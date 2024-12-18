名字同音「林口圍爐」任一字全桌85折　新開幕火鍋優惠連推3天

▲名字同音「林口圍爐」任一字全桌85折，林口新開幕火鍋「圍圍爐爐」優惠連推3天。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

目前有台北信義ATT、桃園中壢兩家分店的火鍋品牌「圍圍爐爐」，即將前進新北林口開出第3家店，12月28日正式開幕，而在12月30日前，只要名字與「林、口、圍、爐」任一字同音，全桌享85折優惠。

圍圍爐爐主打火鍋吃到飽，799元起就可享美澳牛肉、各式海鮮、火鍋料、蔬菜、飲品、冰淇淋無限供應，899元起方案可以吃到澳洲和牛、西班牙伊比利豬等高級食材，如果想要品嚐日本A5和牛，最低餐價為1199元。

▲炙燒和牛松露蓋飯。（圖／記者黃士原攝）

▲XO鬍鬚張滷霸飯。（圖／記者黃士原攝）

除了各種火鍋食材外，圍圍爐爐還有現點現做區，包括有松露薯條、韓式炸雞、椒麻鹹酥雞、炙燒和牛松露蓋飯、炙燒星鰻紅魚子蓋飯等熟食，近期還與鬍鬚張合作，供應「XO鬍鬚張滷霸飯」。

▲3種冰淇淋品牌吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

此外，圍圍爐爐裡還設有小酒吧，調酒酒單由亞洲調酒冠軍賴思寧（ Momo Lai ）設計，其中最受歡迎的是「柚子的春夏」，以柚子香甜酒為基底，再結合台灣椪柑，有著輕盈酒感；如果喜歡酒感重的則有「島嶼鳥」、「床第之王」可選。除了單點，消費者也可以加價399元，就能享有全品項喝到飽。

▲圍圍爐爐裡還設有小酒吧，加價399元享有全品項喝到飽。（圖／記者黃士原攝）

圍圍爐爐目前有台北信義ATT、桃園中壢兩家分店，第3家店「林口店」12月24日至12月27日試營運，12月28日正式開幕，同時連3天（12/28-12/30）祭出慶祝優惠，只要名字與「林、口、圍、爐」任一字同音，全桌享85折優惠。

▲牛排教父開賣和牛涮涮鍋。（圖／業者提供）

另外，「牛排教父」鄧有癸在高檔牛排市場占有一席之地，他7月在東區開設新品牌「Wagyu Club」，正式跨足和牛燒肉市場。而在歲末之際，同一店址也開賣和牛涮涮鍋，即日起試營運，套餐每人1480元起。

Wagyu Club和牛涮涮鍋除全程專人桌邊服務，同時沿用西式套餐形式，提供前菜、和牛盛合、烏龍麵、野菜什錦盤與甜點，其中前菜「和牛赤味噌土手燒」以A5和牛、澳和牛舌的邊角肉與白蘿蔔共同燉煮，「蟹肉山藥蒸蛋白」靈感則是來自中式花雕蛋白，口感比茶碗蒸更為滑嫩細緻。