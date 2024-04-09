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花蓮太魯閣無限期關閉！回顧山中8處絕美風景　你最難忘哪一個？

▲▼九曲洞步道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮太魯閣無限期關閉，那些你去過的山中景點哪個讓你最難忘呢？上圖為九曲洞步道。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

403花蓮大地震重創太魯閣，太魯閣國家公園管理處宣布無限期關閉，今年原訂的活動也都全部取消，等待園區修復。在不能走進山中的這段時間，一起來回顧太魯閣最經典的8個景點，來看看你最喜歡哪一處呢？

▲▼太魯閣燕子口步道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼燕子口步道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼太魯閣燕子口步道。（圖／記者蔡玟君攝）

1.燕子口步道
燕子口步道是中橫代表景點，更能欣賞太魯閣峽谷最精華的峽谷地貌，沿途可以從峽谷底部欣賞壯觀大理岩峽谷地形，同時遠眺布洛灣吊橋，可說是唯一能沿著山崖峭壁行走的散步公路。

▲▼太魯閣砂卡礑步道（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼太魯閣砂卡礑步道（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼太魯閣砂卡礑步道。（圖／記者蔡玟君攝）

2.砂卡礑步道
砂卡礑步道又稱神秘谷步道，與小錐麓步道連接，最初是為了維修水壩和大水管而建的，步道從入口處到三間屋全長約4.1公里，其中最好走的是從入口處到五間屋約1.5公里長的路段．來回約2小時左右。

▲▼太魯閣砂卡礑步道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲砂卡礑步道可看到砂卡礑溪緩流過淺色巨石間。（圖／記者蔡玟君攝）

由於步道前半段大多開鑿在峭壁之下，因此旅客在行走時，還能近距離欣賞岩壁獨特紋理與漸層色彩，或有時穿過兩處大岩壁之間，或有時仰頭向上欣賞垂直而下的山壁；低頭向下望去，碧綠色的砂卡礑溪緩流過淺色巨石間，清澈見底，也是昔日必看風景。

▲▼太魯閣小錐麓步道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼小錐麓步道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼太魯閣小錐麓步道。（圖／記者蔡玟君攝）

3.小錐麓步道
小錐麓步道全長600公尺，串聯太魯閣遊客中心與砂卡礑步道之間，如果腳程夠快，從入口處走到砂卡礑步道口只要20分鐘。小錐麓步道緊鄰立霧溪谷，從步道上向立霧溪下游眺望，看起來像是錐麓斷崖的峭壁矗立，固有「小錐麓」之稱，沿途森林植被茂密，視野隨著木棧道上下起伏，壯麗的山河景觀令人印象深刻。

在步道中不可錯過的體驗就是「繩索吊橋」，旅客必須先爬上地勢較高的階梯、再走上吊橋；吊橋利用層層繩索交叉固定，利用繩子在橋面交織出只容一人行走的道路，一腳踏上橋，就能感受從腳底傳至全身的搖晃感，就像在空中走鋼索一般，讓人不禁2手扶住吊橋兩側、緩緩前行。

▲▼九曲洞步道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼九曲洞步道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮太魯閣九曲洞步道。（圖／記者蔡玟君攝）

4.九曲洞步道
太魯閣最經典景觀就是「慈母橋－九曲洞－燕子口」，其中九曲洞更是太魯閣峽谷地形精華。實際上，九曲洞步道於2019年6月重新對外開放，全長700公尺的步道平緩易走，旅客可以近距離欣賞溪谷兩岸山壁垂直陡峭的峽谷地貌，還有昔年在這裡開採砂金的遺跡，都是九曲洞必看重點。

▲▼太魯閣國家公園白楊步道水濂洞。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

▲白楊步道水濂洞。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

5.白楊步道
白楊步道全長2.1公里，沿途平緩好走，可欣賞瀑布、沿苔流、隧道、峽谷等景緻，近距離看步道鬼斧神工地貌，從第5個隧道步出，即可見白楊瀑布沿著山體垂吊而下，藉由高低落差形成雙層瀑布。「水濂洞」是白楊步道另一個必看美景，由於從洞口就必須涉水進入，當走進洞內中央，就能看到地下湧泉從隧道頂端傾洩而下，形成一幕幕水濂的特殊景觀。

▲▼錐麓古道（圖／網友gigiguo80提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲錐麓古道（圖／網友gigiguo80提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

6.錐麓古道
錐麓古道為合歡越嶺古道殘存遺跡，與福磯斷崖隔溪對峙，全長約1.2公里、高約600公尺，由於地理環境及法令因素，古道修復工作極為艱辛險峻，許多路段已崩毀，安全因素該路線封閉多年，被國家公園管理處列為珍貴遺址，多次整修後，才有條件開放旅客前往，又被網友稱為是「天堂懸崖」。

▲布洛灣吊橋位於燕子口最狹窄的峽谷，出口處易有強陣風，遊客參觀吊橋時請不要在橋上撐傘，確保有一個愉快、豐富的旅程。（圖／太管處提供）

▲布洛灣吊橋位於燕子口最狹窄的峽谷。（圖／太管處提供）

▲居高臨下俯瞰太魯閣峽谷的「山月吊橋」改名布洛灣吊橋。（圖／太管處提供，下同）

7.布洛灣吊橋
布洛灣吊橋（原名山月吊橋）是近年太魯閣最新景點。吊橋於2020年8月開放，橫跨太魯閣國家公園立霧溪，長196公尺，寬2.5公尺，距離溪谷153公尺，橋塔設計成「月」字形，與周圍群山相呼應，吊橋南岸和北岸都設有觀景平台，可將燕子口峽谷、布洛灣台地與立霧溪在群山中蜿蜒東流等美景盡收眼底，但在此次地震中被落石砸穿，幾乎整個橋面都毀損，修復時間同樣遙遙無期。

▲▼太魯閣長春祠。（圖／記者蔡玟君攝）

▲長春祠。（圖／記者蔡玟君攝）

8.長春祠
長春祠矗立在立霧溪谷峭崖邊階，是為紀念開闢中橫公路225位殉職人員所建，祠旁湧泉長年流水成散瀑，故取名為「長春飛瀑」，成為中橫公路具特殊意義的地標。在長春祠後峭壁有一處階梯，往上走可經觀音洞、太魯閣樓、鐘樓、再過一吊橋可至禪光寺，又稱為「天堂步道」，也是許多人到太魯閣必拍風景。

關鍵字： 花蓮旅遊 太魯閣國家公園 太魯閣 台灣特色系列 7.2大地震

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