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獨／可不可熟成紅茶4／7調漲！5款飲品最多貴5元　新價格先看

▲▼可不可熟成紅茶。（圖／記者曾筠淇攝）

▲可不可熟成紅茶喊漲。（圖／記者曾筠淇攝）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」 發出最新「飲品價格調整」公告，預計4月7日起換上全新菜單，其中有5款飲品將調漲價格，漲幅皆為5元，不過另有2款檸檬飲品調降最多15元。

可不可熟成紅茶於官網發出最新調漲公告，表示因隨著茶葉、原物料與人力成本的持續上漲，為確保茶品品質不變，全台門市將於4月7日起調整部分品項價格 ，同時也有部分飲品調降。

《ETtoday新聞雲》幫比照新舊菜單，共有5款飲品調漲，漲幅最多5元，北部門市的「熟成冷露」、「春芽冷露」大杯從40元漲至45元；「金蜜熟成（原名：金蜜紅茶）」、「金蜜檸檬（原名：金蜜檸果）」大杯也從60元漲至63元，中杯同步調漲。

中南部門市的「熟成冷露」、「春芽冷露」大杯從35元漲至40元；「金蜜熟成（原名：金蜜紅茶）」、「金蜜檸檬（原名：金蜜檸果）」大杯原價55元漲至58元；「胭脂多多」大杯則自55元漲至60元。

2款飲品則宣布降價，包括「熟檸紅茶（原名：熟成檸果）」及「檸檬冷露（原名：冷露檸果）」，北部價大杯分別從70元調降至55元、70元降至60元，中南部價大杯從65元降為50元、65元降至55元，最多現省15元。

為感謝消費者支持，可不可熟成紅茶全門市4月7日起也祭出「買5送1」優惠，優惠開放使用至12月31日。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 可不可熟成紅茶 漲價 吉野家 降價

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