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信義區「吉祥道」百貨開箱！紅氣球書店、新潮洗衣店　亮點一次看

▲信義區「吉祥道」即日起試營運，4月13日起正式開幕，一共有10家商店、30多個品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲信義區「吉祥道」即日起試營運，4月13日起正式開幕，一共有10家商店、30多個品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

信義區文青百貨來了！一年限定的「吉祥道」以「販賣幸運的小百貨」為初衷，即日起試營運，4月13日起正式開幕，10家商店包含台式排檔、生活選物、共享廚房及獨立書屋，圍繞在「吉」祝福含義，期望成為鄰里間的互動體驗空間。

▲信義區「吉祥道」即日起試營運，4月13日起正式開幕，一共有10家商店、30多個品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼不同於只是建商招待所，「吉祥道」一共聚集30多家品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲信義區「吉祥道」即日起試營運，4月13日起正式開幕，一共有10家商店、30多個品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

還記得快閃一年的「和平青鳥」嗎？本次「吉祥道」同樣出自達永建設之手，不同於只是建商招待所，「吉祥道」一共聚集30多家品牌，其中，「好島集」永續概念店就囊括18個社創品牌，包含「果嶼」、「鮮乳坊」等，將不定期舉辦飲食示範體驗課程、永續手作課程及講座等。

▲信義區「吉祥道」即日起試營運，4月13日起正式開幕，一共有10家商店、30多個品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼來自屏東的「紅氣球書屋」進駐信義區，透亮空間以滿滿植栽、紅氣球、帳篷等元素打造自然派氛圍。（圖／記者彭懷玉攝）

▲信義區「吉祥道」即日起試營運，4月13日起正式開幕，一共有10家商店、30多個品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

來自屏東的「紅氣球書屋」進駐信義區，透亮空間以滿滿植栽、紅氣球、帳篷等元素打造自然派氛圍，喜歡的植物也能買回家。店長戴嘉汝說，跟其他獨立書店不同，不會擺上滿滿的書，而是多了呼吸的空間，選書以「身體五官」為概念，分為13種類別，舉例來說，嘴唇代表說故事，代表散文、小說類別，另外，「紅氣球書屋信義限定店」也作為創作基地，跳舞、瑜伽都能在此發生，這一年將成實驗基地。

▲不只是建商招待所，「吉祥道」一共聚集30多家品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「萬秀洗衣店」主理人張瑞夫承襲阿公阿嬤畢生心血，打造全台首間「萬秀洗濯實驗室」，明亮、寬敞的空間提供24小時自助洗衣，還有傳統乾水洗、代洗代烘等服務。（圖／記者彭懷玉攝）

▲信義區「吉祥道」即日起試營運，4月13日起正式開幕，一共有10家商店、30多個品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲清酒投幣機可品嚐3款清酒，即日起至4月14日享9折優惠。（圖／記者彭懷玉攝）

▲信義區「吉祥道」即日起試營運，4月13日起正式開幕，一共有10家商店、30多個品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲登上二樓，是與Coffee Law跨界合作的店中店，等待衣服洗淨的同時也能啜飲咖啡。（圖／記者彭懷玉攝）

又舊又暗是一般人對洗衣店的刻板印象，「萬秀洗衣店」主理人張瑞夫承襲阿公阿嬤畢生心血，打造全台首間「萬秀洗濯實驗室」，明亮、寬敞的空間提供24小時自助洗衣，還有傳統乾水洗、代洗代烘等服務，同時，販賣萬吉阿公與秀娥阿嬤造型的周邊商品，甚至有清酒投幣機可品嚐3款清酒，即日起至4月14日享9折優惠。登上二樓，是與Coffee Law跨界合作的店中店，等待衣服洗淨的同時也能啜飲咖啡，必點「彈珠汽水冰淇淋美式」，滿足復古魂的心。

▲不只是建商招待所，「吉祥道」一共聚集30多家品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「花花小姐」善用食用花瓣與可麗餅、冰品與蛋糕等甜點，融合出華麗且新鮮的滋味。（圖／記者彭懷玉攝）

美食部分也是一大亮點，「花花小姐」善用食用花瓣與可麗餅、冰品與蛋糕等甜點，融合出華麗且新鮮的滋味。「大吉團」團隊耗時一年打造全新菜單，餐點設計以厚工創意手路菜為核心，以及1957年成立的龍鳳堂餅舖，販賣「紅豆鹹蛋黃口味泡芙」等招牌。「共享廚房」邀請民眾可以帶食材到現場做料理，藉由一起煮飯、吃飯等日常，共享空間的美好。

▲信義區「吉祥道」即日起試營運，4月13日起正式開幕，一共有10家商店、30多個品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

 ▲1957年成立的龍鳳堂餅舖，販賣「紅豆鹹蛋黃口味泡芙」等招牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲信義區「吉祥道」即日起試營運，4月13日起正式開幕，一共有10家商店、30多個品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼設計師以大量橘子擺設匯聚成橘子林，象徵「聚吉」好運，地毯和橘子小沙發。（圖／記者彭懷玉攝）

▲信義區「吉祥道」即日起試營運，4月13日起正式開幕，一共有10家商店、30多個品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

之所以取名為「吉祥道」，是因地處繁忙的永吉路上，設計師以大量橘子擺設匯聚成橘子林，象徵「聚吉」好運，地毯和橘子小沙發，供民眾放鬆交流。

▲信義區「吉祥道」即日起試營運，4月13日起正式開幕，一共有10家商店、30多個品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「吉祥放送」舞台不僅是打卡點，還會不定時舉辦live表演。（圖／記者彭懷玉攝）

喜歡拍照的人，別錯過「轉吉」拱門，可挑戰連線吉字互動式體遊戲；「吉祥放送」舞台不僅是打卡點，還會不定時舉辦live表演。為歡慶吉祥道4月13日正式開幕，萬秀洗衣店製作的萬秀孫代客洗衣與王彩樺將推出live Podcast、作家洪愛珠攜手龍鳳堂餅舖，以台北漢餅記憶進行對談，活動晚間將由國語作業簿DJ賴皮現場刷碟。

關鍵字： 台北市旅遊 信義區旅遊 吉祥道

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