的產地，其中「天臺山維多利亞公園」更是必訪花旗木賞花景點。走進花園中，穿梭小徑間，可以欣賞一串串粉色花海在空中盛開。

▲▼高雄六龜花旗木。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

▲還能體驗在粉色花海下露營。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網

寶來花賞溫泉公園則坐擁上千株粉色花旗木花海，旅客能在此一邊泡湯、邊賞花，湯池周邊規劃成「遠山望月溫泉營區」，設有豪華帳、自搭帳與露營車等設施，讓遊客體驗在花樹下露營、夜賞星空。此外，六龜台27線竹子門電廠、獅子頭水圳也都是推薦賞花景點。

▲▼高雄六龜溫泉。（圖／高雄市政府提供）

▲六龜溫泉有「美肌之湯」、「美人湯」稱號。（圖／高雄市政府提供）

高雄市觀光局補充表示，為讓民眾深入了解六龜得天獨厚的自然環境，規劃2條日、夜生態遊程，即日起開放線上報名，日間的「巴斯蘭溪瀑布秘境之旅」，遊客沿著巴斯蘭溪步道走，可見到獨特的「斷層崖」溪流地形，並觀察豐富的生態環境；夜晚的「寶來夜行秘境之旅」，帶領遊客走入浦來溪頭社戰道，旅客可沿著歷史悠久的古道，探索戰道遺址，並欣賞沿途豐富的夜間生態，詳情可透過高雄市六龜觀光休閒協會查詢。 

關鍵字： 高雄旅遊 泡湯旅遊 六龜 賞花旅遊 花旗木

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