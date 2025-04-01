清心福全聯名三麗鷗男團！人魚漢頓、帕恰狗都來了　還有新周邊

▲清心福全聯名三麗鷗男團「HAPIDANBUI」。（圖／清心福全提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶38歲生日快樂！手搖飲品牌「清心福全」宣布找來三麗鷗男團「HAPIDANBUI」合作，不僅推出一系列超繽紛紙杯，還有全新限定周邊等收集，即日起於全門市開跑。

三麗鷗男團「HAPIDANBUI」由紳士的山姆企鵝、開朗的貝克鴨、正義的人魚漢頓、天真的帕恰狗、活潑的大眼蛙、頑皮的酷企鵝組成，活躍於1980年代，每個角色的陽光形象擄獲大批鐵粉的心。

這次清心福全迎來38周年特意攜手「HAPIDANBUI」合作，推出一系列限定聯名，首波登場的是超吸睛限定紙杯，6位卡通人物皆有專屬應援色，搭配可愛模樣，還有團體合照款，全套都超欠收藏，即日起至6月30日連3波登場。

▲▼加碼推出2款加價購周邊。

加碼推出全新限定周邊，4月4日起凡購買任一飲品，即可加價38元獲得超萌三麗鷗角色瓶蓋貼聯名款恰好瓶，6個角色各1款，瓶身保有恰好瓶360度立體浮雕防滑設計，瓶蓋則以粉嫩撞色設計，容量為650ml，可裝大杯飲料，還可享自備環保杯折價5元優惠。

除外還有2款聯名Tritan環保瓶也將同步於4月4日開放預購，瓶身上集結6款人氣角色，再分別搭配湖水綠人魚漢頓、粉色帕恰狗等公仔杯蓋，環保瓶更有手提設計，貼心十足。後續也將陸續推出金屬造型胸針、炫彩提袋等周邊小物，詳細資訊將於臉書粉專公告。

▲八曜和茶跨界找來綠巨人推出聯名「八曜綠巨人白奶茶」。（圖／記者蕭筠攝）

八曜和茶近日則跨界合作「綠巨人Green Giant」，聯手推出吸得到玉米的咀嚼系奶茶「八曜綠巨人白奶茶」，選用以10種自然穀物熬煮的和風穀麥茶為茶基底，結合澳洲低敏燕麥奶及八曜特製奶精粉製成奶茶，再加入綠巨人於黃金採收期採收的飽滿玉米粒，且不含咖啡因，每杯售價99元，4月4日起於全門市上市，買還送玉米加料兌換券，各門市數量有限、送完為止。