ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

信義區「微點咖啡」12／31熄燈！業者留伏筆：是逗點不是句點

▲微點咖啡12/31結束營業。（圖／翻攝自Facebook／Smile Dessert Cafe 微點咖啡 ）

▲微點咖啡12/31結束營業。（圖／翻攝自Facebook／Smile Dessert Cafe 微點咖啡

記者彭懷玉／綜合報導

北市信義區又少一間咖啡廳！永吉路30巷上的「微點咖啡」於粉專上宣布，因個人家庭因素，將於12月31日後停業，結束逾2年的開業時光。

「微點咖啡」業者表示，接手店面即將屆滿兩年四個月，但在歲末之際必須遺憾宣布，因為家人身體因素，且想好好陪伴4歲大的女兒成長，決定在12月31日後跟大家暫時告別，未來將會交手給另一組團隊，繼續帶給大家好咖啡跟舒適的空間。對此，網友留言表示「上次第一次造訪，你們的藍莓小可頌好好吃，居然要休息了」、「好可惜，假日好去處的說。」

▲微點咖啡餐點。（圖／翻攝自Facebook／Smile Dessert Cafe 微點咖啡 ）

▲▼微點咖啡香蕉榛果可可醬可頌、黑糖拿鐵。（圖／翻攝自Facebook／Smile Dessert Cafe 微點咖啡 ）

▲微點咖啡餐點。（圖／翻攝自Facebook／Smile Dessert Cafe 微點咖啡 ）

不過，業者指出，「停業只是個逗點不是句點，未來也許會以擺攤形式出沒，或者等再次準備好了，就會尋覓地點開店。」同時，也提醒手上有點數或贈品券的消費者，務必在年底前到店面使用完畢，也感謝一路以來支持的天使顧客。

「微點咖啡」提供百元出頭的可頌和手沖咖啡，也有茶飲、披薩、蛋糕等鹹甜點，因價位平實、部分座位附設插座，店內雖僅能容納20多位客人，仍吸引不少抱著筆電的民眾前來工作，在Google評論上擁有4.7顆星的高評價。

關鍵字： 台北市旅遊 台北市美食 咖啡小館 Smile Dessert Cafe 微點咖啡 停業 暫停營業

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

推薦閱讀

高雄最美依山臨海「美術館咖啡廳」

高雄最美依山臨海「美術館咖啡廳」

茶湯會聯名SEALOOK飲料杯、周邊來了

茶湯會聯名SEALOOK飲料杯、周邊來了

名字同音「林口圍爐」任一字全桌85折

名字同音「林口圍爐」任一字全桌85折

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

信義區「微點咖啡」12/31熄燈！

信義區「微點咖啡」12/31熄燈！

連鎖麻辣鍋首創16款酒喝到飽

連鎖麻辣鍋首創16款酒喝到飽

深圳啤酒廠舊址改建「瞭望塔咖啡」！

深圳啤酒廠舊址改建「瞭望塔咖啡」！

台南「漫月美行動」7大亮點一次看

台南「漫月美行動」7大亮點一次看

南投4萬坪農場「免費入園」剩5天

南投4萬坪農場「免費入園」剩5天

定食8吃得到黃仁勳最愛川菜「蒼蠅頭」

定食8吃得到黃仁勳最愛川菜「蒼蠅頭」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐

五桐號買1送1限時開喝！

手搖飲「珍珠鮮奶茶買1送1」　今日限定每杯40元

花蓮沒補助掀退訂潮！旅宿業提4訴求救觀光

華燈初上取景日料店！

苗栗跨年煙火、逛市集「全免費」！

3萬發「淡水跨年煙火」20:25施放！

歐洲復古風甜點專賣店推薦！

高雄CP值超高銅板價牛肉麵！

王品牛排、陶板屋請吃海鮮盤！

熱門行程

最新新聞更多

高雄最美依山臨海「美術館咖啡廳」

茶湯會聯名SEALOOK飲料杯、周邊來了

名字同音「林口圍爐」任一字全桌85折

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

信義區「微點咖啡」12/31熄燈！

連鎖麻辣鍋首創16款酒喝到飽

深圳啤酒廠舊址改建「瞭望塔咖啡」！

台南「漫月美行動」7大亮點一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366