信義區「微點咖啡」12／31熄燈！業者留伏筆：是逗點不是句點

▲微點咖啡12/31結束營業。（圖／翻攝自Facebook／Smile Dessert Cafe 微點咖啡 ）



記者彭懷玉／綜合報導

北市信義區又少一間咖啡廳！永吉路30巷上的「微點咖啡」於粉專上宣布，因個人家庭因素，將於12月31日後停業，結束逾2年的開業時光。

「微點咖啡」業者表示，接手店面即將屆滿兩年四個月，但在歲末之際必須遺憾宣布，因為家人身體因素，且想好好陪伴4歲大的女兒成長，決定在12月31日後跟大家暫時告別，未來將會交手給另一組團隊，繼續帶給大家好咖啡跟舒適的空間。對此，網友留言表示「上次第一次造訪，你們的藍莓小可頌好好吃，居然要休息了」、「好可惜，假日好去處的說。」

▲▼微點咖啡香蕉榛果可可醬可頌、黑糖拿鐵。（圖／翻攝自Facebook／Smile Dessert Cafe 微點咖啡 ）



不過，業者指出，「停業只是個逗點不是句點，未來也許會以擺攤形式出沒，或者等再次準備好了，就會尋覓地點開店。」同時，也提醒手上有點數或贈品券的消費者，務必在年底前到店面使用完畢，也感謝一路以來支持的天使顧客。

「微點咖啡」提供百元出頭的可頌和手沖咖啡，也有茶飲、披薩、蛋糕等鹹甜點，因價位平實、部分座位附設插座，店內雖僅能容納20多位客人，仍吸引不少抱著筆電的民眾前來工作，在Google評論上擁有4.7顆星的高評價。