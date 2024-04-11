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搭車就到！南港「賞螢秘境」免費導覽開放報名　觀景台遠眺台北101

▲南港茶山遠眺101秘境,茶製場品茗空間,茶製場秘境賞螢。（圖／北市產發局提供）

▲「南港茶葉製造示範場」是內行人才知的私房賞螢點，今年將於4月27日及5月4日舉辦2日限定賞螢導覽，免費活動即日起開放報名。（圖／北市產發局提供）

記者彭懷玉／台北報導

又到了螢光飛舞的時刻！北市「南港茶葉製造示範場」是內行人才知的私房賞螢點，今年將於4月27日及5月4日舉辦2日限定賞螢導覽，免費活動即日起開放報名。

▲南港茶葉製造示範場-賞螢地圖,黃緣螢,黑翅螢。（圖／北市產發局提供）

▲▼南港茶葉製造示範場以黃緣螢（上圖）和黑翅螢（下圖）為大宗。（圖／北市產發局提供）

▲南港茶葉製造示範場-賞螢地圖,黃緣螢,黑翅螢。（圖／北市產發局提供）

每逢四到五月是最佳賞螢季，南港舊莊茶山地區保留了純樸、原始的生態環境，清新的空氣及乾淨水質，造就了一個行家才知道的賞螢私房點，民眾能以南港茶葉製造示範場為中心，沿著周遭的步道、樹叢邊尋覓螢火蟲。產發局表示，此地大部分為黑翅螢、黃緣螢，此起彼落的螢火蟲在山林間飛舞，十分夢幻。

▲南港茶山遠眺101秘境,茶製場品茗空間,茶製場秘境賞螢。（圖／北市產發局提供）

▲還能站在觀景台上，遠眺台北101的日夜景全貌。（圖／北市產發局提供）

要抵達「南港茶葉製造示範場」並不難，從捷運昆陽站4號出口出站後，到對面搭小5公車，在茶葉製造示範場下車即可抵達，還能站在觀景台上，遠眺台北101的日夜景全貌。

▲南港茶山遠眺101秘境,茶製場品茗空間,茶製場秘境賞螢。（圖／北市產發局提供）

▲「夜訪火金姑」賞螢活動將於4月27日及5月4日晚間5點至8點開跑。（圖／北市產發局提供）

南港區舊莊茶山「夜訪火金姑」賞螢活動將於4月27日及5月4日晚間5點至8點開跑，民眾即日起可於活動網站線上報名，額滿為止。沒有報名導覽的民眾，也能自行前往賞螢，不妨參考北市賞螢網站

▲南港茶山遠眺101秘境,茶製場品茗空間,茶製場秘境賞螢。（圖／北市產發局提供）

▲南港茶製場品茗空間。（圖／北市產發局提供）

不免再次提醒，欣賞螢火蟲時，勿大聲喧譁、禁手電筒照射、噴灑防蟲液等行為，以免侵擾牠們的棲息活動空間，並請改以紅色玻璃紙包住「白熾燈泡手電筒」，或戴頭燈轉至紅燈，降低對螢火蟲造成的傷害。

關鍵字： 夜訪火金姑 台北市旅遊 南港旅遊 茶山 賞螢 螢火蟲 火金姑 南港茶葉製造示範場

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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