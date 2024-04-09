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20年旅宿「太魯閣山月村」被迫解約、資遣　村長嘆：強震打碎夢想

▲▼太魯閣山月村。（圖／太魯閣山月村提供）

▲太魯閣山月村因強震被迫提早解約、資遣員工。（圖／太魯閣山月村提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮翰品酒店因403強震提早重建計畫，並資遣員工，而位於太魯閣國家公園內已經營20年的度假旅宿「太魯閣山月村」，現在也無奈宣布，由於國家公園無限期封閉，山月村的OT案合約至今年9月23日為止，但要等國家公園修復開放後再招標，所以已不可能續約，只能被迫無奈解約、資遣員工，業者表示：「夢想被強震打碎。」公告一出吸引許多網友不捨。

▲▼太魯閣山月村。（圖／太魯閣山月村提供）

▲太魯閣山月村被許多網友譽為是山中最美秘境旅宿。

太魯閣山月村村長表示，受到強震影響，太魯閣國家公園無限期封閉，開放時間未知，而山月村20年OT案合約至9月23日止之後將全面損毀修復、待國家公園開放再做招標，所以目前已不可能續約，只能提早申請解約、員工按國家規定資遣。

村長難過表示，一直以來堅持永續文創文化的旅館，甚至開始訓練主管、領班及想要入股同仁，現在都不能了，直言「夢想被這強震打破」，他表示，天下無不散宴席、一定有人難過不捨，但現在真的無能為力，因此會在國家規定資遣費外再補助，資遣日會另公告。

▲▼花蓮太魯閣山月村。（圖／業者提供）

▲由於無光害，晚上入住山月村能看到滿天星斗。

而公告刊出後也吸引許多人不捨，紛紛留言感謝村長多年來的付出，也表示對山月村的不捨，許多網友表示「謝謝村長曾帶給我們最美好的回憶，讓我們看到太魯閣山林美景和住宿時體驗的各項美好。」

▲▼花蓮太魯閣山月村。（圖／業者提供）

▲太魯閣山月村山林美景。

位於布洛灣上台地的「太魯閣山月村」，座落於綠草如茵的山谷中，四周被高聳的山壁環抱著。這裡以環保、藝術、文化、回饋部落為經營理念，同時也是全台第一家榮獲國際「永續生態認證」標章的飯店。

過去旅客可以入住獨棟雙拼的小木屋，軟硬體設置皆以太魯閣族文化為主題，還能品嚐部落風味餐食，入夜欣賞山月村精心準備的部落晚會表演，充分體驗在地的原住民文化，但現在解約後，這些美麗人文風景只能留在回憶中。

關鍵字： 太魯閣山月村 飯店旅館 度假旅館 花蓮旅遊 7.2大地震

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