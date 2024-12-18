台南「漫月美行動」7大亮點　可愛攀牆月時獸、燈籠迎賓樹超好拍

▲一年一度的台南「漫月美行動」即日起開展。上圖為作品之一《點亮時光》by禹禹藝術工作室。（圖／台南市政府文化局提供）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度以台南鹽水街區巷弄為主場的「漫月美行動」特展正式登場，今年打造全新7件作品，如攀牆探頭可愛的「月時獸」、以數盞燈龍妝點後唯美的彩色燈龍樹迎賓，還有與在地共同創作的燈籠天空等，即日起展出至2025年2月16日為止。

今年「漫月美行動」以「時間的縫隙」為主題，以鹽水這座悠久歷史、帶著過去時間往前走的小鎮，探索從時間尺度縫隙所散發出來的光。由13組藝術團隊，帶來7件新設作品，11件常設作品。

首先，位於王爺廟巷的巨大燈籠，經過票選後寫上大大的「時光」呼應策展主題，並與各級學校和地方社團合作進行燈籠彩繪，設計出500顆燈籠，在巷弄內高高掛起，七彩紙張與畫作，在點燈後散發溫暖光芒，引領旅人向前探索。

▲▼作品《HALO》。（圖／台南市政府文化局提供）

而來自馬來西亞知名燈光藝術家Jun Ong，則以鹽水修德拜亭歷史帶來《HALO》燈光藝術作品，以禪寺舊址的歷史意象為發想，藉由發射的光，作為啟蒙的隱喻，讓我們窺視過去與未來。

▲▼艸非火作品《巷弄 糖光》。（圖／台南市政府文化局提供）

甫獲Good Design Award 2024大獎的藝術家辛綺帶領其艸非火藝術團隊，以連成巷糖業歷史淵源，創作《巷弄。糖光》，採用「甘蔗」作為視覺，巷弄成為列柱大道，隱喻著文化群體本身的包容度，講著甜甜時代的故事。人氣插畫家小虎day by ericoco帶來《虎意麵語》，以招牌插畫角色「小虎」為主題展現小虎愉悅地享用台南鹽水意麵的情景，憨厚可愛的形象也注入地方文化中的幽默與溫馨感。

而由台南藝術大學造型藝術研究所劉和讓老師，帶領學生呂玫慧、陸奕純與鹽水國中學生在魚鱗巷創作《向（巷）內海風》，以地方參與的形式取得資源回收物件，藉由工作坊完成作品的造形創作。

▲▼作品之一《月時獸》。（圖／台南市政府文化局提供）

藝術家鄭元東帶來《月時獸》，以可愛的小獸攀在牆上，好奇的到處觀望，是今年最萌作品。時間獸的身體由五彩繽紛的數字編織而成，數字的部分是邀請民眾將自己生命中的重要時刻製作於幻彩膠片上，象徵著人們時間的流逝和無數瞬間的集合。

▲▼《歡迎光臨》作品成為引領旅人走進鹽水小鎮的路標。（圖／台南市政府文化局提供）

首度設置在伽藍面前三角噴水公園的作品《歡迎光臨》以迎客松為發想，彩色燈籠高高掛在樹梢間，成為進入鹽水小鎮時的迎賓意象，運用生活常見的小圓凳，透過與與伽藍廟及明達中學合作等地方居民互動，為此次展覽增添新意。