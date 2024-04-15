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乘懷舊五分車「尋蜜號」深入遊嘉義！聆聽花磚老屋的前世今生故事

【圖／文：行遍天下】

嘉義近年將文化力量融入到城市每個角落，每次走訪，總能發現驚喜。走訪糖廠老園區，體驗搭五分車駛進故宮南院，再前往老穀倉改建的文創園區，尋找在地特色農產，接著驅車前往市區，在百年老屋看迷人花磚，聆聽屬於花磚與老屋之間的小故事。

▲節錄自行遍天下375期-嘉義（圖／行遍天下）

▲蒜頭糖廠的五分車「尋蜜號」。

曾是日治時代是全台第三大糖廠
距離嘉義高鐵站約3分鐘車程的蒜頭糖廠－蔗埕文化園區，日治時代是全台第三大糖廠。2001年，因納莉颱風遭到重創而停止製糖業務，後改成現在的文化園區。園內展出歷史物品豐富，如百年製糖機具、日治時代興建至今的木造式員工宿舍都能參觀。

最大亮點是能搭上五分車「尋蜜號」
黃色車頭掛上醒目藍色車廂，慢速從園區出發，約10至15分鐘車程，就能抵達故宮南院，搭配沿途導覽解說，讓旅人更了解老糖廠歷史。目前，五分車固定於假日依固定班次行駛，平日則需團體預約。

▲節錄自行遍天下375期-嘉義（圖／行遍天下）

▲懷舊五分車。

到糖廠怎能不吃冰！
搭五分車、騎上協力車遊走園區欣賞各個角落外，在小賣店買支冰棒，更是來到老糖廠園區必備行程。園內冰棒口味琳瑯滿目，從紅豆、鳳梨到米糕口味應有盡有，只見大人小孩人手一支，坐在戶外座位頂著溫暖日光，邊吃冰、邊聊天，好不愜意。

▲節錄自行遍天下375期-嘉義（圖／行遍天下）

中埔穀倉農創園區
想要購物、了解在地農產特色、拍美照，那就一定要到免費景點中埔穀倉農創園區走一趟！中埔穀倉農創園區是2022年才開幕的新景點，佔地3300多坪，共有16座老穀倉，現在則劃設出綠廊道餐廳、穰穰直賣所、兒童遊憩館、穰穰公車等，更將45年老穀倉大改造，成為全台唯一穀倉星巴克，店內保留了原有稻米輸送設備，喝咖啡之餘也能近距離感受歷史氛圍。

▲節錄自行遍天下375期-嘉義（圖／行遍天下）

▲全台唯一穀倉星巴克。

伴手禮必逛這
穰穰直賣所則販售中埔代表農產品，以及由政府把關的嘉義代表農產選物品牌「嘉義優鮮」，讓旅客能作為伴手禮買回家。例如「椪柑橘瓣」就是中埔代表農產，以在地椪柑製成果乾，吃起來帶有椪柑酸香風味，又有絲絲甘甜，現在更登上華航商務艙，成為招待旅客的點心之一；「百香果吸凍」則使用網室栽培的百香果製成，更推薦冰鎮後品嚐，酸甜軟Q口感連小朋友都喜歡。

▲節錄自行遍天下375期-嘉義（圖／行遍天下）

▲穰穰直賣所。

若想拍美照，又以入口處穰穰公車最吸睛
外觀綠意盎然的穰穰公車是以舊公車改建，還有機會上車拍照；園區後方以中埔鄉作為台灣菇類重要產地為意象，製作各種造型的幻彩精靈菇、迷宮杏鮑菇等，入夜後點燈更增添魔幻氛圍。

▲節錄自行遍天下375期-嘉義（圖／行遍天下）

▲穰穰公車。

接著驅車前往嘉義市區
嘉義市近幾年從阿里山森林鐵道車庫園區、嘉義製材所、檜意森活村，到整修後重新開幕的嘉義市立博物館，成為當地結合歷史人文與文創的重鎮。3層樓高的嘉義市立博物館經過整修後，轉型為「城市博物館」，成為旅人認識這座城市的入口。

嘉義必訪「城市博物館」
展館更以穿梭巷弄的設計，讓民眾了解如嘉義火雞肉飯、嘉義涼麵、草魚肉等道地小吃的由來；互動式全景城市模型設計，更讓大人小孩都能更深刻的了解這座城市的樣貌。位於3樓的交趾陶館，也透過影片講故事、各種交趾陶藝品、將廟宇搬進館內等方式，讓人更了解交趾陶藝術對於嘉義、乃至於全台廟宇建築文化的影響。

▲節錄自行遍天下375期-嘉義（圖／行遍天下）

▲嘉博館自詡成為城市的入口館。

小而精緻的台灣花磚博物館
這裡也是來到嘉義市一定要列入行程中的景點。博物館前身為阿里山林業最大的木材行「德豐材木商行」，地板由阿里山千年檜木舖設而成，因此入館需脫鞋、感受踏在千年檜木之上，窗外透過剪影，時不時可看到火車呼嘯而過，館方人員說，那是因為早年為了運送木材方便，因此木材行多延鐵道路線而建。

▲節錄自行遍天下375期-嘉義（圖／行遍天下）

▲台灣花磚博物館。

目前展出1500片花磚
現在，老建築成為那些被搶救回來的上千塊花磚的家，目前展出1500片花磚，有來自歐洲、日本，更有數十年來從台灣各地搶救的台灣花磚。透過定時的免費導覽可了解，歐洲花磚強調寫意與立體，日本花磚則可多見花卉，甚至有富士山，而到台灣後，花紋更帶有吉祥寓意，甚至連瓜果雕刻都是複數，將滿滿祝福寓意包含其中。

館方笑著說，由於當年花磚很貴，許多富貴人家都會將花磚貼在山牆、屋脊等房子最顯眼處，以彰顯自身財富。旅客也可透過簡單彩繪花磚DIY，設計出屬於自己的色彩花磚。

▲節錄自行遍天下375期-嘉義（圖／行遍天下）

▲博物館展出1500片花磚。

▲節錄自行遍天下375期-嘉義（圖／行遍天下）

▲彩繪花磚DIY。

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